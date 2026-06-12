Wybitny gwiazdor w The Last of Us 3. Co za obsada
Choć do premiery 3. sezonu "The Last of Us" jeszcze daleka droga, od jakiegoś czasu poznajemy kolejne nazwiska członków obsady nowej odsłony serialu. Powróci wiele znanych twarzy, ale zobaczymy i nowe. Jedna z nich należy do fantastycznego, mającego w ostatnich latach swój prime time aktora - Petera Sarsgaarda.
2. sezon "The Last of Us" zakończył się wiele miesięcy temu. Podczas, gdy dotychczas śledziliśmy przede wszystkim losy Ellie (Bella Ramsey) i Joela (Pedro Pascal), tym razem widzowska uwaga będzie mogła mocniej przekierować się na Abby (Kaitlyn Dever) - żołnierkę, która po śmierci ojca przewartościowała swoje dotychczasowe życie i kieruje się pragnieniem zemsty. Już w tamtej odsłonie mieliśmy przedsmak tej postaci i jej gniewu, a teraz najprawdopodobniej poznamy to, co za nim stoi.
Peter Sarsgaard zagra w 3. sezonie The Last of Us. To będzie mocna rola
W związku z większym fabularnym naciskiem na postać Abby, więcej czasu ekranowego dostaną postacie z nią związane. Całkiem niedawno gruchnęła wieść, że w obsadzie 3. sezonu znalazł się Patrick Wilson, znany m.in. z roli Eda Warrena w serii filmowej "Obecność", aktualnie grający Toma Bowdena w applowskim "Przylądku strachu". Wilson wcieli się w jedną z kluczowych dla Abby postaci - jej ojca, którego zabił Joel. Do dzisiejszej nocy to właśnie nazwisko wspomnianego aktora było najmocniejsze w obsadzie, ale właśnie status ten się zmienił.
Jak poinformowało Deadline, na listę nazwisk aktorów, których zobaczymy w 3. sezonie "The Last of Us", został właśnie wpisany Peter Sarsgaard. Nie ukrywam swojego zachwytu tą decyzją - to aktor, który w ostatnich latach notuje same kapitalne role - Gil Colson w "Batmanie", Saul w "Pamięci", Floyd Monk w "Coup!", czy zwłaszcza Tommy Molto w "Uznanym za niewinnego". Zagrał też świetną epizodyczną rolę w "Chętnych na seks", wcielając się w "Modern Love", jednego z użytkowników portalu randkowego, mogliśmy go zobaczyć w "September 5", czy w "Pannie młodej!", na horyzoncie jawi się występ w "Road House 2". Sarsgaard nie narzeka na brak zainteresowania, ale kreacja w "The Last of Us" może być jedną z ciekawszych.
Głównie dlatego, że postać, w którą aktor się wcieli, nie jest obecna w grze będącej materiałem źródłowym - to oryginalna, będąca dziełem twórców serialu, postać. Sarsgaard wcieli się w Amona - jednego z przywódców Serafitów. Czuję, że to idealny casting - ten aktor zdecydowanie pasuje w moich oczach do roli charyzmatycznego, religijnego lidera, który mógłby być równie "oświecony" co brutalny. Widzę to i nie mogę się doczekać, w którym kierunku sprawy pójdą. Dowiemy się zapewne w 2027 roku - mimo aktualnej przerwy zdjęciowej z powodu mundialu to wciąż planowany termin premiery 3. sezonu
The Last of Us - obsada 3. sezonu serialu
- Kaitlyn Dever jako Abby
- Bella Ramsey jako Ellie
- Gabriel Luna jako Tommy
- Isabela Merced jako Dina
- Spencer Lord jako Owen
- Tati Gabrielle jako Nora
- Ariela Barer jako Mel
- Michelle Mao jako Yara
- Jeffrey Wright jako Isaac Dixon
- Jorge Lendenborg Jr. jako Manny (zastąpił Danny'ego Ramireza)
- Jason Ritter jako Hanley
- Patrick Wilson jako Jerry, ojciec Abby
- Peter Sarsgaard jako Amon
- Li Jun Li jako Miriam
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