Wybitny gwiazdor w The Last of Us 3. Co za obsada

2. sezon "The Last of Us" zakończył się wiele miesięcy temu. Podczas, gdy dotychczas śledziliśmy przede wszystkim losy Ellie (Bella Ramsey) i Joela (Pedro Pascal), tym razem widzowska uwaga będzie mogła mocniej przekierować się na Abby (Kaitlyn Dever) - żołnierkę, która po śmierci ojca przewartościowała swoje dotychczasowe życie i kieruje się pragnieniem zemsty. Już w tamtej odsłonie mieliśmy przedsmak tej postaci i jej gniewu, a teraz najprawdopodobniej poznamy to, co za nim stoi.

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Peter Sarsgaard zagra w 3. sezonie The Last of Us. To będzie mocna rola

W związku z większym fabularnym naciskiem na postać Abby, więcej czasu ekranowego dostaną postacie z nią związane. Całkiem niedawno gruchnęła wieść, że w obsadzie 3. sezonu znalazł się Patrick Wilson, znany m.in. z roli Eda Warrena w serii filmowej "Obecność", aktualnie grający Toma Bowdena w applowskim "Przylądku strachu". Wilson wcieli się w jedną z kluczowych dla Abby postaci - jej ojca, którego zabił Joel. Do dzisiejszej nocy to właśnie nazwisko wspomnianego aktora było najmocniejsze w obsadzie, ale właśnie status ten się zmienił.

Jak poinformowało Deadline, na listę nazwisk aktorów, których zobaczymy w 3. sezonie "The Last of Us", został właśnie wpisany Peter Sarsgaard. Nie ukrywam swojego zachwytu tą decyzją - to aktor, który w ostatnich latach notuje same kapitalne role - Gil Colson w "Batmanie", Saul w "Pamięci", Floyd Monk w "Coup!", czy zwłaszcza Tommy Molto w "Uznanym za niewinnego". Zagrał też świetną epizodyczną rolę w "Chętnych na seks", wcielając się w "Modern Love", jednego z użytkowników portalu randkowego, mogliśmy go zobaczyć w "September 5", czy w "Pannie młodej!", na horyzoncie jawi się występ w "Road House 2". Sarsgaard nie narzeka na brak zainteresowania, ale kreacja w "The Last of Us" może być jedną z ciekawszych.

Głównie dlatego, że postać, w którą aktor się wcieli, nie jest obecna w grze będącej materiałem źródłowym - to oryginalna, będąca dziełem twórców serialu, postać. Sarsgaard wcieli się w Amona - jednego z przywódców Serafitów. Czuję, że to idealny casting - ten aktor zdecydowanie pasuje w moich oczach do roli charyzmatycznego, religijnego lidera, który mógłby być równie "oświecony" co brutalny. Widzę to i nie mogę się doczekać, w którym kierunku sprawy pójdą. Dowiemy się zapewne w 2027 roku - mimo aktualnej przerwy zdjęciowej z powodu mundialu to wciąż planowany termin premiery 3. sezonu

The Last of Us - obsada 3. sezonu serialu

Kaitlyn Dever jako Abby

jako Abby Bella Ramsey jako Ellie

jako Ellie Gabriel Luna jako Tommy

jako Tommy Isabela Merced jako Dina

jako Dina Spencer Lord jako Owen

jako Owen Tati Gabrielle jako Nora

jako Nora Ariela Barer jako Mel

jako Mel Michelle Mao jako Yara

jako Yara Jeffrey Wright jako Isaac Dixon

jako Isaac Dixon Jorge Lendenborg Jr . jako Manny (zastąpił Danny'ego Ramireza)

. jako Manny (zastąpił Danny'ego Ramireza) Jason Ritter jako Hanley

jako Hanley Patrick Wilson jako Jerry, ojciec Abby

jako Jerry, ojciec Abby Peter Sarsgaard jako Amon

jako Amon Li Jun Li jako Miriam

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.