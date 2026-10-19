Nowy horror twórcy Obsesji jest jeszcze lepszy
Youtuber narobił namieszania w światowym kinie. Jego "Obsesja" stała się jednym z największych hitów roku. W międzyczasie Curry Barker nie spoczywał na laurach, bo zdążył zrealizować kolejny film. Mówi się, że jest jeszcze lepszy.
Historia "Obsesji" jest nawet lepsza od samego filmu. W końcu mówimy o horrorze, który słynny youtuber zrealizował za grosze. Produkcja kosztowała 750 tys. dol., czyli w przeliczeniu prawie 3 mln zł. Na hollywoodzkie standardy to tyle co nic. Ale wystarczyło. Widzowie oszaleli na punkcie historii o Bearze, który za pomocą magicznej zabawki sprawia, że koleżanka Nikki się w nim zakochuje i ponosi srogie tego konsekswencje.
"Obsesja" trafiła do kin w maju i od razu zrobiła szał. Na całym świecie horror zarobił 522,8 mln dol., co zapewnia mu wysokie miejsce w tegorocznym box offisie. Na ten moment jest 10. najbardziej kasowym filmem ostatnich miesięcy. Ale jego reżyser nie ma czasu cieszyć się tym sukcesem. W końcu już przygotował kolejną produkcję.
Opinie o nowym horrorze twórcy Obsesji
Nowy film Curry'ego Barkera to horror komediowy "Anything but Ghosts". Jego fabuła skupia się dwóch oszustach, którzy udają łowców duchów. Na co dzień wyłudzają pieniądze od swoich klientów, stosując tanie sztuczki. Aż w końcu trafiają na prawdziwe zjawy. Co się wtedy dzieje? Coś niesamowitego. Produkcja miała już pokazy testowe i, jak podaje World of Reel, zbiera znakomite opinie.
Co więcej, wśród fanów nowego filmu twórcy "Obsesji" znalazł się sam Seth Rogen. Gwiazdor napisał dla Time krótką notkę o Currym Barkerze, w której przyznał się, że już jego nowy film widział. I jest on nawet lepszy od poprzedniego. Sam niegdysiejszy youtuber okazuje się natomiast tak samo dobrym aktorem, jak jest reżyserem. W "Anything but Ghosts" stanął bowiem po obu stronach kamery.
Dla fanów "Obsesji" to dobra wiadomość. Ale jest jeszcze lepsza. "Anything but Ghosts" rozgrywa się w tym samym uniwersum. Nie brakuje cameo, łączącego oba filmy, a do tego mamy dowiedzieć się czegoś o losach Nikki.
"Anything but Ghosts" zadebiutuje w światowych kinach 7 maja 2027 roku. Na ten moment data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.
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