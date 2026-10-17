Kostiumy na Halloween 2026. Przebrania, które królują w tym roku

Zombie, wampiry czy piraci to motywy, które pojawiają się podczas imprez halloweenowych najczęściej. Imprezowicze nie ograniczają się jednak tylko do tych przerażających kostiumów i często inspirują się postaciami z popularnych filmów i seriali. Mogą budzić one nie tylko grozę, ale również śmiech, dzięki czemu do tematu stylizacji na Halloween można podejść kreatywnie. Czasu jest coraz mniej, a internauci poszukują inspiracji oczywiście w sieci. Google ujawnił, jakie hasła użytkownicy wpisywali w wyszukiwarkę najczęściej.

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Kostiumy na Halloween - inspiracje. Za kogo się przebrać? Oto najpopularniejsze wyszukiwania w Google

Warto podkreślić, że Google stworzył ranking na podstawie największego wzrostu liczby wyszukiwań w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednich latach. Oznacza to, że internauci niekoniecznie wyszukiwali kostiumów związanymi konkretnie z tymi postaciami czy osobami, ale to właśnie te hasła wpisywali przed Halloween najczęściej. Oto one:

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10. Hazel Hook z filmu "Następcy"

Hazel Hook to bohaterka, którą widzowie mogą znać z serii Disneya "Następcy". W 2026 r. pojawił się najnowszy film, "Następcy: Klątwa Krainy Czarów", gdzie w córkę Kapitana Haka wcieliła się Kiara Romero. Nic dziwnego, że internauci szukają akurat tej frazy - w końcu kostium pirata to jeden z najpopularniejszych wyborów na Halloween.

Hazel Hook z filmu "Następcy"

9. Bohaterowie z serialu "Scooby-Doo" w stylu disco

Na halloweenowych imprezach zazwyczaj znajdzie się ta jedna osoba, która zainspiruje się bohaterami z kreskówki "Scooby-Doo". Również w tym roku sporo osób szuka inspiracji w tej produkcji, jednak z nutą szaleństwa, bo w stylu disco. To idealna opcja dla par, które nie mają pomysłu, za kogo się przebrać - Fred i Daphne w klimacie retro to zawsze świetne wyjście awaryjne.

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8. Carl z komiksu "Dungeon Crawler Carl"

Chłopaki również szukają dla siebie szczególnego. Na wysokim miejscu znalazł protagonista popularnej serii fantasy "Dungeon Crawler Carl" stworzonej przez Matta Dinnimana. Jej główny bohater Carl jest byłym członkiem Straży Przybrzeżnej, który wraz ze swoją kotką, Princess Donut, musi przemierzać śmiertelnie niebezpieczny loch.

Carl z serialu "Dungeon Crawler Carl"

7. Verity z gry "Minecraft"

Wszyscy zgodzimy się, że Verity jest jedną z najbardziej przerażających bohaterek w świecie "Minecrafta". Pojawia się ona jako tajemnicza, żółta postać z upiornym uśmiechem na twarzy z samymi oczodołami. To opcja przebrania na Halloween, którą zdecydowanie warto rozważyć. Szczególnie że strój nie wymaga skomplikowanych przygotowań.

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Verity z gry "Minecraft"

6. Oliver Tree

Internauci wyszukiwali również Olivera Tree, popularnego muzyka, który niestety zginął tragicznie w katastrofie helikoptera w tym roku. Jego ekscentryczny wygląd z pewnością zainspirował wiele osób i być może to właśnie za artystę niektórzy przebiorą się w tym roku.

Oliver Tree

5. Lily Lovebraids z gry wideo "Poppy Playtime"

Lily Lovebraids to bohaterka serii horrorów wideo "Poppy Playtime", która ma szansę zainspirować wiele osób. Wystarczy spojrzeć tylko na jej niepokojący wygląd, który można genialnie podkręcić i z uśmiechniętej dziewczynki o fioletowych włosach stworzyć przerażającą kreację.

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Lily Lovebraids z gry wideo "Poppy Playtime"

4. Agamemnon z filmu "Odyseja"

Latem "Odyseja" była popularna w kinach, a jesienią ma szansę pokazać się na halloweenowych imprezach. Internauci upodobali sobie szczególnie postać króla Agamemnona, który, jak by nie patrzeć, rzeczywiście jest tym bohaterem, który wzbudza niepokój.

Agamemnon z filmu "Odyseja"

3. Nikki z horroru "Obsesja"

Nikki z "Obsesji" to jedna z najbardziej oczywistych kreacji na Halloween, z której z pewnością skorzysta wiele dziewczyn. Jej kostiumy nie są trudne do odwzorowania - wystarczą codzienne ubrania, które można podkręcić sztuczną krwią czy rozdarciami i stylówka na imprezę gotowa.

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Nikki z horroru "Obsesja"

2. Zabawka NeeDoh

Jedną z nieoczekiwanych inspiracji dla kostiumów na Halloween jest zabawka antystresowa NeeDoh. Trudno stwierdzić, czy wyszukiwania tego produktu przypadkowo zbiegły się w czasie z okresem halloweenowym, jednak trzeba przyznać, że wparowanie na imprezę w takim kostiumie - szczególnie świecącym w ciemności - byłoby imponujące.

Zabawka NeeDoh

1. Jednorożec z horroru "Buddy"

Na szczycie listy znajduje się koszmarna maskotka z horroru "Buddy" w reżyserii Caspera Kelly'ego. Niech was nie zwiedzie kolorowy i przyjazny klimat - film skupia się bowiem na grupie dzieci, która zostaje uwięziona w surrealistycznym serialu dla najmłodszych. To może być mocny i trudny do odgadnięcia kostium.

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Jednorożec z horroru "Buddy"

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