Mocny horror obejrzysz w domu. Obsesja gwarantowana

"Obsesję" to fenomen ostatnich miesięcy. Niskobudżetowa produkcja w reżyserii Curry'ego Barkera wzbudziła wśród widzów zainteresowanie i ostatecznie stała się jednym z najgłośniejszych horrorów tego roku. To dowód na to, że jeśli ma się interesujący pomysł i odpowiednie wsparcie, to nawet bez większego doświadczenia i w bardzo młodym wieku można osiągnąć sukces. Barkerowi, 26-letniemu youtuberowi, bez wątpienia się to udało. Efekty jego pracy jeszcze do niedawna widzowie mogli zobaczyć w kinach, a dziś pojawiła się możliwość obejrzenia "Obsesji" w domu.

Obsesja - gdzie obejrzeć online?

Budżet na "Obsesję" wyniósł zaledwie 750 tys. dol. "Zaledwie", bo to śmiesznie niska kwota w porównaniu do tego, ile ten film zarobił. Na początku czerwca tego roku horror przekroczył 200 mln dol. na całym świecie, stając się największym filmem Focus Features wszech czasów. Co najlepsze, "Obsesji" zabrakło tylko 22 mln dol., aby stać się najbardziej dochodową produkcją festiwalową w historii. To robi wrażenie i z pewnością zachęci niejednego widza, aby nadrobić zaległości i obejrzeć "Obsesję" w domu.

"Obsesja" na ten moment jest dostępna w VOD wyłącznie w ramach zakupu. Taką opcję oferują 3 serwisy: Apple TV, Prime Video oraz Rakuten. W przypadku dwóch pierwszych za zakup trzeba zapłacić 54,99 zł, natomiast ten trzeci umożliwia zakupienie horroru w cenie 56,99 zł. W tym momencie to jedyna możliwość, aby obejrzeć "Obsesję", choć za jakiś (pewnie dłuższy) czas film będzie najpewniej dostępny w ramach abonamentu.

Bohaterem "Obsesji" jest Bear (Michael Johnston), pracownik sklepu muzycznego, który skrycie wzdycha do swojej przyjaciółki Nikki (Inde Navarrette). Pewnego dnia zakochany chłopak udaje się do sklepiku z antykami, gdzie kupuje magiczną zabawkę. Jest to coś na kształt wierzbowej różdżki, którą przed wypowiedzeniem życzenia wystarczy złamać, aby spełniła to najskrytsze marzenie. Bear postanawia poprosić o to, aby Nikki zakochała się w nim bez pamięci. Nie podejrzewa jednak, że to życzenie będzie miało mroczną cenę.

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