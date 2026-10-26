Co łączy SOR i Na dobre i na złe? Jest konkretna odpowiedź
Na Prime Video można już obejrzeć wszystkie odcinku serialu "SOR" - nowej polskiej produkcji medycznej, za którą współodpowiada Telewizja Polska. Z racji tego, że TVP ma na swoim koncie kilka popularnych seriali medycznych, zasadne było zastanawianie się, czy nowy tytuł jest zupełnie samodzielny, czy jest częścią szerszego uniwersum. Znamy odpowiedź na to pytanie.
"SOR" opowiada o grupie lekarzy, którzy na oddziale intensywnej terapii codziennie mierzą się z ryzykownymi sytuacjami i koniecznością walki o zdrowie oraz życie pacjentów. Akcja serialu rozgrywa się wokół Piotra Hajduka (Sebastian Dela) - młodego lekarza z kryminalną przeszłością, który za sprawą swojej charyzmy i sprawności szybko zjednuje sobie otoczenie w pracy. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest jego była dziewczyna, Kaśka Zawadzka (Sonia Mietielica), a zespołowi przewodzi ordynator Andrzej Drawski (Ireneusz Czop).
Co łączy SOR oraz Na dobre i na złe? Więcej niż tylko gatunek
Choć widzowie oglądający "SOR" w telewizji mają jeszcze sporo odcinków przed sobą, ci z dostępem do Prime Video z pewnością mieli lepiej i łatwiej, mogąc obejrzeć wszystkie epizody. Tym bardziej, że ich metraż sprzyjał kultywowaniu tzw. binge-watchingu - każdy odcinek ma ok. 30 minut, a zatem pochłonięcie kilku naraz nie byłoby wcale tak mocno czasochłonne. Grunt jednak, by oglądać z uwagą, bo wtedy dostrzeże się pewne smaczki.
Jeden z nich zwłaszcza, choć prawdę powiedziawszy, tego konkretnego akurat trudno nie zauważyć. Mowa tutaj o finałowym, dwunastym odcinku serialu. Wówczas dochodzi do bardzo trudnej sytuacji - mężczyzna pracujący jako kurier (dowożący tor urodzinowy dla Hajduka) niespodziewanie spada do szybu szpitalnej windy. Wymaga to ekstraordynaryjnych środków - lekarze zjeżdżają do niego na linach i dosłownie na dachu windy wykonują czynności, mające pomóc rannemu.
Sytuacja jest skomplikowana - stan się pogarsza, a Piotr i Kaśka coraz trudniej radzą sobie, będąc w tym konkretnym miejscu. Sytuacja staje się jasna: trzeba wezwać posiłki. W ramach wsparcia zjawia się nie kto inny, jak kultowa postać z serialu "Na dobre i na złe" - prof. Andrzej Falkowicz, grany przez Michała Żebrowskiego w powyżej wymienionej produkcji od 2011 roku. Po krótkiej interakcji z Drawskim, Falkowicz schodzi na dół i pomaga młodszym kolegom po fachu, chwaląc później Hajduka i Zawadzką za sprawne i zdecydowane działania, jednocześnie sugerując konieczność pracy nad techniką.
Obecność Falkowicza w serialu "SOR", choć epizodyczna, to czytelny dowód na to, że nowa produkcja, a także emitowane od 1999 roku "Na dobre i na złe", znajdują się w tym samym uniwersum - Andrzej Falkowicz stał się łącznikiem tych dwóch mikroświatów. To nie pierwszy raz w serialu Prime Video i TVP, kiedy puszcza on oczko do widzów odnośnie świata przedstawionego. Wielokrotnie mogliśmy widzieć w "SOR" postacie znane z innego medycznego tytułu Telewizji Polskiej, "Na sygnale": dr Wiktora Banacha (Wojciech Kuliński) i ratowników: Piotra Strzeleckiego (Dariusz Wieteska), Różę Potocką (Adrianna Jagiełło), Sonię Wielgosz (Natalia Rewieńska), Romka Kamińskiego (Izydor Łobacz) i innych. Świat jest mały, nieprawdaż?
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