Co łączy SOR i Na dobre i na złe? Jest konkretna odpowiedź

"SOR" opowiada o grupie lekarzy, którzy na oddziale intensywnej terapii codziennie mierzą się z ryzykownymi sytuacjami i koniecznością walki o zdrowie oraz życie pacjentów. Akcja serialu rozgrywa się wokół Piotra Hajduka (Sebastian Dela) - młodego lekarza z kryminalną przeszłością, który za sprawą swojej charyzmy i sprawności szybko zjednuje sobie otoczenie w pracy. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest jego była dziewczyna, Kaśka Zawadzka (Sonia Mietielica), a zespołowi przewodzi ordynator Andrzej Drawski (Ireneusz Czop).

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Co łączy SOR oraz Na dobre i na złe? Więcej niż tylko gatunek

Choć widzowie oglądający "SOR" w telewizji mają jeszcze sporo odcinków przed sobą, ci z dostępem do Prime Video z pewnością mieli lepiej i łatwiej, mogąc obejrzeć wszystkie epizody. Tym bardziej, że ich metraż sprzyjał kultywowaniu tzw. binge-watchingu - każdy odcinek ma ok. 30 minut, a zatem pochłonięcie kilku naraz nie byłoby wcale tak mocno czasochłonne. Grunt jednak, by oglądać z uwagą, bo wtedy dostrzeże się pewne smaczki.

Sebastian Dela - kadr z serialu "SOR"

Jeden z nich zwłaszcza, choć prawdę powiedziawszy, tego konkretnego akurat trudno nie zauważyć. Mowa tutaj o finałowym, dwunastym odcinku serialu. Wówczas dochodzi do bardzo trudnej sytuacji - mężczyzna pracujący jako kurier (dowożący tor urodzinowy dla Hajduka) niespodziewanie spada do szybu szpitalnej windy. Wymaga to ekstraordynaryjnych środków - lekarze zjeżdżają do niego na linach i dosłownie na dachu windy wykonują czynności, mające pomóc rannemu.

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Sytuacja jest skomplikowana - stan się pogarsza, a Piotr i Kaśka coraz trudniej radzą sobie, będąc w tym konkretnym miejscu. Sytuacja staje się jasna: trzeba wezwać posiłki. W ramach wsparcia zjawia się nie kto inny, jak kultowa postać z serialu "Na dobre i na złe" - prof. Andrzej Falkowicz, grany przez Michała Żebrowskiego w powyżej wymienionej produkcji od 2011 roku. Po krótkiej interakcji z Drawskim, Falkowicz schodzi na dół i pomaga młodszym kolegom po fachu, chwaląc później Hajduka i Zawadzką za sprawne i zdecydowane działania, jednocześnie sugerując konieczność pracy nad techniką.

Obecność Falkowicza w serialu "SOR", choć epizodyczna, to czytelny dowód na to, że nowa produkcja, a także emitowane od 1999 roku "Na dobre i na złe", znajdują się w tym samym uniwersum - Andrzej Falkowicz stał się łącznikiem tych dwóch mikroświatów. To nie pierwszy raz w serialu Prime Video i TVP, kiedy puszcza on oczko do widzów odnośnie świata przedstawionego. Wielokrotnie mogliśmy widzieć w "SOR" postacie znane z innego medycznego tytułu Telewizji Polskiej, "Na sygnale": dr Wiktora Banacha (Wojciech Kuliński) i ratowników: Piotra Strzeleckiego (Dariusz Wieteska), Różę Potocką (Adrianna Jagiełło), Sonię Wielgosz (Natalia Rewieńska), Romka Kamińskiego (Izydor Łobacz) i innych. Świat jest mały, nieprawdaż?

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