Na Prime Video wpadła perła kina akcji z Liamem Neesonem. Nie przegap jej

"Ostatnia misja" to historia dwóch agentów CIA, których rozczarował koniec wojny w Afganistanie. Zhańbieni wyruszają do Teheranu, aby się dorobić. Plan mają prosty: dokonać skoku życia i zdobyć fortunę, żeby zacząć od nowa. W świecie pełnym przemocy nic jednak nie idzie po ich myśli, dzięki czemu dostajemy wciągające kino akcji.

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O jakości "Ostatniej misji" bezsprzecznie świadczy jej obsada. Widzowie uwielbiają przecież Liama Neesona, który od dłuższego czasu dostarcza im mocnych wrażeń w kolejnych filmach akcji. W tym wypadku kroku dotrzymuje mu Zachary Levi. Wspólnie tworzą niezapomniany duet, zapewniając publiczności sporą dawkę adrenaliny.

Ostatnia misja - opinie o nowym filmie akcji na Prime Video

O ile w Stanach Zjednoczonych "Ostatnią misję" jeszcze we wrześniu można było obejrzeć w wybranych kinach, o tyle u nas film ominął wielkie ekrany. Trafił od razu na VOD. Dzięki temu w zaciszu własnego domu możemy sprawdzić, czy te wszystkie opinie w mediach społecznościowych są prawdziwe. A spora ich część okazuje się nad wyraz pozytywna.

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"OSTATNIĄ MISJĘ" OBEJRZYSZ NA:

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Właśnie obejrzałem "Ostatnią misję" z Zacharym Levim i Liamem Neesonem, która niestety umknęła mi pod radarami, gdy była w kinach. Absolutna perła kina akcji od Liama i spółki. Nigdy nie zawodzi



"Ostatnia misja" z Liamem Neesonem to film, który powinieneś zobaczyć



"Ostatnia misja" z Liamem Neesonem była znacznie lepsza niż się spodziewałem - czytamy na X (dawny Twitter).

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Z powyższych opinii wynika, że "Ostatnia misja" to seans obowiązkowy. Szczególnie dla fanów filmów akcji z Liamem Neesonem. A takich w naszym kraju na pewno nie brakuje. Tym bardziej cieszy, że możemy najnowszą produkcję z udziałem gwiazdora już obejrzeć. Choć - trzeba to zaznaczyć - na razie za dodatkową opłatą. Niezbyt wysoką, bo na Prime Video dostęp do tytułu kosztuje niecałe 15 zł.

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Więcej o filmach akcji z Liamem Neesonem poczytasz na Spider's Web:

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