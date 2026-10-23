Na Prime Video wpadła perła kina akcji z Liamem Neesonem. Nie przegap jej
Liam Neeson jak zwykle nie zawodzi. Na platformy VOD, w tym na Prime Video, wpadł właśnie nowy film akcji z udziałem aktora. Widzowie są nim zachwyceni. W mediach społecznościowych twierdzą, że "Ostatnią misję" po prostu trzeba zobaczyć.
"Ostatnia misja" to historia dwóch agentów CIA, których rozczarował koniec wojny w Afganistanie. Zhańbieni wyruszają do Teheranu, aby się dorobić. Plan mają prosty: dokonać skoku życia i zdobyć fortunę, żeby zacząć od nowa. W świecie pełnym przemocy nic jednak nie idzie po ich myśli, dzięki czemu dostajemy wciągające kino akcji.
O jakości "Ostatniej misji" bezsprzecznie świadczy jej obsada. Widzowie uwielbiają przecież Liama Neesona, który od dłuższego czasu dostarcza im mocnych wrażeń w kolejnych filmach akcji. W tym wypadku kroku dotrzymuje mu Zachary Levi. Wspólnie tworzą niezapomniany duet, zapewniając publiczności sporą dawkę adrenaliny.
Ostatnia misja - opinie o nowym filmie akcji na Prime Video
O ile w Stanach Zjednoczonych "Ostatnią misję" jeszcze we wrześniu można było obejrzeć w wybranych kinach, o tyle u nas film ominął wielkie ekrany. Trafił od razu na VOD. Dzięki temu w zaciszu własnego domu możemy sprawdzić, czy te wszystkie opinie w mediach społecznościowych są prawdziwe. A spora ich część okazuje się nad wyraz pozytywna.
Właśnie obejrzałem "Ostatnią misję" z Zacharym Levim i Liamem Neesonem, która niestety umknęła mi pod radarami, gdy była w kinach. Absolutna perła kina akcji od Liama i spółki. Nigdy nie zawodzi
"Ostatnia misja" z Liamem Neesonem to film, który powinieneś zobaczyć
"Ostatnia misja" z Liamem Neesonem była znacznie lepsza niż się spodziewałem
- czytamy na X (dawny Twitter).
Z powyższych opinii wynika, że "Ostatnia misja" to seans obowiązkowy. Szczególnie dla fanów filmów akcji z Liamem Neesonem. A takich w naszym kraju na pewno nie brakuje. Tym bardziej cieszy, że możemy najnowszą produkcję z udziałem gwiazdora już obejrzeć. Choć - trzeba to zaznaczyć - na razie za dodatkową opłatą. Niezbyt wysoką, bo na Prime Video dostęp do tytułu kosztuje niecałe 15 zł.
Więcej o filmach akcji z Liamem Neesonem poczytasz na Spider's Web:
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.