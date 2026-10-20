Najbardziej pożądany film akcji Prime Video to fantastyczna rozrywka

Być może to wciąż adrenalina po "Reacherze". 4. sezon hitowego serialu akcji skończył się niedawno, a wraz z finałem na Prime Video wpadł spin-off. Oba tytuły do teraz cieszą się ogromną popularnością, ale użytkownicy platformy Amazona wciąż poszukują nowych mocnych wrażeń. Wygląda na to, że przed chwilą je dostali.

REKLAMA

"Plan doskonały" to heist movie. Fabuła opowiada historię legendarnego złodzieja, który postanawia ukraść "Mona Lisę". Do pomocy zatrudnia dwójkę nieznajomych. Wyznaje im, że jest ich ojcem. Od tej pory cała trójka musi nauczyć się współpracować, żeby dokonać skoku stulecia. Jak im idzie? Chyba dobrze, skoro od swojej premiery produkcja nie schodzi ze szczytu topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video w naszym kraju.

"PLAN DOSKONAŁY" OBEJRZYSZ NA:

REKLAMA

Plan doskonały - opinie o nowym filmie Prime Video

"Plan doskonały" cieszy się ogromną popularnością nie tylko dlatego, że obiecuje porządną dawkę akcji. Dodatkowym atutem nowego filmu Prime Video jest na pewno też Stanley Tucci w głównej roli. Nic więc dziwnego, że Polacy oglądają produkcję jak szaleni. Według opinii zagranicznych widzów raczej nie mają potem na co narzekać.

REKLAMA

"Plan doskonały" ze Stanleyem Tuccim to fantastyczny seans na weekend. Heist z zaskakującym zakończeniem



Obejrzałam "Plan doskonały" (Prime Video) ze Stanleyem Tuccim. Dobra zabawa. Nie jest to psychologiczny thriller tylko heis. Przyjemny seans z paroma twistami



Jeśli lubicie heist movies, pokochacie ten film - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Czyli "Plan doskonały" to nie jest wybitne kino. W swojej kategorii sprawdza się jednak znakomicie. Zapewnia pożądaną dawkę rozrywki. Dlatego tak dobrze ogląda się go w weekend, ale wieczorem po ciężkim dniu też na pewno się sprawdzi. Czasami po prostu więcej nie potrzeba. Wielu użytkowników Prime Video już się o tym przekonało. Nie jest za późno, żeby do nich dołączyć.

Obserwuj nas w Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...