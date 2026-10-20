Najbardziej pożądany film akcji Prime Video to fantastyczna rozrywka
Nowy film akcji przed chwilą zadebiutował na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona pożądali takiej rozrywki. W mediach społecznościowych piszą, że na "Planie doskonałym" bawią się fantastycznie.
Być może to wciąż adrenalina po "Reacherze". 4. sezon hitowego serialu akcji skończył się niedawno, a wraz z finałem na Prime Video wpadł spin-off. Oba tytuły do teraz cieszą się ogromną popularnością, ale użytkownicy platformy Amazona wciąż poszukują nowych mocnych wrażeń. Wygląda na to, że przed chwilą je dostali.
"Plan doskonały" to heist movie. Fabuła opowiada historię legendarnego złodzieja, który postanawia ukraść "Mona Lisę". Do pomocy zatrudnia dwójkę nieznajomych. Wyznaje im, że jest ich ojcem. Od tej pory cała trójka musi nauczyć się współpracować, żeby dokonać skoku stulecia. Jak im idzie? Chyba dobrze, skoro od swojej premiery produkcja nie schodzi ze szczytu topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video w naszym kraju.
Plan doskonały - opinie o nowym filmie Prime Video
"Plan doskonały" cieszy się ogromną popularnością nie tylko dlatego, że obiecuje porządną dawkę akcji. Dodatkowym atutem nowego filmu Prime Video jest na pewno też Stanley Tucci w głównej roli. Nic więc dziwnego, że Polacy oglądają produkcję jak szaleni. Według opinii zagranicznych widzów raczej nie mają potem na co narzekać.
"Plan doskonały" ze Stanleyem Tuccim to fantastyczny seans na weekend. Heist z zaskakującym zakończeniem
Obejrzałam "Plan doskonały" (Prime Video) ze Stanleyem Tuccim. Dobra zabawa. Nie jest to psychologiczny thriller tylko heis. Przyjemny seans z paroma twistami
Jeśli lubicie heist movies, pokochacie ten film
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czyli "Plan doskonały" to nie jest wybitne kino. W swojej kategorii sprawdza się jednak znakomicie. Zapewnia pożądaną dawkę rozrywki. Dlatego tak dobrze ogląda się go w weekend, ale wieczorem po ciężkim dniu też na pewno się sprawdzi. Czasami po prostu więcej nie potrzeba. Wielu użytkowników Prime Video już się o tym przekonało. Nie jest za późno, żeby do nich dołączyć.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.