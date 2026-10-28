Najlepszy Tolkien od czasu trylogii? Zachwyty nad 3. sezonem Pierścieni Władzy

To prawda: recenzje „Pierścieni Władzy” dotychczas bardzo rozmijały się z opiniami lwiej części widzów, o ortodoksyjnych fanach prozy Tolkiena nie wspominając. Wbrew pozorom ci pierwsi nie byli jednak zachwyceni serialem Amazona. Owszem, łatwiej wybaczyli odstępstwa od kalendarium i książkowego lore Tolkiena, docenili wiele elementów i ustalili konsensus: to naprawdę solidne widowisko fantasy, które najlepiej sprawdza się wtedy, gdy postaramy się potraktować je jako produkcję inspirowaną. Sam w sobie tytuł w istocie potrafi zapewnić sporo rozrywki, trzeba mu też oddać, że prezentuje się świetnie. Największym problemem są nierówne wątki (jedne angażują, inne wręcz przynudzają) i podobnie nierówne szkice charakterologiczne postaci. Z drugiej strony - nie zabrakło też oryginalnych pomysłów twórców, które sprawdziły się świetnie. Co więcej - 2. seria poczyniła znaczne postępy względem 1.

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Teraz serial fantasy od Prime Video powróci po dwuletniej przerwie już 11 listopada, a jego premiera obejmie od razu cztery odcinki. Akcja rozpocznie się pięć lat po finale „dwójki”. Sauron stał się jeszcze potężniejszy i podbił znacznie większą część Śródziemia. Teraz jego celem jest wykucie Jedynego Pierścienia, który pozwoli mu zawładnąć wszystkimi pozostałymi. Galadriela, Elrond i ich sojusznicy organizują opór przeciwko niemu i jego armiom. Jak można się spodziewać, nowa odsłona najpewniej nie przekona malkontentów - pytanie brzmi, czy dostarczy odpowiednio dużo rozrywki tym, którzy dotychczas oglądali ją z zaciekawieniem?

Pierwsze opinie wskazują, że jak najbardziej. I że możemy mieć do czynienia z najlepszym sezonem.

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Pierścienie Władzy, sezon 3. - pierwsze opinie są pełne zachwytu

Przed premierą 11 listopada wybrani dziennikarze obejrzeli dwa pierwsze odcinki 3. sezonu. To, co zobaczyli, bardzo im się spodobało.

Chris Killian z popularnego ComicBook napisał:

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Widziałem pierwsze dwa odcinki #TheRingsOfPowerS3 i bez spoilerów mogę powiedzieć, że oba są rewelacyjne, a serial z każdym kolejnym sezonem staje się coraz lepszy. Charlie Vickers jako Sauron to jeden z największych atutów produkcji. Wręcz emanuje złem.

Rotem Rusak z Nerdist, która była zadowolona z poprzednich sezonów, uważa, że tym razem serial jest jeszcze lepszy:

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Odcinki 1 i 2 sezonu 3. są NIESAMOWITE. Od początku byłam wielką fanką Pierścieni Władzy, ale początek tego sezonu to nie tylko jedne z najlepszych rzeczy, jakie ten serial do tej pory zrobił, lecz także telewizyjna czołówka. Kocham każdą postać; Marnûkh jest moim dzieckiem. Koniecznie oglądajcie!

Fay Watson z GamesRadar+ napisała:

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Pierwszy odcinek 3. sezonu #TheRingsofPower jest epicki pod każdym względem. Charlie Vickers kradnie całe show jako Sauron, który jest już niemal u szczytu potęgi i rozkoszuje się każdym złowrogim uśmieszkiem. Rozmach i stawka wydarzeń już teraz sprawiają, że zaczynam myśleć, iż może to być najlepszy sezon do tej pory.

Rachel Leishman z CBR również chwali serial:

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Widziałam dwa pierwsze odcinki 3. sezonu #RingsOfPower i serial jest lepszy niż kiedykolwiek! Zachwyca i wciąga.

Warto mieć jednak na uwadze, że mamy do czynienia z opiniami ludzi, którzy już wcześniej lubili serial. Ponadto pierwsze reakcje na nowe filmy i seriale często są bardziej pozytywne niż negatywne. Mimo to ten zachwyt dobrze wróży odbiorowi 3. sezonu „Pierścieni”.

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Współtwórca serialu, Patrick McKay, określił 3. sezon „Pierścieni Władzy” mianem swoistego miękkiego restartu. Ma to związek z pięcioletnim przeskokiem czasowym i rozpoczęciem opowieści od razu w samym środku wydarzeń. Sądząc po pierwszych reakcjach, z których wiele określa nową odsłonę jako najlepszą w historii cyklu, to podejście najwyraźniej się sprawdziło - przynajmniej w początkowych odcinkach.

Kolejne wypowiedzi podkreślają, że sezon od samego początku gwarantuje emocjonujący rozwój wydarzeń. Może to oznaczać poprawę tempa narracji, które krytykowano w wielu wcześniejszych recenzjach. Warto jednak pamiętać, że krytycy obejrzeli na razie tylko dwa odcinki, a więc nie widzieli jeszcze nawet połowy czteroodcinkowej premiery. Sugeruje to, że akcji nie zabraknie już na starcie i odbiorcy nie będą musieli czekać do trzeciego lub czwartego odcinka, aż fabuła nabierze rumieńców.

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3. sezon serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” zadebiutuje 11 listopada w Prime Video. Premiera obejmie cztery odcinki.

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