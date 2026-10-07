To koniec fenomenalnego thrillera. Finał sprawi, że będziecie ryczeć

Życie głównego bohatera "Konsekwencji prawdy" legło w gruzach wiele lat temu. Teraz pracuje jako dyspozytor numeru alarmowego. Pewnego dnia odbiera telefon od spanikowanej nastolatki. Jest przekonany, że to jego dawno zaginiona córka. I z tego właśnie względu zrobi wszystko, aby dziewczynę odnaleźć i uratować.

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Ta fabuła brzmi na hit. I rzeczywiście, wielu użytkowników Apple TV wciągnęło się w thriller, gdy tylko jego pierwsze odcinki zadebiutowały jeszcze 9 września. Od tamtej pory minęło parę tygodni, w ciągu których na platformie lądowały kolejne epizody. Wreszcie dostaliśmy finał, odpowiadający na wszystkie pytania, jakie sobie do tej pory zadawaliśmy.

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Konsekwencje prawdy - opinie o thrillerze Apple TV

W czasie trwania "Konsekwencji prawdy" w mediach społecznościowych pojawiało się coraz więcej wpisów, których autorzy produkcję zachwalali. Regularnie przewijają się w nich opinie, że "to najlepszy aktualnie serial", że "ściska za gardło", że to "seans obowiązkowy". Czym sobie zasłużył na takie opinie? Wciągającym i poruszającym sposobem opowiadania oczywiście.

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"Konsekwencje prawdy" na Apple TV są tak dobre. Poryczałam się na finale



Absolutnie fantastyczny serial Apple TV, który w każdym odcinku chwyta za gardło



"Konsekwencje prawdy" na Apple TV są fenomenalne. To thriller bez zwyczajowych sztuczek. Nie ma morderstw na każdym roku, nie ma taniego szokowania. Jest po prostu inteligentna, bardzo emocjonalna opowieść, która cię wciąga. Pełno emocji, napięcia i humanizmu. Co za serial. Co za opowieść. Wow.



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Jeśli jeszcze nie daliście się "Konsekwencjom prawdy" porwać to najwyższy cza to zmienić. Tym bardziej że wszystkie odcinki thrillera są już na Apple TV dostępne. Dzięki temu nie będziecie musieli czekać kolejnych tygodni, aby dowiedzieć się, jak ta historia potoczy się dalej. Z przywołanych wpisów wynika, że jest tak wciągająca, że całość obejrzycie na raz.

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