Apple TV wreszcie ma coś dla Polaka. Padł ostatni bastion

4. sezon "Teda Lasso" właśnie zmierza ku końcowi. Jego finałowy odcinek pojawi się na Apple TV już jutro, 7 października. W czasie swojego trwania ta opowieść o trenerze futbolu amerykańskiego, któremu przychodzi prowadzić brytyjską drużynę piłki nożnej, zdobyła fanów na całym świecie. W tym także w naszym kraju. Tylko u nas w przeciwieństwie do wielu innych rynków produkcji nie dało się obejrzeć w rodzimym języku.

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To zawsze był problem z produkcjami na Apple TV. Żaden z jej filmów lub seriali nie był dostępny w polskiej wersji dźwiękowej. Wśród opcji do wyboru po prostu nie było naszego języka. Każdy z tytułów platformy musieliśmy więc oglądać z napisami. Straciliśmy nadzieję, że to się kiedykolwiek zmieni. Aż w końcu, właśnie teraz, polski lektor pojawił się w "Tedzie Lasso".

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Apple TV - seriale z polskim lektorem

Warto jednak zrobić adnotację. Wśród opcji dźwiękowych na karcie "Teda Lasso" na Apple TV rzeczywiście wreszcie pojawił się język polski. Aczkolwiek wśród wszystkich wymienionych polska ścieżka dźwiękowa jest jedyną, która nie została nagrana w Atmos. To tylko drobna niedogodność. Na pewno wciąż warto zapoznać się z jednym z flagowych seriali platformy z rodzimym lektorem. Szkoda tylko, że nie z całym.

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Nie liczcie na pewno, że z polskim lektorem obejrzycie wszystkie dotychczasowe odcinki "Teda Lasso". Serial trwa od 2020 roku. I do tej pory Apple TV ciągle go przedłużał, dzięki czemu doczekał się aż 4. sezonów. Rodzima ścieżka dźwiękowa została dodana tylko do 1. jego odsłony. W pozostałych nie usłyszymy rodzimego języka. Czyli platforma zrobiła tylko mały krok w bardzo dobrą stronę.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Aczkolwiek w tym przypadku trzeba mieć nadzieję, że dodanie polskiego lektora do 1. sezonu "Teda Lasso" to początek zmian na Apple TV. Być może niedługo w naszym języku będziemy mogli obejrzeć więcej seriali, aż w końcu stanie się to standardem. Na ten moment jest za wcześnie, by stwierdzić.

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