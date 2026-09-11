Najlepsze otwarcie thrillera od dawna. Widzowie już rozgrzewają piloty

Takiego otwarcia thrillera widzowie potrzebowali. "Konsekwencje prawdy" od razu porwały użytkowników Apple TV. Już po samym opisie fabuły widać bowiem, że mamy do czynienia z trzymającym w napięciu serialem. W końcu mówimy o opowieści o operatorze numeru alarmowego, który odbiera telefon od spanikowanej nastolatki. Dziewczyna może być jego dawno zaginioną córkę. Z tego właśnie względu główny bohater nie cofnie się przed niczym, żeby ją odnaleźć.



Krytycy potwierdzają, że nie mamy do czynienia z po prostu kolejnym thrillerem. "Konsekwencje prawdy" to coś znacznie więcej. Inaczej nie miałyby aż 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Użytkownicy Apple TV przekonali się o tym już przy okazji pierwszych odcinków serialu, dla których stracili głowy.

"KONSEKWENCJE PRAWDY" OBEJRZYSZ NA:

REKLAMA

Konsekwencje prawdy - opinie o nowym thrillerze Apple TV

Dwuodcinkowa premiera "Konsekwencji prawdy" miała miejsce w minioną środę na Apple TV. Od tamtej pory w mediach społecznościowych zaroiło się od pozytywnych opinii na temat nowego thrillera. Widzowie piszą, że serial jest nieprzewidywalny i pozbawiony hamulców. Innymi słowy: okazuje się "cholernie dobry".

Co za wspaniały start!!! "Konsekwencje prawdy" na Apple TV. Pozbawiony hamulców i przyprawiający o ciarki! Będę oglądał co tydzień



Niechętnie to przyznaję, ale Apple TV znowu to zrobiło z "Konsekwencjami prawdy". Od razu mnie złapał



Obczajcie "Konsekwencje prawdy" na Apple TV. Pierwsze dwa odcinki już wyszły, od razu chwycą was za gardło - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Jak więc widać, użytkownicy Apple TV już wiedzą co będą robić w nadchodzących tygodniach. Platforma zaplanowała zajęcia na kolejne środy aż do 7 października. Wtedy bowiem w serwisie zadebiutuje finałowy odcinek "Konsekwencji prawdy". A jeśli do tego czasu uda się utrzymać poziom pierwszych epizodów, mamy pewny hit.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.