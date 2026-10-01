Apple TV i nowości na październik 2026. Nowy thriller rozwali
Apple TV pokaże w październiku kilka premier. Widzowie będą mogli śledzić nowe odcinki swoich ulubionych seriali, ale naszą uwagę przykuł szczególnie zupełnie nowy thriller, który w tym miesiącu zaprezentuje serwis od Apple.
Apple TV w październiku dostarczy widzom kilka nowości. Oprócz nowych odcinków seriali "Bracia", "Kulawe konie" czy "Mroczna materia" pojawią się również inne premiery. Wśród nich nowy thriller. Co obejrzeć w serwisie od Apple w październiku? Sprawdzamy.
Apple TV: premiery na październik 2026. Nowości w serwisie
Matchbox: Film
"Matchbox: Film" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, której subskrybenci nie mogą przegapić. W obsadzie znaleźli się m.in. John Cena, Jessica Biel i Sam Richardson. Fabuła koncentruje się na przyjaciołach z dzieciństwa, którzy spotykają się po latach. Nie jest to jednak zwyczajne spotkanie, ponieważ orientują się, że będą musieli ocalić świat, kiedy odkrywają groźny międzynarodowy spisek.
Tenzig
"Tenzig" to z kolei produkcja, którą powinni zainteresować się fani górskich historii opartych na prawdziwych wydarzeniach. W centrum fabuły znajduje się zdeterminowany człowiek, który wyrusza na pełną wyzwań wyprawę. Chce on stawić czoła przeciwnościom i spełnić swoje marzenie, aby jako pierwsza osoba na świecie zdobyć szczyt Mount Everest.
Ukryte w ciemności
Najnowszy thriller od Apple TV ukaże się w serwisie pod koniec października. Serial "Ukryte w ciemności" skupia się na detektywie Jonahu Lynnie, który postanawia znaleźć drugą zaginioną osobę, ofiarę seryjnego zabójcy Jurka Waltera. Angażuje się w śledztwo, kiedy okazuje się, że inna ofiara mężczyzny odnajduje się żywa. Pomaga mu w tym jego podopieczna Saga Bauer, która działa pod przykrywką, aby wyciągnąć informacje bezpośrednio od Waltera.
Apple TV: lista nowości na październik 2026
2 października
- The Last First: Winter K2
- The Sisters Grimm, 2. sezon
- Mroczna materia: 2. sezon, 6. odcinek
7 października
- Last Seen: 1. sezon, 6. odcinek
- Ted Lasso: 4. sezon, 10. odcinek
- Bracia: 4. odcinek
- Kulawe konie: 6. sezon, 4. odcinek
- Malutkie cuda
9 października
- Matchbox: Film
- Mroczna materia: 2. sezon, 7. odcinek
14 października
- Bracia: 5. odcinek
- Kulawe konie: 6. sezon, 5. odcinek
16 października
- Tenzing
- Mroczna materia: 2. sezon, 8. odcinek
21 października
- Bracia: 6. odcinek
- Kulawe konie: 6. sezon, 6. odcinek
23 października
- Mroczna materia: 2. sezon, 9. odcinek
28 października
- Bracia: 7. odcinek
30 października
- Mroczna materia: 2. sezon, 10. odcinek
- Ukryte w ciemności
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.