Apple TV i nowości na październik 2026. Nowy thriller rozwali

Apple TV w październiku dostarczy widzom kilka nowości. Oprócz nowych odcinków seriali "Bracia", "Kulawe konie" czy "Mroczna materia" pojawią się również inne premiery. Wśród nich nowy thriller. Co obejrzeć w serwisie od Apple w październiku? Sprawdzamy.

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Apple TV: premiery na październik 2026. Nowości w serwisie

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Matchbox: Film

"Matchbox: Film" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, której subskrybenci nie mogą przegapić. W obsadzie znaleźli się m.in. John Cena, Jessica Biel i Sam Richardson. Fabuła koncentruje się na przyjaciołach z dzieciństwa, którzy spotykają się po latach. Nie jest to jednak zwyczajne spotkanie, ponieważ orientują się, że będą musieli ocalić świat, kiedy odkrywają groźny międzynarodowy spisek.

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Kadr z filmu "Matchbox: Film". Fot. materiały prasowe Apple TV

Tenzig

"Tenzig" to z kolei produkcja, którą powinni zainteresować się fani górskich historii opartych na prawdziwych wydarzeniach. W centrum fabuły znajduje się zdeterminowany człowiek, który wyrusza na pełną wyzwań wyprawę. Chce on stawić czoła przeciwnościom i spełnić swoje marzenie, aby jako pierwsza osoba na świecie zdobyć szczyt Mount Everest.

Kadr z filmu "Tenzig"

Ukryte w ciemności

Najnowszy thriller od Apple TV ukaże się w serwisie pod koniec października. Serial "Ukryte w ciemności" skupia się na detektywie Jonahu Lynnie, który postanawia znaleźć drugą zaginioną osobę, ofiarę seryjnego zabójcy Jurka Waltera. Angażuje się w śledztwo, kiedy okazuje się, że inna ofiara mężczyzny odnajduje się żywa. Pomaga mu w tym jego podopieczna Saga Bauer, która działa pod przykrywką, aby wyciągnąć informacje bezpośrednio od Waltera.

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Kadr z serialu "Ukryte w ciemności". Fot. materiały prasowe Apple TV

Apple TV: lista nowości na październik 2026

2 października

The Last First: Winter K2

The Sisters Grimm, 2. sezon

Mroczna materia: 2. sezon, 6. odcinek

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7 października

Last Seen: 1. sezon, 6. odcinek

Ted Lasso: 4. sezon, 10. odcinek

Bracia: 4. odcinek

Kulawe konie: 6. sezon, 4. odcinek

Malutkie cuda

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9 października

Matchbox: Film

Mroczna materia: 2. sezon, 7. odcinek

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14 października

Bracia: 5. odcinek

Kulawe konie: 6. sezon, 5. odcinek

16 października

Tenzing

Mroczna materia: 2. sezon, 8. odcinek

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21 października

Bracia: 6. odcinek

Kulawe konie: 6. sezon, 6. odcinek

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23 października

Mroczna materia: 2. sezon, 9. odcinek

28 października

Bracia: 7. odcinek

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30 października

Mroczna materia: 2. sezon, 10. odcinek

Ukryte w ciemności

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