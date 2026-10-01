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Apple TV i nowości na październik 2026. Nowy thriller rozwali

Apple TV pokaże w październiku kilka premier. Widzowie będą mogli śledzić nowe odcinki swoich ulubionych seriali, ale naszą uwagę przykuł szczególnie zupełnie nowy thriller, który w tym miesiącu zaprezentuje serwis od Apple.

Anna Bortniak
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Apple TV w październiku dostarczy widzom kilka nowości. Oprócz nowych odcinków seriali "Bracia", "Kulawe konie" czy "Mroczna materia" pojawią się również inne premiery. Wśród nich nowy thriller. Co obejrzeć w serwisie od Apple w październiku? Sprawdzamy.

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Apple TV: premiery na październik 2026. Nowości w serwisie

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Matchbox: Film

"Matchbox: Film" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, której subskrybenci nie mogą przegapić. W obsadzie znaleźli się m.in. John Cena, Jessica Biel i Sam Richardson. Fabuła koncentruje się na przyjaciołach z dzieciństwa, którzy spotykają się po latach. Nie jest to jednak zwyczajne spotkanie, ponieważ orientują się, że będą musieli ocalić świat, kiedy odkrywają groźny międzynarodowy spisek.

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Kadr z filmu "Matchbox: Film". Fot. materiały prasowe Apple TV

Tenzig

"Tenzig" to z kolei produkcja, którą powinni zainteresować się fani górskich historii opartych na prawdziwych wydarzeniach. W centrum fabuły znajduje się zdeterminowany człowiek, który wyrusza na pełną wyzwań wyprawę. Chce on stawić czoła przeciwnościom i spełnić swoje marzenie, aby jako pierwsza osoba na świecie zdobyć szczyt Mount Everest.

Kadr z filmu "Tenzig"

Ukryte w ciemności

Najnowszy thriller od Apple TV ukaże się w serwisie pod koniec października. Serial "Ukryte w ciemności" skupia się na detektywie Jonahu Lynnie, który postanawia znaleźć drugą zaginioną osobę, ofiarę seryjnego zabójcy Jurka Waltera. Angażuje się w śledztwo, kiedy okazuje się, że inna ofiara mężczyzny odnajduje się żywa. Pomaga mu w tym jego podopieczna Saga Bauer, która działa pod przykrywką, aby wyciągnąć informacje bezpośrednio od Waltera.

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Kadr z serialu "Ukryte w ciemności". Fot. materiały prasowe Apple TV

Apple TV: lista nowości na październik 2026

2 października

  • The Last First: Winter K2
  • The Sisters Grimm, 2. sezon
  • Mroczna materia: 2. sezon, 6. odcinek
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7 października

  • Last Seen: 1. sezon, 6. odcinek
  • Ted Lasso: 4. sezon, 10. odcinek
  • Bracia: 4. odcinek
  • Kulawe konie: 6. sezon, 4. odcinek
  • Malutkie cuda
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9 października

  • Matchbox: Film
  • Mroczna materia: 2. sezon, 7. odcinek
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14 października

  • Bracia: 5. odcinek
  • Kulawe konie: 6. sezon, 5. odcinek

16 października

  • Tenzing
  • Mroczna materia: 2. sezon, 8. odcinek
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21 października

  • Bracia: 6. odcinek
  • Kulawe konie: 6. sezon, 6. odcinek
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23 października

  • Mroczna materia: 2. sezon, 9. odcinek

28 października

  • Bracia: 7. odcinek
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30 października

  • Mroczna materia: 2. sezon, 10. odcinek
  • Ukryte w ciemności
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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Apple TVnowości
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