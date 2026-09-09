Apple TV idzie po konkurencję. Serwis wreszcie dodał coś, na co czekałem

Serwis streamingowy Apple TV+ wyróżnia się na tle konkurencyjnych platform na dwa sposoby. Po pierwsze: naprawdę przykłada się do swoich produkcji, a zwłaszcza seriali. Od dawna piszemy, że wybierając losowy tytuł w bibliotece nadgryzionego jabłka mamy większą szansę trafić na rzecz co najmniej solidną niż na paździerz - czego nie można powiedzieć o żadnej innej ofercie. A w 2026 r. Apple TV+ w ogóle przechodzi samo siebie, co i rusz serwując subskrybentom kolejną znakomitą serialową nowość (w tym jedną z najlepszych odcinkowych premier roku, genialną „Wdowią zatokę”).



Po drugie: biblioteka platformy obejmuje wyłącznie oryginalne produkcje Apple’a. Jakkolwiek zatem większość z nich to rzeczy udane, wybór nie nie jest zbyt duży. A pisząc dosadniej: jest bardzo skromny. Można rzec: coś za coś.



Tyle, że już nie. Serwis najwyraźniej postanowił to zmienić. I nawet się tym nie pochwalił.

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Apple TV+ otwiera się na zewnętrzne filmy. Pierwsze tytuły na licencji już w ofercie

W ostatnim czasie do serwisu niepostrzeżenie zaczęły wpadać filmy na licencji - tytuły niebędące oryginalnymi produkcjami Apple’a, które subskrybenci mogą obejrzeć bez dodatkowych opłat. Póki co ich lista jest dość skromna, można jednak założyć, że to dopiero początek i z czasem oferta jabłka będzie się poszerzać o kolejne specjalnie wykupione obrazy. Najwyraźniej włodarze zamierzają iść po swoje. Jak tak dalej pójdzie, platforma stanie się jednym z najniebezpieczniejszych graczy - nie dość, że zaproponuje odbiorcom mnóstwo jakościowych oryginałów, to jeszcze skusi ich rosnącą ofertą produkcji „zewnętrznych”. Im więcej ich dodadzą, tym bardziej uatrakcyjnią ofertę.



Kolejnym krokiem powinno być natomiast zawojowanie lokalnych rynków. Dobrym pomysłem za jakiś czas byłoby realizowanie filmów i seriali nieanglojęzycznych, natomiast na start polecałbym... zadbać o lektora. Wiem, że wielu polskich widzów odpuszcza Apple’a właśnie za sprawą braku alternatywy do napisów, za którymi nie przepada nawet połowa konsumentów.



A tymczasem sprawdźmy, jakie filmy na licencji dodano do Apple TV+.

Apple TV+: nowości na licencji

Aniołki Charliego

Narzeczony mimo woli

Księgowy

Park Jurajski

Noc w muzeum

Sprawa Kramerów

Sherlock Holmes

Wojna światów

Tożsamość Bourne’a

Jasne - póki co lista jest skromna. Ale przecież to dopiero początek.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).