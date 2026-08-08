Najlepsze seriale kryminale Apple TV. Widzowie je uwielbiają
Apple TV słynie z genialnych seriali, również tych kryminalnych. Na jakie produkcje warto zwrócić uwagę? Zebraliśmy 10 tytułów, które podbiją serca miłośników kryminałów.
Biblioteka Apple TV pęka w szwach od doskonałych seriali. Potwierdzą to z pewnością subskrybenci serwisu, którzy nie mogą narzekać ani na kontynuacje uwielbianych produkcji odcinkowych, ani na nowości platformy. Wśród cenionych tytułów znajdują się również te z gatunku kryminalnych. Niektóre odbiły się szerokim echem, a o innych było nieco ciszej. Na które warto rzucić okiem? Podpowiadamy.
Apple TV: najlepsze seriale kryminalne - TOP 10
Uznany za niewinnego
- Tytuł serialu: Uznany za niewinnego (Presumed Innocent)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: David E. Kelley
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Peter Sarsgaard, Bill Camp
- Ocena IMDb: 7,7/10
"Uznany za niewinnego" to dramat sądowy oparty na powieści pod tym samym tytułem. Trzy lata po premierze książki autorstwa Scotta Turowa z 1987 roku na ekranach zadebiutował film z Harrisonem Fordem w roli głównej, a ponad trzy dekady później w Apple TV pojawiła się serialowa adaptacja z Jakiem Gyllenhaalem. Fabuła koncentruje się na odnoszącym sukcesy prokuratorze Rustym Sabichu, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa swojej asystentki. Podczas gdy wszystkie dowody przemawiają na jego niekorzyść, prawnik w trakcie licznych przesłuchań próbuje udowodnić swoją niewinność.
Sprostowanie
- Tytuł serialu: Sprostowanie (Disclaimer)
- Lata emisji: 2024
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Alfonso Cuarón
- Obsada: Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kevin Kline
- Ocena IMDb: 7,5/10
"Sprostowanie" można zaliczyć raczej do gatunku thrillera, ale fani kryminałów z pewnością go docenią. Bohaterką serialu jest Catherine Ravenscroft, powszechnie szanowana i odnosząca sukcesy dziennikarka telewizyjna. Jest ona dodatkowo specjalistką w demaskowaniu przestępstw wszelkiego rodzaju instytucji. Pewnego dnia Catherine znajduje w swoim domu intrygująca powieść i po głębszej analizie ogarnia ją przerażenie. Okazuje się bowiem, że jest ona kluczową postacią w historii, która ujawnia jej najbardziej mroczną tajemnicę.
Sugar
- Tytuł serialu: Sugar
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Mark Protosevich
- Obsada: Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell
- Ocena IMDb: 7,4/10
"Sugar" określany jest jako jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat z najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji. Bardziej już chyba nie da się zachęcić widzów do obejrzenia tej produkcji z Colinem Farrellem w roli głównje. Serial z elementami kryminalnymi skupia się na Johnie Sugar, amerykańskim prywatnym detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta. Sugar, angażując się w podejrzaną sprawę, zagłębia się również w głęboko skrywane sekrety rodziny.
Czarny ptak
- Tytuł serialu: Czarny ptak (Black Bird)
- Lata emisji: 2022
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Dennis Lehane
- Obsada: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta, Greg Kinnear
- Ocena IMDb: 8,1/10
"Czarny ptak" to nic innego jak "Mindhunter" na sterydach. Tak przynajmniej widzowie określają ten serial i mają w tym sporo racji. Bohaterem produkcji jest Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna swoją dziesięcioletnią odsiadkę. Pewnego dnia otrzymuje on niezwykłą ofertę: jeśli uda mu się zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie mógł opuścić więzienie. Od tej pory Jimmy robi wszystko, aby wypełnić misję i wyjść na wolność.
W tłumie
- Tytuł serialu: W tłumie (The Crowded Room)
- Lata emisji: 2023
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Akiva Goldsman
- Obsada: Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane
- Ocena IMDb: 7,7/10
Serial "W tłumie" to coś dla fanów Toma Hollanda, który wciela się w Danny'ego Sullivana. Mężczyzna, który brał udział w strzelaninie w Rockefeller Center, został aresztowany latem 1979 roku. Sama produkcja oparta jest na prawdziwych zbrodniach Billy'ego Milligana, przestępcy z dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości, przeciwko któremu pod koniec lat 70. toczył się głośny proces w sprawie gwałtu na Ohio State University. Mocny serial, który zaskoczy niejednego widza.
Dym
- Tytuł serialu: Dym (Smoke)
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Dennis Lehane
- Obsada: Taron Egerton, Jurnee Smollett, Rafe Spall, Hannah Emily Anderson
- Ocena IMDb: 6,6/10
"Dym" to thriller kryminalny, który koncentruje się na śledztwie w sprawie seryjnych podpaleń. Jest on luźno inspirowany prawdziwą historią opowiedzianą w podcaście Firebug, W śledztwo zaangażowani są policyjna detektywka Michelle Calderone i śledczy ds. podpaleń Dave Gudsen, którzy próbują zatrzymać dwóch podpalaczy. Mimowolnie wikłają się przy tym w sieć podejrzeń i tajemnic.
Lśniące dziewczyny
- Tytuł serialu: Lśniące dziewczyny (Shining Girls)
- Lata emisji: 2022-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Silka Luisa
- Obsada: Elisabeth Moss, Wagner Moura, Phillipa Soo, Chris Chalk
- Ocena IMDb: 7,4/10
W "Lśniących dziewczynach" Elizabeth Moss wciela się w Kirby Mazrachi, która odkrywa, że niedawne morderstwo łączy się z brutalnym atakiem. Dostrzega ona w tym osobisty związek, ponieważ przed laty atak miał wpływ na jej postrzeganie rzeczywistości. Kirby postanawia połączyć siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, aby nie tylko lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość, ale również skonfrontować się z przeszłością.
Droga do prawdy
- Tytuł serialu: Droga do prawdy (Down Cemetery Road)
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Morwenna Banks
- Obsada: Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar, Darren Boyd
- Ocena IMDb: 7/10
Świetny serial z Emmą Thompson to coś, co może zachwycić fanów kryminałów. "Droga do prawdy" koncentruje się na zaniepokojonej sąsiadce i prywatnej detektywce, które łączą siły, aby odnaleźć zaginione w wyniku eksplozji dziecko. W pewnym momencie nieoczekiwanie na jaw wychodzą nie tylko głęboko skrywane sekrety, ale również wojskowy spisek. Tym sposobem na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.
Kartoteka policyjna
- Tytuł serialu: Kartoteka policyjna (Criminal Record)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Paul Rutman
- Obsada: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown
- Ocena IMDb: 7,1/10
Subskrybenci Apple TV mają do nadrobienia aż 2 sezony "Kartoteki policyjnej". Spokojnie, to będzie czysta przyjemność. Serial rozpoczyna się od anonimowego zgłoszenia w samym sercu Londynu, które angażuje do pracy dwoje błyskotliwych śledczych: młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę, któremu zależy na obronie swojego dobrego imienia. Oboje będą musieli stoczyć walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.
Małpi biznes
- Tytuł serialu: Małpi biznes (Bad Monkey)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Bill Lawrence
- Obsada: Vince Vaughn, Natalie Martinez, John Ortiz, Alex Moffat
- Ocena IMDb: 7,4/10
"Małpi biznes" to gratka nie tylko dla fanów seriali kryminalnych, ale również Vince'a Vaughna, który wciela się w produkcji w główną rolę. Fabuła koncentruje się na byłym detektywie, który obecnie pracuje jako kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie. Kiedy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania, główny bohater zostaje wciągnięty w świat pełen korupcji i chciwości.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najlepsze filmy na Apple TV. Ranking 13 mocnych tytułów
- Świetna wiadomość dla fanów epickiego fantasy. Przełom w adaptacji
- Najlepsze seriale Apple TV. Nikt inny nie ma takich produkcji
- Nadchodzące epickie fantasy już teraz ma przewagę nad Pierścieniami Władzy
- Koniec jednego z najlepszych seriali Apple TV. Nadchodzi ostatni sezon
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.