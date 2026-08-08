Najlepsze seriale kryminale Apple TV. Widzowie je uwielbiają

Biblioteka Apple TV pęka w szwach od doskonałych seriali. Potwierdzą to z pewnością subskrybenci serwisu, którzy nie mogą narzekać ani na kontynuacje uwielbianych produkcji odcinkowych, ani na nowości platformy. Wśród cenionych tytułów znajdują się również te z gatunku kryminalnych. Niektóre odbiły się szerokim echem, a o innych było nieco ciszej. Na które warto rzucić okiem? Podpowiadamy.

Apple TV: najlepsze seriale kryminalne - TOP 10

Uznany za niewinnego

Tytuł serialu: Uznany za niewinnego (Presumed Innocent)

Uznany za niewinnego (Presumed Innocent) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: David E. Kelley

David E. Kelley Obsada: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Peter Sarsgaard, Bill Camp

Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Peter Sarsgaard, Bill Camp Ocena IMDb: 7,7/10

"Uznany za niewinnego" to dramat sądowy oparty na powieści pod tym samym tytułem. Trzy lata po premierze książki autorstwa Scotta Turowa z 1987 roku na ekranach zadebiutował film z Harrisonem Fordem w roli głównej, a ponad trzy dekady później w Apple TV pojawiła się serialowa adaptacja z Jakiem Gyllenhaalem. Fabuła koncentruje się na odnoszącym sukcesy prokuratorze Rustym Sabichu, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa swojej asystentki. Podczas gdy wszystkie dowody przemawiają na jego niekorzyść, prawnik w trakcie licznych przesłuchań próbuje udowodnić swoją niewinność.

Uznany za niewinnego - oglądaj w Apple TV Uznany za niewinnego Apple TV

Sprostowanie

Tytuł serialu: Sprostowanie (Disclaimer)

Sprostowanie (Disclaimer) Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Obsada: Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kevin Kline

Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kevin Kline Ocena IMDb: 7,5/10

"Sprostowanie" można zaliczyć raczej do gatunku thrillera, ale fani kryminałów z pewnością go docenią. Bohaterką serialu jest Catherine Ravenscroft, powszechnie szanowana i odnosząca sukcesy dziennikarka telewizyjna. Jest ona dodatkowo specjalistką w demaskowaniu przestępstw wszelkiego rodzaju instytucji. Pewnego dnia Catherine znajduje w swoim domu intrygująca powieść i po głębszej analizie ogarnia ją przerażenie. Okazuje się bowiem, że jest ona kluczową postacią w historii, która ujawnia jej najbardziej mroczną tajemnicę.

Sprostowanie - oglądaj w Apple TV Sprostowanie Apple TV

Sugar

Tytuł serialu: Sugar

Sugar Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Mark Protosevich

Mark Protosevich Obsada: Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell

Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell Ocena IMDb: 7,4/10

"Sugar" określany jest jako jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat z najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji. Bardziej już chyba nie da się zachęcić widzów do obejrzenia tej produkcji z Colinem Farrellem w roli głównje. Serial z elementami kryminalnymi skupia się na Johnie Sugar, amerykańskim prywatnym detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta. Sugar, angażując się w podejrzaną sprawę, zagłębia się również w głęboko skrywane sekrety rodziny.

Sugar - oglądaj w Apple TV Sugar Apple TV

Czarny ptak

Tytuł serialu: Czarny ptak (Black Bird)

Czarny ptak (Black Bird) Lata emisji: 2022

2022 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Dennis Lehane

Dennis Lehane Obsada: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta, Greg Kinnear

Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta, Greg Kinnear Ocena IMDb: 8,1/10

"Czarny ptak" to nic innego jak "Mindhunter" na sterydach. Tak przynajmniej widzowie określają ten serial i mają w tym sporo racji. Bohaterem produkcji jest Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna swoją dziesięcioletnią odsiadkę. Pewnego dnia otrzymuje on niezwykłą ofertę: jeśli uda mu się zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie mógł opuścić więzienie. Od tej pory Jimmy robi wszystko, aby wypełnić misję i wyjść na wolność.

Czarny ptak - oglądaj w Apple TV Czarny ptak Apple TV

W tłumie

Tytuł serialu: W tłumie (The Crowded Room)

W tłumie (The Crowded Room) Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Akiva Goldsman

Akiva Goldsman Obsada: Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane

Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane Ocena IMDb: 7,7/10

Serial "W tłumie" to coś dla fanów Toma Hollanda, który wciela się w Danny'ego Sullivana. Mężczyzna, który brał udział w strzelaninie w Rockefeller Center, został aresztowany latem 1979 roku. Sama produkcja oparta jest na prawdziwych zbrodniach Billy'ego Milligana, przestępcy z dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości, przeciwko któremu pod koniec lat 70. toczył się głośny proces w sprawie gwałtu na Ohio State University. Mocny serial, który zaskoczy niejednego widza.

W tłumie - oglądaj w Apple TV W tłumie Apple TV

Dym

Tytuł serialu: Dym (Smoke)

Dym (Smoke) Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Dennis Lehane

Dennis Lehane Obsada: Taron Egerton, Jurnee Smollett, Rafe Spall, Hannah Emily Anderson

Taron Egerton, Jurnee Smollett, Rafe Spall, Hannah Emily Anderson Ocena IMDb: 6,6/10

"Dym" to thriller kryminalny, który koncentruje się na śledztwie w sprawie seryjnych podpaleń. Jest on luźno inspirowany prawdziwą historią opowiedzianą w podcaście Firebug, W śledztwo zaangażowani są policyjna detektywka Michelle Calderone i śledczy ds. podpaleń Dave Gudsen, którzy próbują zatrzymać dwóch podpalaczy. Mimowolnie wikłają się przy tym w sieć podejrzeń i tajemnic.

Dym - oglądaj w Apple TV Dym Apple TV

Lśniące dziewczyny

Tytuł serialu: Lśniące dziewczyny (Shining Girls)

Lśniące dziewczyny (Shining Girls) Lata emisji: 2022-

2022- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Silka Luisa

Silka Luisa Obsada: Elisabeth Moss, Wagner Moura, Phillipa Soo, Chris Chalk

Elisabeth Moss, Wagner Moura, Phillipa Soo, Chris Chalk Ocena IMDb: 7,4/10

W "Lśniących dziewczynach" Elizabeth Moss wciela się w Kirby Mazrachi, która odkrywa, że niedawne morderstwo łączy się z brutalnym atakiem. Dostrzega ona w tym osobisty związek, ponieważ przed laty atak miał wpływ na jej postrzeganie rzeczywistości. Kirby postanawia połączyć siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, aby nie tylko lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość, ale również skonfrontować się z przeszłością.

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Droga do prawdy

Tytuł serialu: Droga do prawdy (Down Cemetery Road)

Droga do prawdy (Down Cemetery Road) Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Morwenna Banks

Morwenna Banks Obsada: Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar, Darren Boyd

Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar, Darren Boyd Ocena IMDb: 7/10

Świetny serial z Emmą Thompson to coś, co może zachwycić fanów kryminałów. "Droga do prawdy" koncentruje się na zaniepokojonej sąsiadce i prywatnej detektywce, które łączą siły, aby odnaleźć zaginione w wyniku eksplozji dziecko. W pewnym momencie nieoczekiwanie na jaw wychodzą nie tylko głęboko skrywane sekrety, ale również wojskowy spisek. Tym sposobem na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.

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Kartoteka policyjna

Tytuł serialu: Kartoteka policyjna (Criminal Record)

Kartoteka policyjna (Criminal Record) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Paul Rutman

Paul Rutman Obsada: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown

Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala, Dionne Brown Ocena IMDb: 7,1/10

Subskrybenci Apple TV mają do nadrobienia aż 2 sezony "Kartoteki policyjnej". Spokojnie, to będzie czysta przyjemność. Serial rozpoczyna się od anonimowego zgłoszenia w samym sercu Londynu, które angażuje do pracy dwoje błyskotliwych śledczych: młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę, któremu zależy na obronie swojego dobrego imienia. Oboje będą musieli stoczyć walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.

Kartoteka policyjna - oglądaj w Apple TV Kartoteka policyjna Apple TV

Małpi biznes

Tytuł serialu: Małpi biznes (Bad Monkey)

Małpi biznes (Bad Monkey) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Bill Lawrence

Bill Lawrence Obsada: Vince Vaughn, Natalie Martinez, John Ortiz, Alex Moffat

Vince Vaughn, Natalie Martinez, John Ortiz, Alex Moffat Ocena IMDb: 7,4/10

"Małpi biznes" to gratka nie tylko dla fanów seriali kryminalnych, ale również Vince'a Vaughna, który wciela się w produkcji w główną rolę. Fabuła koncentruje się na byłym detektywie, który obecnie pracuje jako kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie. Kiedy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania, główny bohater zostaje wciągnięty w świat pełen korupcji i chciwości.

Małpi biznes - oglądaj w Apple TV Małpi biznes Apple TV

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