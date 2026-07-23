Koniec jednego z najlepszych seriali Apple TV. Nadchodzi ostatni sezon
Apple TV ogłosiło koniec serialu "The Morning Show". Produkcja doczeka się jeszcze tylko jednego sezonu, co oznacza, że piąta odsłona będzie tą ostatnią.
To koniec serialu "The Morning Show", który towarzyszył widzom od 2019 roku. Od tego czasu doczekał się sporej ilości nagród - Emmy, SAG Award i Critics Choice Award - a także tytułu jednego z flagowych serialu spod szyldu Apple TV. Była to piękna przygoda, która niebawem się skończy - 5. sezon, który zadebiutuje w przyszłym roku, będzie tym ostatnim.
Koniec The Morning Show. 5. sezon będzie ostatni
Apple TV ogłosiło, że 5. sezon "The Morning Show" będzie tym ostatnim. Zapowiedział, że finałowa odsłona zadebiutuje w 2027 roku.
Od samego początku Apple wspierało naszą wizję "The Morning Show" i czujemy się ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy opowiadać historie odzwierciedlające to, co dzieje się wokół nas, z odrobiną mrocznego humoru. To był prawdziwy zaszczyt pracować z tak niesamowicie utalentowaną obsadą oraz wyjątkowymi scenarzystami, producentami i ekipą. Staliśmy się prawdziwą rodziną i wszyscy z ogromną radością czekamy, aż widzowie zobaczą finałowy sezon. Wiedząc, że będzie ostatnim, mogliśmy tak zaplanować zakończenie, by oddać bohaterom sprawiedliwość, na jaką zasługują
- skomentowała Jennifer Aniston, gwiazda serialu i producentka wykonawcza.
Reese Witherspoon dodała:
Ostatnie dziewięć lat spędzonych na produkcji i planie "The Morning Show" było największym zaszczytem w mojej karierze. Ten serial od początku był czymś więcej niż opowieścią o redakcji wiadomości. To historia o tym, dlaczego dziennikarstwo ma znaczenie. O wolności prasy i o ludziach, którzy chronią władzę, często płacąc za to wysoką cenę. Możliwość opowiadania tej historii była największym twórczym przywilejem mojego życia zawodowego. Dziękuję Apple za niezachwiane wsparcie, naszym wizjonerskim scenarzystom, niezwykłej ekipie i fantastycznej obsadzie, która przez pięć sezonów tchnęła w tę historię autentyczność, w którą widzowie wierzyli na każdym kroku. To było wyjątkowe twórcze doświadczenie, które na zawsze pozostanie w mojej pamięci.
Fabuła 4. sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 roku, czyli niemal 2 lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Redakcja mierzy się z nowymi wyzwaniami i intrygami w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce, w której nie brakuje deepfake'ów i teorii spiskowych. Pojawia się wówczas pytanie, komu można ufać i jak odróżnić prawdę od fikcji.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.