Koniec jednego z najlepszych seriali Apple TV. Nadchodzi ostatni sezon

To koniec serialu "The Morning Show", który towarzyszył widzom od 2019 roku. Od tego czasu doczekał się sporej ilości nagród - Emmy, SAG Award i Critics Choice Award - a także tytułu jednego z flagowych serialu spod szyldu Apple TV. Była to piękna przygoda, która niebawem się skończy - 5. sezon, który zadebiutuje w przyszłym roku, będzie tym ostatnim.

Koniec The Morning Show. 5. sezon będzie ostatni

Apple TV ogłosiło, że 5. sezon "The Morning Show" będzie tym ostatnim. Zapowiedział, że finałowa odsłona zadebiutuje w 2027 roku.

Od samego początku Apple wspierało naszą wizję "The Morning Show" i czujemy się ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy opowiadać historie odzwierciedlające to, co dzieje się wokół nas, z odrobiną mrocznego humoru. To był prawdziwy zaszczyt pracować z tak niesamowicie utalentowaną obsadą oraz wyjątkowymi scenarzystami, producentami i ekipą. Staliśmy się prawdziwą rodziną i wszyscy z ogromną radością czekamy, aż widzowie zobaczą finałowy sezon. Wiedząc, że będzie ostatnim, mogliśmy tak zaplanować zakończenie, by oddać bohaterom sprawiedliwość, na jaką zasługują - skomentowała Jennifer Aniston, gwiazda serialu i producentka wykonawcza.

Reese Witherspoon dodała:

Ostatnie dziewięć lat spędzonych na produkcji i planie "The Morning Show" było największym zaszczytem w mojej karierze. Ten serial od początku był czymś więcej niż opowieścią o redakcji wiadomości. To historia o tym, dlaczego dziennikarstwo ma znaczenie. O wolności prasy i o ludziach, którzy chronią władzę, często płacąc za to wysoką cenę. Możliwość opowiadania tej historii była największym twórczym przywilejem mojego życia zawodowego. Dziękuję Apple za niezachwiane wsparcie, naszym wizjonerskim scenarzystom, niezwykłej ekipie i fantastycznej obsadzie, która przez pięć sezonów tchnęła w tę historię autentyczność, w którą widzowie wierzyli na każdym kroku. To było wyjątkowe twórcze doświadczenie, które na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Fabuła 4. sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 roku, czyli niemal 2 lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Redakcja mierzy się z nowymi wyzwaniami i intrygami w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce, w której nie brakuje deepfake'ów i teorii spiskowych. Pojawia się wówczas pytanie, komu można ufać i jak odróżnić prawdę od fikcji.

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