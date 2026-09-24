McConaughey i Harrelson mogą być braćmi? Sprawdzamy, co znaczy prawdziwa plotka
Matthew McConaughey i Woody Harrelson w nowym serialu Apple TV grają siebie. W "Braciach" okazuje się, że mogą być braćmi. Bo fabuła opiera się na prawdziwej plotce. Co to dokładnie znaczy?
Fani od dawna dostrzegają nieprawdopodobne podobieństwo między Matthew McConaugheyem i Woodym Harrelsonem. Stąd też od dawna mówiło się, że coś może być na rzeczy. Tych dwóch gwiazdorów "Detektywa" może być ze sobą spokrewnionych. Ba! Może nawet są braćmi? To prawda. Może są. Sugeruje to nowy serial Apple TV, w którym obaj aktorzy grają fikcyjne wersje siebie.
W "Braciach" matka Matthew McConaugheya mówi Woody'emu Harrelsonowi, że znała się z jego ojcem. Co więcej, mówi to w taki sposób, jakby nie byli po prostu przyjaciółmi. I to jest właśnie ta prawdziwa plotka, na bazie której - jak jesteśmy informowani przed każdym odcinkiem - powstał serial. To nie jest wymysł twórców. Coś takiego rzeczywiście miało miejsce.
Bracia - ile prawdy jest w serialu Apple TV?
Jak przeczytamy na portalu Complex, Woody Harrelson przyznawał już, że faktycznie może być spokrewniony z Matthew McConaugheyem. Matka przyjaciela mu to zasugerowała. Znali się z nią już 25 lat, kiedy powiedziała, że przyjaźniła się z jego ojcem. Zrobiła to w sposób sugerujący, że było między nimi coś więcej. Przez to właśnie zaczął się zastanawiać, co się kryje za jej opowieścią.
Woody Harrelson w "Braciach" decyduje się zrobić test DNA, mający potwierdzić lub zanegować jego pokrewieństwo z Matthew McConaughey. Wokół tego kręci się tak naprawdę cała fabuła serialu Apple TV. Jest to jednak już całkowitą fikcją. W rzeczywistości nigdy do czegoś takiego nie doszło.
Woody Harrelson nawet w telewizji żartował, że wypadałoby zrobić testy DNA, aby sprawdzić, czy z Matthew McConaugheyem nie są przypadkiem braćmi. Wierzył jednak, że dla przyjaciela mogłoby to być za dużo i raczej nie da się do tego przekonać. I dlatego właśnie do tej pory nie dostaliśmy potwierdzenia, czy gwiazdorzy "Detektywa" są ze sobą spokrewnieni czy też nie. O prawdzie możemy jedynie spekulować, bądź z niej żartować. Tak jak dzieje się to w serialu Apple TV.
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