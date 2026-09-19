Skąd wziął się Ted Lasso? Jest dużo starszy niż serial

Powiedzmy to sobie wprost: choć centralnym punktem fabuły "Teda Lasso" jest świat piłki nożnej, w tym serialu nigdy nie chodziło o futbol. A przynajmniej nie tylko. Początkowo miałem z tym problem, ale gdy zagłębiłem się w historię opowiadaną przez twórców, zrozumiałem ich punkt widzenia. Teraz, będąc z serialem na bieżąco, jestem absolutnie przekonany, że na poziomie ciepła i inteligencji emocjonalnej, po prostu nie ma obecnie lepszego tytułu, niż właśnie "Ted Lasso". Jak w ogóle doszło do tego, że otrzymaliśmy serial o amerykańskim, pozbawionym doświadczenia w piłce nożnej trenerze, który przeniósł się na angielską murawę?

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Ted Lasso nie zadebiutował w serialu. Był gwiazdą reklamy

Choć na Apple TV "Ted Lasso" zadebiutował w 2020 roku, jego prawdziwy debiut w publicznej świadomości miał miejsce znacznie, znacznie wcześniej. Konkretniej siedem lat przed serialem - w 2013 roku. Wówczas Jason Sudeikis, komediowy aktor znany z Saturday Night Live i filmów pokroju "Millerowie", "Wyborcze jaja", "Szefowie wrogowie", "Dorwać byłą" czy "Co się zdarzyło w Las Vegas", wystąpił w reklamach amerykańskiej stacji NBC Sports, promujących transmisję angielskich rozgrywek piłkarskich, powszechnie znanych jako Premier League.

To wówczas po raz pierwszy świat poznał Teda Lasso - trenera, który na futbolu amerykańskim zjadł zęby. Na brytyjskim - dopiero ma zacząć. Przybywa bowiem do Londynu, gdzie ma objąć jedną z tamtejszych drużyn - Tottenham Hotspur. Problem jest jednak następujący: sam zainteresowany zupełnie nie zna się na zasadach, realiach, ani tym bardziej na kulturowym znaczeniu piłki nożnej w kraju, do którego właśnie przybył. Uważni słuchacze dostrzegą pewne podobieństwa pomiędzy tym, co Ted mówi na poniżej zamieszczonym materiale promocyjnym, a dialogami znanymi z serialu.

Statystyki oglądalności tej reklamy na YouTube okazały się szalone w jak najlepszym znaczeniu tego słowa - obecna, najbardziej aktualna liczba wyświetleń to 24,1 mln. Nic dziwnego zatem, że powyższy materiał nie okazał się ostatnim - rok później, w 2014 roku, doszło do premiery kolejnej reklamy z udziałem Lasso, która do tej pory wygenerowała 11 milionów wyświetleń. Jasnym jest, że te liczby były nieco niższe przed premierą serialu, a widzowie odkryli dzięki nim genezę swojego nowego ulubionego bohatera, ale to tak naprawdę właśnie owe reklamy okazały się punktem zwrotnym - zwłaszcza dla samego Jasona Sudeikisa.

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Według dostępnych informacji, ówczesna partnerka aktorka, Olivia Wilde, zasugerowała mu zatrzymanie się na dłużej przy postaci Teda Lasso. Realnie pierwsze poważne prace ruszyły wiosną 2015 roku, kiedy Sudeikis, Brendan Hunt (współtwórca serialu i odtwórca roli Bearda) oraz Joe Kelly rozpoczęli burze mózgów, które z czasem zaprocentowały w postaci pomysłu na odcinek pilotażowy, a z czasem - na cały sezon. Nie od razu jednak udało się wcielić plan w życie - dopiero kilka lat później, w 2017 roku, do projektu dołączył się producent telewizyjny i twórca serialu "Hoży doktorzy", Bill Lawrence. "Ted Lasso" powoli przestawał być radosnym konceptem wymyślonym przez dobrych kumpli, a stawał się projektem, który ma szansę na poważną przyszłość.

W 2019 roku Apple TV oficjalnie zamówiło pierwszy sezon, a 14 sierpnia 2020 roku do streamingu trafił premierowy odcinek serialu. Jak się okazało z czasem, była to data zapoczątkowująca jeden z najważniejszych etapów w historii tej platformy streamingowej. Mamy połowę września 2026 roku, a "Ted Lasso" ma imponujący dorobek. Cztery sezony, dwa Złote Globy (oba dla Sudeikisa), 13 nagród Emmy, wyróżnienia od amerykańskich gildii aktorów oraz scenarzystów, Critics' Choice, wiele rozwiniętych aktorskich karier, status jednego z najbardziej pozytywnych seriali ostatnich lat, o ile nie w historii telewizji. A to wszystko zaczęło się od żartobliwej reklamy NBC Sports, która pomysłowo wykorzystywała amerykańsko-angielskie różnice kulturowe...

"Ted Lasso" jest dostępny do obejrzenia na Apple TV.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.