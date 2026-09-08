Tak Netflix widzi Lady Pank. Jest zwiastun filmu o Borysewiczu

Kino biograficzne poświęcone muzykom to w amerykańskim kinie zupełna norma - Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bob Marley, Michael Jackson to tylko świeże przykłady. W Polsce raczej nie jest to kierunek, w którym twórcy aktywnie podążają, natomiast "Mniej obcy" ma szansę, by pokazać, że i my potrafimy w te klocki.

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Netflix zapowiada film o Lady Pank. Zwiastun już w sieci

Produkowany przez Netfliksa "Mniej obcy" cofnie się w czasie i zabierze nas do przeszłości - czasów, kiedy Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz i reszta składu Lady Pank była jeszcze młodymi, marzącymi o wolności chłopakami, którzy chcieli tworzyć muzykę wedle własnych standardów.

Oto oficjalny opis fabuły filmu:

[...] Zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad. Z czasem muzyczne marzenia Jana prowadzą do powstania Lady Pank, jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, i otwierają drogę do spektakularnej kariery. Jednak bezkompromisowe wybory, których dokonuje na swojej drodze, na zawsze zmieniają jego życie.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny, opublikowany przez Netfliksa, zwiastun filmu:

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Wszystko wskazuje więc na to, że dostaniemy energiczną, osadzoną w swojej epoce i uznającą jej realia, historię młodych, dojrzewających do sławy i tworzących przełomową muzykę, artystów. Biorąc pod uwagę dostępne informacje i powyższy opis fabuły, "Mniej obcy" będzie się obracał przede wszystkim wokół Jana Borysewicza - lidera i współzałożyciela zespołu. Wcieli się w niego absolutny debiutant - Mikołaj Bukrewicz. Zaczynanie swojej kariery z tak wysokiego pułapu, jak portretowanie legendy krajowej muzyki, zasługuje na szacunek. Czas pokaże, czy młody aktor podoła wyzwaniu. Zwłaszcza, że film został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o najważniejszą nagrodę tego wydarzenia - Złote Lwy.

Oprócz pozostałych członków grupy, fani polskiej muzyki doczekają się prawdziwej gratki - zgodnie ze spisem dostępnym na poświęconej filmowi stronie na portalu FilmPolski.pl, przez "Mniej obcego" przewiną się też takie postaci polskiej muzyki jak: Ireneusz Dudek, Izabela Trojanowska, Tadeusz Nalepa, Grzegorz Ciechowski, czy Mira Kubasińska. Reżyserem tej produkcji jest Kristoffer Rus, zaś scenariusz do niego napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska. Autorem muzyki zaś - sam Jan Borysewicz.

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Mniej obcy - obsada filmu

Mikołaj Bukrewicz - Jan Borysewicz

Kinga Preis - matka Jana

Ireneusz Czop - ojciec Jana

Patryk Pietrzak - Andrzej Mogielnicki

Maciej Musiałowski - Romuald Lipko

Hubert Miłkowski - Paweł Mścisławski

Krzysztof Oleksyn - Edmund Stasiak

Mikołaj Matczak - Jarosław Szlagowski

Marcel Barra - Janusz Panasewicz

Grzegorz Małecki

Dorota Pomykała

Olaf Lubaszenko

Premiera filmu na Netfliksie została zaplanowana na 7 października.

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zdjęcie główne: materiały prasowe Netfliksa

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.