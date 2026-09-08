Aż 8 nowości wjechało na Netfliksa. 3 perełki, na które czekaliśmy

Praktycznie każda platforma streamingowa stawia zarówno na oryginalne nowości, jak i sprawdzone produkcje sprzed lat, które pomimo wieku i tak zyskują uwagę ze strony widzów, zwłaszcza tych poszukujących odprężenia w postaci seansu klasyka. Netflix również należy do tego grona, czego dowód daje właśnie dziś, tj. 8 września. Od wtorku bowiem w jego ofercie znalazło się aż osiem nowych tytułów. Niektóre z nich szczególnie przykuwają uwagę, w związku z czym postanowiliśmy je przybliżyć.

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Netflix: najlepsze nowości w serwisie. Co platforma dodała do oferty?

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Fauda, sezon 5

Akcja piątego sezonu "Faudy" rozgrywa się dwa lata po prawdziwych wydarzeniach z 7 października 2023 roku, kiedy to na nowo rozgorzał konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Palestyną, zaś Doron (Lior Raz) stawia czoła wewnętrznym demonom i zmaga się z PTSD. Główni bohaterowie wyruszają również na niebezpieczną wyprawę do Francji, by ścigać uciekającego terrorystę.

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Sposób na teściową

Nie jestem pewien, czy nazwałbym ten film klasykiem gatunku komedii romantycznej, natomiast jeśli ktoś potrzebuje na cito kina z obszarów w postaci "teściowa vs synowa", to trafił pod właściwy adres. Charlotte (Jennifer Lopez) jest szczęśliwa - po długim czasie braku szczęścia w miłości, wreszcie spotkała mężczyznę swoich marzeń, doktora Kevina Fieldsa (Eric Bana). Jest jednak jeden, bardzo poważny problem, który nazywa się Viola Fields (Jane Fonda). Mowa oczywiście o matce mężczyzny, która ze strachu o stratę syna stara się rozbić parę. Kobiety stają się swoimi zagorzałymi rywalkami.

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Troja

Na 22 lata przed Christopherem Nolanem, do świata znanego z mitologii greckiej zaprosił nas legendarny Wolfgang Petersen. "Troja" nawiązuje do legendarnej historii wojny trojańskiej, wywołanej m.in. przez romans księcia Troi, Parysa (Orlando Bloom) z królową Sparty, Heleną (Diane Kruger). To zdarzenie zostaje potraktowane przez jej męża, Menelaosa (Brendan Gleeson), jako upokorzenie i zarazem pretekst dla Agamemnona (Brian Cox), chciwego i pragnącego podboju Troi, króla Myken. Kluczem do przechylenia szali zwycięstwa jest jeden z największych wojowników w historii - arogancki i przekonany o swojej wielkości, Achilles (Brad Pitt).

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Netflix: pełna lista dodanych nowości

Oto wszystkie tytuły, które Netflix dołączył do swojej oferty 8 września:

Stavros Chalkias: Uncle Stav

DANG!

Fauda, sezon 5

Sportowe opowieści: Mr. T - Żał mi głupców

Ustawka

Sposób na teściową

Zaklęci w czasie

Troja

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.