Archiwum Burzowego Światła nadchodzi. Ile odcinków powstanie?

„Archiwum Burzowego Światła” to epicka seria powieści fantasy osadzona na świecie Roshar. Obecnie liczy pięć tomów, a „Wiatr i prawda” stanowi zwieńczenie pierwszego wielkiego rozdziału tej historii. Cykl śledzi losy kilku bohaterów, którzy odkrywają których drogi przecinają się na tle wielkiej, wyniszczającej wojny.



Wyczekiwana telewizyjna adaptacja „Archiwum” oficjalnie ruszyła z miejsca. W wywiadzie dla Waterstones Sanderson, autor cyklu, a zarazem kluczowy twórca serialowej wersji, zdradził nowe szczegóły dotyczące projektu.

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Archiwum Burzowego Światła - nowe informacje. Ile odcinków będzie liczyć serial Apple TV?

Opowiadając o nadchodzących, licznych ekranizacjach swoich książek, autor potwierdził, że pierwszy sezon będzie liczył 10 odcinków.

Przy „Archiwum” napiszę ogromną część scenariusza. To będzie dziesięcioodcinkowy serial telewizyjny. Jestem głównym scenarzystą tego projektu.

Sanderson potwierdził zatem, że będzie bardzo aktywny i odegra jedną z najważniejszych ról w przeniesieniu swojej historii na ekran. Nie ograniczy się jedynie do konsultowania decyzji kreatywnych - będzie głównym scenarzystą serialu. Tak duże zaangażowanie i poziom kontroli autora należy do rzadkości w przypadku adaptacji literackich i pokazuje, jak dużym zaufaniem Apple obdarzyło twórcę. Rzecz jasna, Sanderson jest też producentem wykonawczym i architektem ekranowej wersji uniwersum. Posiada też prawo do zatwierdzania wszystkich kluczowych decyzji.

To bardzo interesujący moment kariery pisarza. Po przejęciu przez Apple praw do ekranizacji jego uniwersum Cosmere, rozpoczęły się prace nad kilkoma projektami jednocześnie. Oprócz „Archiwum Burzowego Światła” studio rozwija także filmową adaptację „Z Mgły Zrodzonego” (Mistborn). Opowiada ona historię Vin - młodej złodziejki, która odkrywa, że posiada niezwykłe magiczne zdolności. Dołącza następnie do grupy outsiderów, z którymi podejmuje walkę przeciwko tyranowi. W tym świecie magia jest zasilana za pośrednictwem spożycia określonych metali.



Sanderson zdobył m.in. Hugo Award; był wielokrotnie doceniany, nominowany i nagradzany przez środowisko fantasy. Szanuje się go i ceni za kreatywność w światotwórstwie, skalę świata przedstawionego i mistrzowskie konstruowanie systemów magii. Jego uniwersum Cosmere uważane jest za jedno z najambitniejszych i najlepiej przemyślanych w nowej fantasy - złożone, konsekwentne i łączące wiele cyklów w spójną całość. Wielu krytyków i fanów uważa go za „nowego klasyka fantasy”.



Apple nie ogłosiło jeszcze oficjalnych dat premier tych adaptacji. Według spekulacji film „Z Mgły Zrodzony” może zadebiutować pod koniec 2028 r. lub na początku 2029.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).