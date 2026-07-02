Anya Taylor-Joy zachwycona udziałem we Władcy Pierścieni. Ma rolę marzeń
"Władca Pierścieni" to jedna z najważniejszych marek w historii nie tylko współczesnej literatury, ale przede wszystkim kina. Nic dziwnego, że pomimo dość długiej przerwy od filmowych wersji historii z tego świata, dla niektórych aktorów opcja zagrania w takim projekcie stanowi łakomy kąsek. Jedną z takich osób jest Anya Taylor-Joy.
Jeśli za członka serii "Władca Pierścieni" uznajemy trylogię "Hobbit", wtedy od ostatniego spotkania z tolkienowskim światem minęło 12 lat. Gdyby jednak trzymać się samej nazwy, "Powrót króla" miał miejsce 22 lata temu. Choć w obu przypadkach możemy mówić o dość sporej przerwie, ta się kończy - na horyzoncie jawią się dwa nowe projekty osadzone w świecie "LOTR". Pierwszy to zaskakująca produkcja, za którą współodpowiada Stephen Colbert, drugim, znacznie bardziej mającym kształt tytułem jest "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma".
Anya Taylor-Joy podekscytowana Polowaniem na Golluma. Zagra elfkę
To właśnie w tym drugim filmie, nad którym pieczę trzyma Warner Bros, będzie się działo sporo. Uwagę fanów przykuwają przede wszystkim powroty legendarnych postaci - Ian McKellen znów wcieli się w Gandalfa, Elijah Wood sportretuje Frodo, a Andy Serkis ponownie zagra ikonicznego Golluma. Dywagacje na temat następcy Viggo Mortensena w roli Aragorna trwały długo, ale ostatecznie dokonano zaskakującego i obiecującego zarazem wyboru w postaci Jamiego Dornana. Za kamerą wspomniany już Andy Serkis, dla którego będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej, raczej mało bogatej w sukcesy, karierze reżyserskiej.
Jednym z najmocniejszych castingów tego filmu niewątpliwie jest Anya Taylor-Joy, jedna z najbardziej utalentowanych aktorek XXI wieku, mająca na koncie role w takich tytułach jak "Gambit królowej", "Ostatnia noc w Soho", "Wiking" czy "Furiosa: Saga Mad Max". Kilka tygodni temu Warner Bros, oficjalnie ogłosił, ze aktorka zaszczyci nas swoją obecnością w "Polowaniu na Golluma", wcielając się w Seren, zaufaną elficką agentkę króla Thranduila (Lee Pace).
Bohaterka, którą gra Taylor-Joy, nie jest częścią żadnego z dzieł Tolkiena - to zupełnie nowa postać, mająca być sojuszniczką Aragorna w jego misji. Aktorka w rozmowie z Rotten Tomatoes skoncentrowała się na pochwałach wobec Serkisa i szczęścia, jakie przynosi jej możliwość uczestniczenia w tym projekcie.
Mam wrażenie, że byłam elfką przez całe życie, więc czuję się bardzo doceniona, że mogę to robić zawodowo. Jestem wielką fanką Władcy Pierścieni i Andy'ego Serkisa. Uważam, że to wspaniały człowiek i wspaniały, innowacyjny twórca. Dlatego sama możliwość bycia częścią tego świata i wcielenia się w tę postać to spełnienie marzeń.
Nie da się ukryć - biorąc pod uwagę prezencję Anyi Taylor-Joy, wielu już od dawna "fancastowało" ją w roli elfki i na wieść o faktycznym zatrudnieniu jej w tej roli, odetchnęło z ulgą i optymizmem. To wybór bezpieczny, ale gwarantujący jakość. 30-letnia aktorka należy do jednej z najbardziej obiecujących w branży. Przed nią kolejne wyzwania: rola Alii Atrydy w "Diunie: Części trzeciej" i serial "Lucky" na Apple TV. Premiera nowego "Władcy Pierścieni" jest zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku, więc dopiero za ponad rok sprawdzimy, czy Taylor-Joy odnalazła się w elfickim świecie.
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma - obsada filmu
- Jamie Dornan jako Aragorn
- Elijah Wood jako Frodo
- Lee Pace jako Thranduil
- Leo Woodall jako Halvard
- Kate Winslet jako Marigol
- Andy Serkis jako Gollum
- Ian McKellen jako Gandalf
- Anya Taylor-Joy jako Seren
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