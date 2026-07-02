Anya Taylor-Joy zachwycona udziałem we Władcy Pierścieni. Ma rolę marzeń

Jeśli za członka serii "Władca Pierścieni" uznajemy trylogię "Hobbit", wtedy od ostatniego spotkania z tolkienowskim światem minęło 12 lat. Gdyby jednak trzymać się samej nazwy, "Powrót króla" miał miejsce 22 lata temu. Choć w obu przypadkach możemy mówić o dość sporej przerwie, ta się kończy - na horyzoncie jawią się dwa nowe projekty osadzone w świecie "LOTR". Pierwszy to zaskakująca produkcja, za którą współodpowiada Stephen Colbert, drugim, znacznie bardziej mającym kształt tytułem jest "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma".

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Anya Taylor-Joy podekscytowana Polowaniem na Golluma. Zagra elfkę

To właśnie w tym drugim filmie, nad którym pieczę trzyma Warner Bros, będzie się działo sporo. Uwagę fanów przykuwają przede wszystkim powroty legendarnych postaci - Ian McKellen znów wcieli się w Gandalfa, Elijah Wood sportretuje Frodo, a Andy Serkis ponownie zagra ikonicznego Golluma. Dywagacje na temat następcy Viggo Mortensena w roli Aragorna trwały długo, ale ostatecznie dokonano zaskakującego i obiecującego zarazem wyboru w postaci Jamiego Dornana. Za kamerą wspomniany już Andy Serkis, dla którego będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej, raczej mało bogatej w sukcesy, karierze reżyserskiej.

Jednym z najmocniejszych castingów tego filmu niewątpliwie jest Anya Taylor-Joy, jedna z najbardziej utalentowanych aktorek XXI wieku, mająca na koncie role w takich tytułach jak "Gambit królowej", "Ostatnia noc w Soho", "Wiking" czy "Furiosa: Saga Mad Max". Kilka tygodni temu Warner Bros, oficjalnie ogłosił, ze aktorka zaszczyci nas swoją obecnością w "Polowaniu na Golluma", wcielając się w Seren, zaufaną elficką agentkę króla Thranduila (Lee Pace).

Bohaterka, którą gra Taylor-Joy, nie jest częścią żadnego z dzieł Tolkiena - to zupełnie nowa postać, mająca być sojuszniczką Aragorna w jego misji. Aktorka w rozmowie z Rotten Tomatoes skoncentrowała się na pochwałach wobec Serkisa i szczęścia, jakie przynosi jej możliwość uczestniczenia w tym projekcie.

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Mam wrażenie, że byłam elfką przez całe życie, więc czuję się bardzo doceniona, że ​​mogę to robić zawodowo. Jestem wielką fanką Władcy Pierścieni i Andy'ego Serkisa. Uważam, że to wspaniały człowiek i wspaniały, innowacyjny twórca. Dlatego sama możliwość bycia częścią tego świata i wcielenia się w tę postać to spełnienie marzeń.

Nie da się ukryć - biorąc pod uwagę prezencję Anyi Taylor-Joy, wielu już od dawna "fancastowało" ją w roli elfki i na wieść o faktycznym zatrudnieniu jej w tej roli, odetchnęło z ulgą i optymizmem. To wybór bezpieczny, ale gwarantujący jakość. 30-letnia aktorka należy do jednej z najbardziej obiecujących w branży. Przed nią kolejne wyzwania: rola Alii Atrydy w "Diunie: Części trzeciej" i serial "Lucky" na Apple TV. Premiera nowego "Władcy Pierścieni" jest zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku, więc dopiero za ponad rok sprawdzimy, czy Taylor-Joy odnalazła się w elfickim świecie.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma - obsada filmu

Jamie Dornan jako Aragorn

jako Aragorn Elijah Wood jako Frodo

jako Frodo Lee Pace jako Thranduil

jako Thranduil Leo Woodall jako Halvard

jako Halvard Kate Winslet jako Marigol

jako Marigol Andy Serkis jako Gollum

jako Gollum Ian McKellen jako Gandalf

jako Gandalf Anya Taylor-Joy jako Seren

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.