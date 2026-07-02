Wraca wspaniały polski serial HBO Max. Seks w wielkim mieście śpi w nogach

„Klara” to jedno z największych zaskoczeń ostatnich lat. Produkcja pokazuje życie tytułowej bohaterki, które dalekie jest od spokojnego. Klara bowiem miota się w życiu uczuciowym. Mieszka z kotem (kota gra Eryk Kulm, i jest to przezabawna rola) i kocha mężczyznę śliskiego (Adam Woronowicz) i zajętego. Życiowy nieporządek potęgują jeszcze nieprzepracowane relacje z matką (Iwona Bielska) i zasadniczy stosunek do uciech cielesnych reprezentowanych przez jej przyjaciółkę (Katarzyna Warnke).

To także popisowa rola Izabeli Kuny, która nie tylko wciela się w główną bohaterkę, ale jest również autorką książek, na których oparto scenariusz.

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Klara. Rewolucja – kiedy premiera 2. sezonu serialu?

Serwis prasowy Warner Bros. Discovery w Polsce podał, że nowy sezon serialu „Klara” pojawi się już 7 sierpnia 2026 roku. Twórcy zdecydowali się, aby nie numerować kolejnej serii, ale nadać jej podtytuł. Dlatego nadchodzący sezon będzie nazywał się „Klara. Rewolucja”. Dlaczego tak?



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Być może dlatego, że w życiu naszej bohaterki rzeczywiście zajdą pewne zmiany. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że jej partner decyduje się postawić wszystko na jedną kartę, choć trudno powiedzieć, co to w jego przypadku oznacza. W międzyczasie w mieszkaniu Klary pojawia się… jej dawno niewidziany ojciec.

Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary… - czytamy dalej w opisie.

W serialu HBO Max ponownie zobaczymy Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.