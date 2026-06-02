Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień
Łódź Summer Festival to jeden z najpopularniejszych letnich wydarzeń na mapie Polski. Darmowe wydarzenie co roku przyciąga ogromną liczbę festiwalowiczów, a organizatorzy dbają o to, by w line-upie znalazły się głośne nazwiska - nie tylko te polskie, ale również zagraniczne. Kto wystąpi w tym roku?
Łódź Summer Festival 2026: kiedy i gdzie?
Łódź Summer Festival, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w Łodzi. Konkretnie na łódzkich Błoniach, niedaleko Dworca Łódź Kaliska. Festiwal rozpocznie się w piątek, 24 lipca, i potrwa do niedzieli, 26 lipca. Oznacza to, że festiwalowicze będą mogli bawić się na koncertach wyjątkowych artystów i artystek aż przez 3 dni.
Łódź Summer Festival 2026: kto wystąpi i jaki line-up?
Tegoroczny line-up na Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się fenomenalnie. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich wykonawców i wykonawczyń, a dotychczas pojawiły się następujące nazwiska:
PIĄTEK, 24 LIPCA
- Bastille
- Rudimental DJ Set
- Żabson
- White 2115
- Kuqe 2115
- Zalia
- DRE$$CODE
- Happysad
- Dawid Kwiatkowski
- Natalie Imbruglia
SOBOTA, 25 LIPCA
- Timbaland
- Bedoes 2115
- PR8BL3M
- Hubert.
- Justyna Steczkowska
- Nocny Kochanek
- Ania Dąbrowska
NIEDZIELA, 26 LIPCA
- Jet
- Kacperczyk
- Chivas
- Tede
- Pezet
- Mata
- Sean Paul
Łódź Summer Festival 2026: czy trzeba kupić bilety?
Nie, wstęp na Łódź Summer Festival jest w pełni bezpłatne. Jedyne, za co uczestnicy muszą zapłacić, to parking dla camperów, pole namiotowe oraz parking, jeśli ktoś chciałby z takich udogodnień skorzystać. Warto jednak pamiętać, że na teren festiwalu obowiązuje limit wejść, co oznacza, że nie wszystkim festiwalowiczom uda się zobaczyć koncerty, mimo braku konieczności posiadania biletów.
