Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień

Łódź Summer Festival to jeden z najpopularniejszych letnich wydarzeń na mapie Polski. Darmowe wydarzenie co roku przyciąga ogromną liczbę festiwalowiczów, a organizatorzy dbają o to, by w line-upie znalazły się głośne nazwiska - nie tylko te polskie, ale również zagraniczne. Kto wystąpi w tym roku?

Anna Bortniak
Za niecałe 2 miesiące Łódź zamieni się w mekkę festiwalowiczów. Wszystko za sprawą imprezy Łódź Summer Festival, w której uczestnicy mogą wziąć udział zupełnie za darmo. Organizatorzy co roku dbają o to, by w line-upie nie zabrakło znanych polskich i zagranicznych gwiazd. Kogo będzie można zobaczyć w tym roku? W jakich dniach odbywa się festiwal? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć na temat Łódź Summer Festival 2026.

Łódź Summer Festival 2026: kiedy i kto wystąpi? Daty, artyści, bilety

Łódź Summer Festival 2026: kiedy i gdzie?

Łódź Summer Festival, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w Łodzi. Konkretnie na łódzkich Błoniach, niedaleko Dworca Łódź Kaliska. Festiwal rozpocznie się w piątek, 24 lipca, i potrwa do niedzieli, 26 lipca. Oznacza to, że festiwalowicze będą mogli bawić się na koncertach wyjątkowych artystów i artystek aż przez 3 dni.

Łódź Summer Festival 2026: kto wystąpi i jaki line-up?

Tegoroczny line-up na Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się fenomenalnie. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich wykonawców i wykonawczyń, a dotychczas pojawiły się następujące nazwiska:

PIĄTEK, 24 LIPCA

  • Bastille
  • Rudimental DJ Set
  • Żabson
  • White 2115
  • Kuqe 2115
  • Zalia
  • DRE$$CODE
  • Happysad
  • Dawid Kwiatkowski
  • Natalie Imbruglia

SOBOTA, 25 LIPCA

  • Timbaland
  • Bedoes 2115
  • PR8BL3M
  • Hubert.
  • Justyna Steczkowska
  • Nocny Kochanek
  • Ania Dąbrowska
NIEDZIELA, 26 LIPCA

  • Jet
  • Kacperczyk
  • Chivas
  • Tede
  • Pezet
  • Mata
  • Sean Paul
Łódź Summer Festival 2026: czy trzeba kupić bilety?

Nie, wstęp na Łódź Summer Festival jest w pełni bezpłatne. Jedyne, za co uczestnicy muszą zapłacić, to parking dla camperów, pole namiotowe oraz parking, jeśli ktoś chciałby z takich udogodnień skorzystać. Warto jednak pamiętać, że na teren festiwalu obowiązuje limit wejść, co oznacza, że nie wszystkim festiwalowiczom uda się zobaczyć koncerty, mimo braku konieczności posiadania biletów.

02.06.2026 11:38
