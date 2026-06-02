Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień

Za niecałe 2 miesiące Łódź zamieni się w mekkę festiwalowiczów. Wszystko za sprawą imprezy Łódź Summer Festival, w której uczestnicy mogą wziąć udział zupełnie za darmo. Organizatorzy co roku dbają o to, by w line-upie nie zabrakło znanych polskich i zagranicznych gwiazd. Kogo będzie można zobaczyć w tym roku? W jakich dniach odbywa się festiwal? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć na temat Łódź Summer Festival 2026.

Łódź Summer Festival 2026: kiedy i kto wystąpi? Daty, artyści, bilety

Łódź Summer Festival 2026: kiedy i gdzie?

Łódź Summer Festival, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w Łodzi. Konkretnie na łódzkich Błoniach, niedaleko Dworca Łódź Kaliska. Festiwal rozpocznie się w piątek, 24 lipca, i potrwa do niedzieli, 26 lipca. Oznacza to, że festiwalowicze będą mogli bawić się na koncertach wyjątkowych artystów i artystek aż przez 3 dni.

Łódź Summer Festival 2026: kto wystąpi i jaki line-up?

Tegoroczny line-up na Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się fenomenalnie. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich wykonawców i wykonawczyń, a dotychczas pojawiły się następujące nazwiska:

PIĄTEK, 24 LIPCA

Bastille

Rudimental DJ Set

Żabson

White 2115

Kuqe 2115

Zalia

DRE$$CODE

Happysad

Dawid Kwiatkowski

Natalie Imbruglia

SOBOTA, 25 LIPCA

Timbaland

Bedoes 2115

PR8BL3M

Hubert.

Justyna Steczkowska

Nocny Kochanek

Ania Dąbrowska

NIEDZIELA, 26 LIPCA

Jet

Kacperczyk

Chivas

Tede

Pezet

Mata

Sean Paul

Łódź Summer Festival 2026: czy trzeba kupić bilety?

Nie, wstęp na Łódź Summer Festival jest w pełni bezpłatne. Jedyne, za co uczestnicy muszą zapłacić, to parking dla camperów, pole namiotowe oraz parking, jeśli ktoś chciałby z takich udogodnień skorzystać. Warto jednak pamiętać, że na teren festiwalu obowiązuje limit wejść, co oznacza, że nie wszystkim festiwalowiczom uda się zobaczyć koncerty, mimo braku konieczności posiadania biletów.

Anna Bortniak 02.06.2026 11:38

