Avatar wreszcie z datą premiery. Co z Polską?

Ostatnimi czasy można zauważyć, że niektóre filmy trafiają na nielegalne serwisy lub wyciekają wcześniej, niż trafią do kin czy na streaming. Ofiarą takiej sytuacji padł wspomniany "Avatar Aang: The Last Airbender" - wiosną doszło bowiem do wycieku, w ramach którego film znalazł się w sieci. Materiał został ostatecznie usunięty a sprawca złapany. Sytuacja i tak wyrządziła wyraźne szkody filmowi, wokół którego już od dawna było głośno w związku z apelami fanów, by zamiast kierowania "Avatara" od razu do streamingu, Paramount wypuścił film do kin.

Paramount ogłasza datę premiery Avatara. To już wkrótce

Nic się jednak w tej materii nie zmieniło - "Avatar Aang: The Last Airbender" ostatecznie znajdzie się w streamingu. Film opowie historię tytułowego bohatera i jego przyjaciół, którzy łączą swoje siły w ramach kolejnej, epickiej przygody, podczas gdy wrogowie zbierają moce, by stanąć z nimi do walki i ich pokonać. W roli głównej usłyszymy Erica Nama, zaś w pozostałych m.in. Dave'a Bautistę (Tagah), Jessicę Matten (Katara), Stevena Yeuna (Zuko), Taikę Waititi (Gorillavark), Geraldine Viswanathan (Kallak), czy Ke Huy Quana (Xian). W sieci jest już dostępny zwiastun filmu - możecie go zobaczyć poniżej:

Informacja znajdująca się na końcu zapowiedzi jest już ostateczna - Paramount zaplanował premierę streamingową filmu na 25 lipca, a zatem za nieco ponad dwa tygodnie. Serwis MovieWeb przypomina, że ta data jest również znacznie szybsza, niż pierwotna (początkowo miał to być 9 października). Wygląda na to, że kontrowersje i wycieki przyczyniły się do przyspieszenia premiery filmu.

Avatar Aang: The Last Airbender - kiedy w Polsce?

Premiera wspomnianego filmu, zaplanowana na 25 lipca 2026 roku, będzie miała miejsce w serwisie Paramount+. Choć polski odbiorca legalnie nie ma dostępu do tego serwisu, jego biblioteka jest zintegrowana z platformą streamingową SkyShowtime. Dzięki temu nasza publiczność może oglądać m.in. "Ranczo Duttonów", "Madison", "Tulsa King" czy "Strefę gangsterów".

Póki co nie mamy potwierdzonych informacji, czy "Avatar Aang: The Last Airbender" będzie miał premierę w Polsce. Wzorem innych produkcji, tak się powinno stać , zatem ewentualna decyzja o dostępności filmu u nas w SkyShowtime byłaby logiczna i zapewne pożądana przez niemałą grupę fanów. Na ten moment ciężko jednoznacznie ocenić, czy Paramount+ "zagarnie" dla siebie całą atencję wokół tego filmu, czy pozwoli polskiej publiczności na zapoznanie się z tym głośnym i wyczekiwanym tytułem. Informacje w tej sprawie powinny wkrótce pojawić się w przestrzeni publicznej.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...