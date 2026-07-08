Avatar wreszcie z datą premiery. Co z Polską?
Mało który film w ostatnich miesiącach miał wokół siebie tyle szumu, co właśnie ten. Wycieki, przesunięcie go wprost do streamingu, co z kolei spowodowało wkurzenie fanów. Wygląda na to, że to już koniec dram wokół "Avatar Aang: The Last Airbender" - Paramount+ ogłosiło datę premiery. Kiedy będzie można go obejrzeć?
Ostatnimi czasy można zauważyć, że niektóre filmy trafiają na nielegalne serwisy lub wyciekają wcześniej, niż trafią do kin czy na streaming. Ofiarą takiej sytuacji padł wspomniany "Avatar Aang: The Last Airbender" - wiosną doszło bowiem do wycieku, w ramach którego film znalazł się w sieci. Materiał został ostatecznie usunięty a sprawca złapany. Sytuacja i tak wyrządziła wyraźne szkody filmowi, wokół którego już od dawna było głośno w związku z apelami fanów, by zamiast kierowania "Avatara" od razu do streamingu, Paramount wypuścił film do kin.
Paramount ogłasza datę premiery Avatara. To już wkrótce
Nic się jednak w tej materii nie zmieniło - "Avatar Aang: The Last Airbender" ostatecznie znajdzie się w streamingu. Film opowie historię tytułowego bohatera i jego przyjaciół, którzy łączą swoje siły w ramach kolejnej, epickiej przygody, podczas gdy wrogowie zbierają moce, by stanąć z nimi do walki i ich pokonać. W roli głównej usłyszymy Erica Nama, zaś w pozostałych m.in. Dave'a Bautistę (Tagah), Jessicę Matten (Katara), Stevena Yeuna (Zuko), Taikę Waititi (Gorillavark), Geraldine Viswanathan (Kallak), czy Ke Huy Quana (Xian). W sieci jest już dostępny zwiastun filmu - możecie go zobaczyć poniżej:
Informacja znajdująca się na końcu zapowiedzi jest już ostateczna - Paramount zaplanował premierę streamingową filmu na 25 lipca, a zatem za nieco ponad dwa tygodnie. Serwis MovieWeb przypomina, że ta data jest również znacznie szybsza, niż pierwotna (początkowo miał to być 9 października). Wygląda na to, że kontrowersje i wycieki przyczyniły się do przyspieszenia premiery filmu.
Avatar Aang: The Last Airbender - kiedy w Polsce?
Premiera wspomnianego filmu, zaplanowana na 25 lipca 2026 roku, będzie miała miejsce w serwisie Paramount+. Choć polski odbiorca legalnie nie ma dostępu do tego serwisu, jego biblioteka jest zintegrowana z platformą streamingową SkyShowtime. Dzięki temu nasza publiczność może oglądać m.in. "Ranczo Duttonów", "Madison", "Tulsa King" czy "Strefę gangsterów".
Póki co nie mamy potwierdzonych informacji, czy "Avatar Aang: The Last Airbender" będzie miał premierę w Polsce. Wzorem innych produkcji, tak się powinno stać , zatem ewentualna decyzja o dostępności filmu u nas w SkyShowtime byłaby logiczna i zapewne pożądana przez niemałą grupę fanów. Na ten moment ciężko jednoznacznie ocenić, czy Paramount+ "zagarnie" dla siebie całą atencję wokół tego filmu, czy pozwoli polskiej publiczności na zapoznanie się z tym głośnym i wyczekiwanym tytułem. Informacje w tej sprawie powinny wkrótce pojawić się w przestrzeni publicznej.
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