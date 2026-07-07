Młody Waszyngton leci do kin. Kiedy premiera w Polsce?

4 lipca w Stanach Zjednoczonych świętowano Dzień Niepodległości. Zaledwie poprzedniego dnia w kinach pojawił się film idealny na tę okazję - "Młody Waszyngton". Produkcja Jona Erwina, który jest odpowiedzialny za takie tytuły jak "Wierzę w Ciebie", "Dotknij nieba" czy "Jesus Revolution", postanowił wziąć na tapet historię George'a Washingtona, jednego z ojców założycieli narodu amerykańskiego. Na obejrzenie produkcji czekali nie tylko Amerykanie, ale również polscy widzowie. Premiera w Polsce nie odbędzie się jednak równolegle z amerykańskim debiutem.

Młody Waszyngton - kiedy premiera filmu w Polsce?

"Młody Waszyngton" zadebiutował w USA symbolicznie w okolicach Dnia Niepodległości. W Polsce produkcja Erwina tego dnia się niestety nie pojawiła. Na kiedy zatem zaplanowano jej premierę u nas? Data jest znana, w związku z czym niektórzy wiedzą już, że w naszym kraju na ten film trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać. "Młody Waszyngton" zadebiutuje w Polsce 31 lipca, czyli dokładnie 4 tygodnie po amerykańskiej premierze.

"Młody Waszyngton" skupia się na historii George'a Washingtona i rozpoczyna się w momencie, gdy 12-latek wraz z matką (Mary-Louise Parker) i przyrodnim bratem (John Foss) jest pogrążony w żałobie po śmierci swojego ojca. Dalsza część historii rozgrywa się, gdy George (William Franklyn-Miller) ma 22 lata i po odrzuceniu przez armię brytyjską postanawia wkupić się w łaski lorda Fairfaxa (Kelsey Grammer). Chce rozwijać swoją militarną karierę, która początkowo nie szła mu zbyt dobrze, ale z czasem zaczęły ujawniać się w nim wyjątkowe zdolności.

To, co jest ciekawym aspektem tego filmu, to sztuczna inteligencja. Erwin nie ukrywał, że chętnie korzystał z AI, aby generować szersze ujęcia, co pomogło mu m.in. w nakręceniu sceny w lodowatej wodzie z głównymi aktorami. Do pracy przy "Młodym Waszyngtonie" zatrudniono również kilka osób związanych z AI, w tym artystów, producenta i członka ekipy. Reżyser ujawnił, że w produkcji pojawiło się w sumie około 100 ujęć, które zostały wzbogacone o sztuczną inteligencję, w tym jedno, gdy dwóch pracowników zostało zamienionych w brytyjskich żołnierzy.

Jak wygląda efekt końcowy? Amerykanie już wiedzą i chyba im się spodobał - na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes widnieje ocena 60 proc. świeżości od krytyków i aż 93 proc. świeżości od widzów. Czy "Młody Waszyngton" podbije również serca Polaków? O tym przekonamy się dopiero 31 lipca.

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