Sheridan wraca do najlepszego sequela Yellowstone. Doskonale
W nadchodzących odcinkach najnowszego sequela "Yellowstone" dojdzie do większych zmian niż sądziliśmy. Jak się bowiem okazuje, Taylor Sheridan chce mieć większy wpływ na kształt "Rancza Duttonów". Tak twierdzi gwiazda serialu.
Na taki sequel czekali fani "Yellowstone". Serial główny skończył się na 5. sezonie jeszcze w 2024 roku. Od tamtej pory dostaliśmy parę produkcji z tworzonego przez Taylora Sheridana uniwersum, ale każdy z nich na swój sposób odchodził od formuły, którą pokochali widzowie na całym świecie. Aż w końcu nadeszło "Ranczo Duttonów".
Jeszcze przed premierą "Rancza Duttonów" mówiło się, że będzie on niczym 6. sezon "Yellowstone". I rzeczywiście. Gdy tylko najnowszy sequel nadszedł, dało się w nim poczuć znajomy klimat. A przecież jego twórcą i showrunnerem jest Chad Feehan. Taylor Sheridan pełni w serialu rolę jedynie producenta wykonawczego, przez co ma minimalny wkład w jego kształt. Tak przynajmniej było do tej pory. Teraz ma się to zmienić.
Twórca Yellowstone bardziej zaangażuje się w Ranczo Duttonów
Bo 1. sezon "Rancza Duttonów" dobiega końca. Właściwie już dobiegł, bo amerykańscy widzowie mieli okazję zobaczyć jego finał, który u nas zadebiutuje na SkyShowtime w najbliższy piątek. Wiadomo jednak, że sequel "Yellowstone" będzie jeszcze trwał. Dostaniemy bowiem 2. odsłonę. Tylko dojdzie w niej do znaczących zmian.
Już od dawna wiadomo, że w 2. sezonie "Rancza Duttonów" zmieni się showrunner. Chada Feehana zastąpi Benjamin Cavell. Do tego wcielająca się w Beth Dutton Kelly Reilly zdradziła ostatnio, że większą rolę będą w nowych odcinkach pełnili bohaterowie, którzy do tej pory gościli na nieco dalszym planie. Ale to nie koniec. Teraz wyszły na jaw nowe informacje na temat nadchodzącej odsłony serialu.
W rozmowie z The Hollywood Reporter Kelly Reilly powiedziała, że Taylor Sheridan jest dumny z tego, co udało się do tej pory osiągnąć w "Ranczu Duttonów" i będzie miał większy wpływ na kształt jego 2. sezonu:
Wszystko zmierza do końca i jego czas z tymi bohaterami jako kreatywnego lidera się skończył. Był więc taki moment, w którym zastanawialiśmy się, jak to zrobimy bez niego. Tak wyglądała praca nad 1. sezonem i on był z nas bardzo dumny, że tak to robimy. Rozmawialiśmy z nim, jaki mógłby być kolejny sezon, a on chce się zaangażować. Wydaje mi się przez to, że zapracowaliśmy sobie na taki 2. sezon i jestem z tego dumna.
Na ten moment nie wiadomo, jaką rolę przy 2. sezonie "Rancza Duttonów" ma pełnić Taylor Sheridan. Na tę informację musimy jeszcze poczekać.
Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:
- Serial ze świata Yellowstone dostanie 2. sezon. Tak wygląda zwiastun
- Nadchodzą zmiany w najlepszym sequelu Yellowstone. Kto zastąpi głównych bohaterów?
- Nowy sequel Yellowstone potwierdza: era Duttonów dobiegła końca
- Ranczo Duttonów to serio 6. sezon Yellowstone. Na powrót tych bohaterów czekałem
- Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.