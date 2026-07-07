Sheridan wraca do najlepszego sequela Yellowstone. Doskonale

Na taki sequel czekali fani "Yellowstone". Serial główny skończył się na 5. sezonie jeszcze w 2024 roku. Od tamtej pory dostaliśmy parę produkcji z tworzonego przez Taylora Sheridana uniwersum, ale każdy z nich na swój sposób odchodził od formuły, którą pokochali widzowie na całym świecie. Aż w końcu nadeszło "Ranczo Duttonów".



Jeszcze przed premierą "Rancza Duttonów" mówiło się, że będzie on niczym 6. sezon "Yellowstone". I rzeczywiście. Gdy tylko najnowszy sequel nadszedł, dało się w nim poczuć znajomy klimat. A przecież jego twórcą i showrunnerem jest Chad Feehan. Taylor Sheridan pełni w serialu rolę jedynie producenta wykonawczego, przez co ma minimalny wkład w jego kształt. Tak przynajmniej było do tej pory. Teraz ma się to zmienić.

Twórca Yellowstone bardziej zaangażuje się w Ranczo Duttonów

Bo 1. sezon "Rancza Duttonów" dobiega końca. Właściwie już dobiegł, bo amerykańscy widzowie mieli okazję zobaczyć jego finał, który u nas zadebiutuje na SkyShowtime w najbliższy piątek. Wiadomo jednak, że sequel "Yellowstone" będzie jeszcze trwał. Dostaniemy bowiem 2. odsłonę. Tylko dojdzie w niej do znaczących zmian.

"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA: RANCZO DUTTONÓW SkyShowtime

Już od dawna wiadomo, że w 2. sezonie "Rancza Duttonów" zmieni się showrunner. Chada Feehana zastąpi Benjamin Cavell. Do tego wcielająca się w Beth Dutton Kelly Reilly zdradziła ostatnio, że większą rolę będą w nowych odcinkach pełnili bohaterowie, którzy do tej pory gościli na nieco dalszym planie. Ale to nie koniec. Teraz wyszły na jaw nowe informacje na temat nadchodzącej odsłony serialu.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Kelly Reilly powiedziała, że Taylor Sheridan jest dumny z tego, co udało się do tej pory osiągnąć w "Ranczu Duttonów" i będzie miał większy wpływ na kształt jego 2. sezonu:

Wszystko zmierza do końca i jego czas z tymi bohaterami jako kreatywnego lidera się skończył. Był więc taki moment, w którym zastanawialiśmy się, jak to zrobimy bez niego. Tak wyglądała praca nad 1. sezonem i on był z nas bardzo dumny, że tak to robimy. Rozmawialiśmy z nim, jaki mógłby być kolejny sezon, a on chce się zaangażować. Wydaje mi się przez to, że zapracowaliśmy sobie na taki 2. sezon i jestem z tego dumna.

Na ten moment nie wiadomo, jaką rolę przy 2. sezonie "Rancza Duttonów" ma pełnić Taylor Sheridan. Na tę informację musimy jeszcze poczekać.

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