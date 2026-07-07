Świetne wieści dla fanów Stamtąd. Mniej czekania na 5. sezon

Nową odsłonę serialowego horroru otworzył wyjątkowo niepokojący epizod, który pożegnał jedną z kluczowych postaci oraz wprowadził jednego z najbardziej przerażających antagonistów w historii produkcji. Dziesięć odcinków później sytuacja bohaterów stała się jeszcze bardziej rozpaczliwa.



„Stamtąd” jest obecnie najpopularniejszym telewizyjnym horrorem. Po tak szokującym cliffhangerze fani z niecierpliwością wypatrują kolejnego rozdziału historii. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać na obiecujące wieści dotyczące przyszłości serialu.

Stamtąd: zdjęcia do 5. sezonu już wystartowały! Mniej czekania?

Jak poinformował Ricky He wcielający się w postać Kenny'ego Liu, zdjęcia do 5. sezonu już się rozpoczęły. Aktor opublikował na Instagramie dwa zdjęcia z podpisem: „Tak przy okazji - zaczynamy kręcić 5. sezon”, żartobliwie dodając słowo „anghkookies” (humorystyczne nawiązanie do tajemniczego określenia „anghkooey”, które odgrywa niezwykle ważną rolę w mitologii serialu).

Informację potwierdziła również jego ekranowa partnerka, Hannah Cheramy (Julie Matthews), publikując na Instagram Stories zdjęcie kilku uwielbianych przez fanów członków obsady siedzących przy stole i wpatrzonych w ekrany - najprawdopodobniej podczas czytania scenariuszy.



Produkcja piątego sezonu trwa obecnie w Halifax, w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, a zakończenie zdjęć planowane jest na 28 listopada. Na razie nie ogłoszono daty premiery nowych odcinków, jednak wszystko wskazuje na to, że tym razem przyjdzie nam krócej czekać na kontynuację. Zdjęcia do 4. serii rozpoczęły się bowiem siedem miesięcy po zakończeniu emisji „trójki”. Teraz minął zaledwie tydzień!

Stamtąd: 4. sezon już za nami

Stworzony przez Johna Griffina serial opowiada o złowrogim amerykańskim miasteczku, z którego nie może wydostać się nikt, kto do niego trafi. Przez cztery sezony mieszkańcy walczyli o przetrwanie, ścigani przez przerażające nocne istoty wychodzące z otaczającego miasteczko lasu. Za wszelką cenę starali się odkryć sekrety tej okolicy, mając nadzieję na odnalezienie drogi ucieczki. Jak zasugerował finał 4. serii, ich ostatnia próba zakończyła się niepowodzeniem.



Obok Ricky'ego He i Hannah Cheramy w obsadzie występują również Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord oraz Chloe Van Landschoot.



Wszystkie dotychczasowe odsłony obejrzycie w HBO Max.

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