Reżyser broni Citizen Vigilante. Niczego się nie nauczył

"Citizen Vigilante" to najnowszy thriller akcji Uwe Bolla, gdzie główną rolę gra Armie Hammer (tym projektem najpewniej już na amen pogrzebał swoją karierę, a teraz desperacko próbuje usprawiedliwić swój udział w produkcji). Fabuła skupia się na mężczyźnie, który prowadzi samozwańczą krucjatę przeciwko przestępcom oraz przedstawicielom władzy. Z krytyką spotkał się przede wszystkim fakt, że kryminaliści w większości zostali przedstawieni jako migranci.

Ci, którzy kojarzą twórczość tego niemieckiego reżysera, doskonale wiedzą, że nie cieszy się ona uznaniem wśród widzów. Oliwy do ognia dolewa fakt, że Boll nierzadko odpowiada na krytykę swoich kiepskich produkcji agresją i staje okoniem do nieprzychylnych opinii. Wszystko to sprawiło, że filmowiec jest obecnie uważany za symbol oportunizmu i twórcę niskiej jakości gatunkowego kina. Udowodnił to niedawno, wchodząc w polemikę z internautami.

Uwe Boll odpowiedział na krytykę Citizen Vigilante z Armie Hammerem

Boll w miniony piątek wziął udział w sesji AMA (Ask Me Anything) na Reddicie w ramach promocji "Citizen Vigilante". Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Trudno powiedzieć, czego spodziewał się filmowiec, ale jego działalność została w większości ostro skrytykowana przez internautów.

Pojawiło się pytanie, dlaczego wciąż realizuje filmy, "nawet po nakręceniu jednych z najgorszych filmów w historii". Boll odpowiedział krótko: "Aby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację". W podobnym tonie odpowiadał na kolejne pytania internautów. Kiedy ktoś zapytał: "Kiedyś powiedziałeś, że aktorzy to małe dziwki. Czy ty sam nie jesteś dziwką, która zadowala prawicowców?" (chodziło o to, że konserwatyści popierają antyimigranckie wątki w najnowszym filmie), odpowiedział: "Absolutnie".

Jeden z użytkowników Reddita był również zainteresowany tym, dlaczego Boll zdecydował się obsadzić Hammera w głównej roli, mimo kontrowersji związanych z jego osobą. Reżyser odpowiedział krótko: "Świetny aktor, który pasuje do filmu". W tak zwięzły i nierzadko opryskliwy sposób odpowiadał na większość pytań, aż w końcu żyłka mu pękła. W osobnym komentarzu zamieścił dłuższą wypowiedź, z której dało się czuć f

Dlaczego wielu z was utknęło w przeszłości. Uwielbiacie mnie nienawidzić i oczerniać… Obejrzyjcie "Rampage", "Stoic", "Mściciela z Wall Street", "First Shift", "Serce Ameryki", "Postal", "Szczury tunelowe", "Run", "Darfur" i otwórzcie oczy. Zapomnijcie o moim nazwisku i po prostu oglądajcie te filmy. Spójrzcie na oceny na Amazonie, a zobaczycie, w co wierzy prawdziwa widownia….! Tak bardzo kochacie mnie atakować, że zapomnieliście o sobie.

Na koniec życzył wszystkim miłego wieczoru i poinformował, że idzie oglądać mecz piłki nożnej, ponieważ nie zamierza marnować czasu w dyskusji z internautami. Ciekawe, czy zdecyduje się na taką sesję AMA ponownie, przy okazji premiery sequelu "Citizen Viligante", który został już przez niego zapowiedziany.

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