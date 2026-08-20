Kiedy rusza sprzedaż biletów na Avengers: Doomsday? Zegar tyka

Takiego szału na Marvela nie było od dawna. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozbudził apetyt widzów na superbohaterskie przygody. Błyskawicznie przecież stał się najbardziej kasowym filmem 2026 roku i trafił do topki najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Choć wydaje się to wysoko ustawioną poprzeczką, "Avengers: Doomsday" ma szansę go przebić. A pod pewnymi względami już przebiło.



Przedsprzedaż biletów na "Avengers: Doomsday" w niektórych krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, już ruszyła. I jak się okazuje, wejściówki na nadchodzące widowisko cieszą się większym wzięciem niż bilety na "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w analogicznym okresie. Choć warto zauważyć, że przedsprzedać na nowe przygody Człowieka-Pająka wystartowała 45 dni przed jego premierą, a w przypadku "Avengersów" stało się to jakieś cztery miesiące przed kinowym debiutem.

Avengers: Doomsday - kiedy sprzedaż biletów ruszy w Polsce?

Bo "Avengers: Doomsday" trafi do kin dopiero w grudniu. Niby czasu jest sporo, ale nic dziwnego, że bilety już rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Fani zdają sobie sprawę, że obłożenie na pierwszych pokazach będzie ogromne, jak zresztą przy każdej poprzedniej odsłonie "Avengersów". W końcu każdy chciałby widowisko obejrzeć jak najprędzej. Dlatego, dla pewności, żeby nie zabrakło dla niego miejsca, woli czekać na premierę z zakupioną już wejściówką. Plany na wieczór za cztery miesiące zostają więc ustalone całkowicie na sztywno.

Bez wątpienia fani w Polsce chcieliby pójść w ślady widzów, którzy na "Avengers: Doomsday" czekają już ze spokojem i biletem na mailu. Niestety, w naszym kraju na ten moment jest to niemożliwe. Przedsprzedać wejściówek na nadchodzące widowisko Marvela jeszcze nie ruszyła. Kiedy to się zmieni?

Obecnie trudno stwierdzić, kiedy ruszy przedsprzedać biletów na "Avengers: Doomsday" w naszym kraju. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Dlatego pozostaje jedynie trzymać kciuki, aby zdarzyło się to raczej szybciej niż później.

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