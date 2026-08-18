W tej bitwie w Avengers Doomsday zginą dwie postacie. Marvel ignoruje własny film

Już za cztery miesiące zobaczymy największy (jeśli chodzi o skalę i zagęszczenie postaci) film w historii Kinowego Uniwersum Marvela. W związku z tym sieć pęka w szwach od kolejnych doniesień dotyczących fabuły produkcji. Dość szczegółowy jej opis wyciekł kilka miesięcy temu, jednak od tamtej pory część źródeł informowała o modyfikacjach scenariusza, na które zdecydowało się studio.



Jak zapewne już wiedzą wszyscy ci, którzy śledzą newsy na ten temat, jednym z kluczowych elementów nadchodzącej opowieści ma być wielka bitwa z Doktorem Doomem i jego Sentinelami, na przeciw którym staną ramię w ramię Avengersi, X-Meni i Fantastyczna Czwórka.



Szczegóły tej batalii zdradził scooper Abner Teixeira. Jego zdaniem ma w niej zginąć większość mutantów.

Avengers: Doomsday - wielka bitwa z Sentinelami nie będzie kulminacją

Po ostatecznej bitwie z Sentinelami oraz śmierci Nightcrawlera, Mystique, Xaviera, Magneto, Gambita, Cyklopa i Bestii, Avengersi oraz Fantastyczna Czwórka zostają przetransportowani statkiem Reeda na Ziemię-828. Doom niszczy Ziemię-10005. Mówi się, że Doom czegoś szukała na Ziemi X-Menów. Na zdjęciu widać siedzibę Fantastycznej Czwórki po tym, jak bohaterowie zdołali uciec przed zagładą Ziemi-10005. Przyznaję, że nie chciałem, żeby ta plotka okazała się prawdziwa, lol. To takie słabe, żeby aż tylu bohaterów zginęło w walce z Sentinelami. A osoby, o których plotka mówi, że zginą, pojawiły się na wyciekłym nagraniu - z początku filmu. Boję się.

Inny insider, James Mack, skorygował te informacje - a Teixiera udostępnił te poprawki. Otóż po pierwsze: powyższe starcie nie ma być kulminacyjne, bo rozgrywa się w drugim akcie filmu. Po drugie: podobno śmierć poniesie tylko dwoje spośród wymienionych wyżej mutantów.



Z kolei internauci zwrócili uwagę, ze opublikowana przez Marvela oficjalna lista tytułów, które należy/warto obejrzeć przed seansem „Doomsday”, brakuje „Marvels” z 2023 r. Jest to dość zaskakujące - w końcu scena po napisach obrazu łączy MCU z uniwersum X-Menów od Foxa. Inna sprawa, że w filmie mamy podobno w ogóle nie zobaczyć Kapitan Marvel oraz Moniki i Marii Rambeau (mówi się, że dwie z nich nie żyją).



Premiera filmu już 18 grudnia.

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