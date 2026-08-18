W tej bitwie w Avengers Doomsday zginą dwie postacie. Marvel ignoruje własny film
Im bliżej premiery „Avengers: Doomsday”, tym więcej intrygujących pogłosek trafia do sieci. Scooperzy i insiderzy, którzy w przeszłości dostarczali rzetelne informacje, znów podrzucili kilka ciekawych tropów.
Już za cztery miesiące zobaczymy największy (jeśli chodzi o skalę i zagęszczenie postaci) film w historii Kinowego Uniwersum Marvela. W związku z tym sieć pęka w szwach od kolejnych doniesień dotyczących fabuły produkcji. Dość szczegółowy jej opis wyciekł kilka miesięcy temu, jednak od tamtej pory część źródeł informowała o modyfikacjach scenariusza, na które zdecydowało się studio.
Jak zapewne już wiedzą wszyscy ci, którzy śledzą newsy na ten temat, jednym z kluczowych elementów nadchodzącej opowieści ma być wielka bitwa z Doktorem Doomem i jego Sentinelami, na przeciw którym staną ramię w ramię Avengersi, X-Meni i Fantastyczna Czwórka.
Szczegóły tej batalii zdradził scooper Abner Teixeira. Jego zdaniem ma w niej zginąć większość mutantów.
Avengers: Doomsday - wielka bitwa z Sentinelami nie będzie kulminacją
Po ostatecznej bitwie z Sentinelami oraz śmierci Nightcrawlera, Mystique, Xaviera, Magneto, Gambita, Cyklopa i Bestii, Avengersi oraz Fantastyczna Czwórka zostają przetransportowani statkiem Reeda na Ziemię-828. Doom niszczy Ziemię-10005. Mówi się, że Doom czegoś szukała na Ziemi X-Menów. Na zdjęciu widać siedzibę Fantastycznej Czwórki po tym, jak bohaterowie zdołali uciec przed zagładą Ziemi-10005. Przyznaję, że nie chciałem, żeby ta plotka okazała się prawdziwa, lol. To takie słabe, żeby aż tylu bohaterów zginęło w walce z Sentinelami. A osoby, o których plotka mówi, że zginą, pojawiły się na wyciekłym nagraniu - z początku filmu. Boję się.
Inny insider, James Mack, skorygował te informacje - a Teixiera udostępnił te poprawki. Otóż po pierwsze: powyższe starcie nie ma być kulminacyjne, bo rozgrywa się w drugim akcie filmu. Po drugie: podobno śmierć poniesie tylko dwoje spośród wymienionych wyżej mutantów.
Z kolei internauci zwrócili uwagę, ze opublikowana przez Marvela oficjalna lista tytułów, które należy/warto obejrzeć przed seansem „Doomsday”, brakuje „Marvels” z 2023 r. Jest to dość zaskakujące - w końcu scena po napisach obrazu łączy MCU z uniwersum X-Menów od Foxa. Inna sprawa, że w filmie mamy podobno w ogóle nie zobaczyć Kapitan Marvel oraz Moniki i Marii Rambeau (mówi się, że dwie z nich nie żyją).
Premiera filmu już 18 grudnia.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Twórca Yellowstone szykuje nowe seriale. To jest to
- Serial HBO wprowadza zupełnie nową moc pierścienia Zielonych Latarni. Może namieszać
- Fani czekają na ten spin-off Yellowstone. Twórca mówi: "nie"
- Już jutro finał fenomenalnego serialu akcji. Fani drżą z entuzjazmu
- Na Netfliksa wleciał najlepszy serial wojskowy, jaki widzieliście
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).