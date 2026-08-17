Marvel wybrał filmy, które trzeba znać przed Avengers: Doomsday. Grubo
Marvel udostępnił listę tytułów, które trzeba znać przed seansem nadchodzących "Avengersów". Niby jest ich całkiem sporo, ale do premiery "Doomsday" da się je nadrobić. O ile oczywiście nie śledziliście MCU na bieżąco.
To dobry czas dla Marvela. Po dłuższym przestoju powrócił szał na superbohaterów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" błyskawicznie stał się jednym z najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Przekroczył 2 mld dolarów w box offisie mniej więcej w momencie, w którym na D23 - największym evencie dla fanów Disneya - zaprezentowano nowy zwiastun "Avengers: Doomsday". Powiedzieć, że rozbudził on apetyt na nadchodzące widowisko, to jak nic nie powiedzieć.
Okazuje się jednak, że do seansu "Avengers: Doomsday" trzeba się przygotować. Na takim podejściu MCU zbudowało przecież całą swoją markę - pojedyncze filmy co prawda działają osobno, ale stanowią również podbudowę do kolejnych crossoverów i łączą się w jedną, ogromną metanarrację. Dlatego jak chce się oglądać kolejnych "Avengersów" warto znać jak najwięcej dotychczasowych produkcji. Marvel zdradził, których dokładnie.
Dommsday - co obejrzeć przed nowymi Avengersami?
Jak podaje MovieWeb, Marvel udostępnił listę 15 tytułów ze swojego uniwersum, które należy obejrzeć przed seansem "Avengers: Doomsday". Zestawienie zdominowały film, ale znalazło się również miejsce na jeden serial Disney+. Co ciekawe, znajdują się w nim również dwie produkcje, które powstały jeszcze przed rozpoczęciem MCU.
- X-Men (2000)
- X-Men 2 (2003)
- Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)
- Avengers (2012)
- Avengers: Wojna bez granic (2018)
- Avengers: Koniec gry (2019)
- Loki (2021)
- Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni (2021)
- Spider-Man: Bez drogi do domu (2021)
- Doctor Strange w multiwersum szaleństwa (2022)
- Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (2022)
- Deadpool & Wolverine (2024)
- Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (2025)
- Thunderbolts* (2025)
- Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (2025)
Sporo? Jeśli nie śledziliście filmów i seriali Marvela na bieżąco, macie jeszcze wystarczająco czasu, żeby nadrobić te wszystkie 15 tytułów. "Avengers: Doomsday" zadebiutują w kinach dopiero pod koniec roku. Stanie się to dokładnie 16 grudnia.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.