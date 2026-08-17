Marvel wybrał filmy, które trzeba znać przed Avengers: Doomsday. Grubo

To dobry czas dla Marvela. Po dłuższym przestoju powrócił szał na superbohaterów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" błyskawicznie stał się jednym z najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Przekroczył 2 mld dolarów w box offisie mniej więcej w momencie, w którym na D23 - największym evencie dla fanów Disneya - zaprezentowano nowy zwiastun "Avengers: Doomsday". Powiedzieć, że rozbudził on apetyt na nadchodzące widowisko, to jak nic nie powiedzieć.



Okazuje się jednak, że do seansu "Avengers: Doomsday" trzeba się przygotować. Na takim podejściu MCU zbudowało przecież całą swoją markę - pojedyncze filmy co prawda działają osobno, ale stanowią również podbudowę do kolejnych crossoverów i łączą się w jedną, ogromną metanarrację. Dlatego jak chce się oglądać kolejnych "Avengersów" warto znać jak najwięcej dotychczasowych produkcji. Marvel zdradził, których dokładnie.

Dommsday - co obejrzeć przed nowymi Avengersami?

Jak podaje MovieWeb, Marvel udostępnił listę 15 tytułów ze swojego uniwersum, które należy obejrzeć przed seansem "Avengers: Doomsday". Zestawienie zdominowały film, ale znalazło się również miejsce na jeden serial Disney+. Co ciekawe, znajdują się w nim również dwie produkcje, które powstały jeszcze przed rozpoczęciem MCU.

X-Men (2000)

X-Men 2 (2003)

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)

Avengers (2012)

Avengers: Wojna bez granic (2018)

Avengers: Koniec gry (2019)

Loki (2021)

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni (2021)

Spider-Man: Bez drogi do domu (2021)

Doctor Strange w multiwersum szaleństwa (2022)

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (2022)

Deadpool & Wolverine (2024)

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (2025)

Thunderbolts* (2025)

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (2025)

Sporo? Jeśli nie śledziliście filmów i seriali Marvela na bieżąco, macie jeszcze wystarczająco czasu, żeby nadrobić te wszystkie 15 tytułów. "Avengers: Doomsday" zadebiutują w kinach dopiero pod koniec roku. Stanie się to dokładnie 16 grudnia.

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