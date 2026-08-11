Chris Evans mówi, co spotka Kapitana w Avengers: Doomsday. Brutalny film
Powrót Chrisa Evansa do MCU to informacja, która już od dawna jest potwierdzona, choć wciąż przyjmowana z wieloma wątpliwościami. Sam aktor zabrał głos na temat tego, co czeka Steve'a Rogersa w "Avengers: Doomsday". Miło nie będzie.
Choć mamy już nowego Kapitana Amerykę w postaci Sama Wilsona, stara miłość braci Russo do Steve'a Rogersa definitywnie nie rdzewieje. "Avengers: Doomsday", które w grudniu trafi do kin, będzie - niezależnie od jakości - epokowym wydarzeniem, w trakcie którego na wielkim ekranie, w ramach tego samego filmu, zobaczymy Avengersów, Nowych Avengersów (dawniej Thunderbolts), X-Menów, Fantastyczną Czwórkę, reprezentacje Wakandy i Talokanu oraz creme de la creme w postaci wielkiego złoczyńcy, Doktora Dooma. Nie ma co udawać, że to nie ekscytuje, zwłaszcza będąc "dzieckiem Marvela".
Chris Evans zapowiada mocny wątek Steve'a. Nie będzie miał łatwo w Doomsday
Jednym z powracających do marvelowskiego świata jest Steve Rogers, który, jak pamiętamy, pod koniec "Końca gry" cofnął się w czasie, by wieść spokojne życie u boku Peggy Carter. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przecieki odnośnie fabuły "Doomsday", wszystko wskazuje na to, że ta decyzja była okrutnie brzemienna w skutkach: doprowadziła do sytuacji, w której nieuchronne jest wielkie zderzenie światów i de facto stworzyła Doktora Dooma, który miał walczyć z inkursjami, ale jego eksperymenty mające zapobiec tragedii zabiły mu rodzinę, a jego samego - okaleczyły.
Chris Evans, ponownie wcielający się w rolę Steve'a, będzie miał zatem pewnie dość niemało ekranowego czasu. Biorąc pod uwagę powrót takiego kalibru, fani niewątpliwie oczekują, że nie będzie to wyłącznie bezsensowny fanserwis, a zabieg, który faktycznie dostanie swoje uzasadnienie. Sam aktor w trakcie Q&A odbywającego się na wydarzeniu Fan Expo Boston (cytowany przez The Hollywood Reporter) odniósł się do tego, co czeka Rogersa w "Doomsday". Choć z oczywistych względów nie ujawnił szczegółów, pewien sygnał został wysłany.
Russo uwielbiają bić Steve'a Rogersa. Ich ulubioną rzeczą jest po prostu spuszczanie mu łomotu. Dla nich to właśnie tworzy bohatera, a [Steve] to ktoś, kto dostaje tyle ciosów, ale i tak wstaje. Dlatego wciąż znajdują nowe sposoby, żeby mu skopać tyłek. A ten był brutalny.
Wygląda więc na to, że byłego Kapitana czeka dość intensywna "przejażdżka" emocjonalna. To, co powiedział Evans, może niejako być kamyczkiem potwierdzającym teorię, że Doom w swojej wściekłości skupi się przede wszystkim na Rogersie. Według jednej z wersji, w ramach odwetu, złoczyńca miałby nawet zabić syna Steve'a (jeden ze zwiastunów ujawnił nam, że po cofnięciu się w czasie Steve i Peggy doczekali się dziecka). Taki ruch podniósłby stawkę do wręcz niemożliwie wysokich rozmiarów i niewątpliwie zapisałby się w historii jako jeden z mocniejszych momentów MCU. Czas pokaże, czy tak się stanie, ale nie ma co się łudzić - Steve Rogers zamiast bycia kryształowym herosem tym razem może być traktowany jako ktoś, kto nieopatrznie sprowadził na świat zagładę.
Avengers: Doomsday - obsada filmu
- Chris Hemsworth - Thor
- Chris Evans - Steve Rogers
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka
- Sebastian Stan - Bucky Barnes
- Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera
- Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man
- Kathryn Newton - Cassie Lang
- Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent
- Tenoch Huerta Mejia - Namor
- Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing
- Simu Liu - Shang Chi
- Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa
- Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia
- Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry
- Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon
- Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch
- David Harbour - Red Guardian
- Hannah John-Kamen - Ghost
- Winston Duke - M’Baku
- Tom Hiddleston - Loki
- Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier
- Ian McKellen - Magneto
- Alan Cumming - Nightcrawler
- Rebecca Romijn - Mystique
- James Marsden - Cyclops
- Channing Tatum - Gambit
- Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic
- Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Premiera "Avengers: Doomsday" 18 grudnia w kinach.
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