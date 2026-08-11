Chris Evans mówi, co spotka Kapitana w Avengers: Doomsday. Brutalny film

Choć mamy już nowego Kapitana Amerykę w postaci Sama Wilsona, stara miłość braci Russo do Steve'a Rogersa definitywnie nie rdzewieje. "Avengers: Doomsday", które w grudniu trafi do kin, będzie - niezależnie od jakości - epokowym wydarzeniem, w trakcie którego na wielkim ekranie, w ramach tego samego filmu, zobaczymy Avengersów, Nowych Avengersów (dawniej Thunderbolts), X-Menów, Fantastyczną Czwórkę, reprezentacje Wakandy i Talokanu oraz creme de la creme w postaci wielkiego złoczyńcy, Doktora Dooma. Nie ma co udawać, że to nie ekscytuje, zwłaszcza będąc "dzieckiem Marvela".

Chris Evans zapowiada mocny wątek Steve'a. Nie będzie miał łatwo w Doomsday

Jednym z powracających do marvelowskiego świata jest Steve Rogers, który, jak pamiętamy, pod koniec "Końca gry" cofnął się w czasie, by wieść spokojne życie u boku Peggy Carter. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przecieki odnośnie fabuły "Doomsday", wszystko wskazuje na to, że ta decyzja była okrutnie brzemienna w skutkach: doprowadziła do sytuacji, w której nieuchronne jest wielkie zderzenie światów i de facto stworzyła Doktora Dooma, który miał walczyć z inkursjami, ale jego eksperymenty mające zapobiec tragedii zabiły mu rodzinę, a jego samego - okaleczyły.

Chris Evans, ponownie wcielający się w rolę Steve'a, będzie miał zatem pewnie dość niemało ekranowego czasu. Biorąc pod uwagę powrót takiego kalibru, fani niewątpliwie oczekują, że nie będzie to wyłącznie bezsensowny fanserwis, a zabieg, który faktycznie dostanie swoje uzasadnienie. Sam aktor w trakcie Q&A odbywającego się na wydarzeniu Fan Expo Boston (cytowany przez The Hollywood Reporter) odniósł się do tego, co czeka Rogersa w "Doomsday". Choć z oczywistych względów nie ujawnił szczegółów, pewien sygnał został wysłany.

Russo uwielbiają bić Steve'a Rogersa. Ich ulubioną rzeczą jest po prostu spuszczanie mu łomotu. Dla nich to właśnie tworzy bohatera, a [Steve] to ktoś, kto dostaje tyle ciosów, ale i tak wstaje. Dlatego wciąż znajdują nowe sposoby, żeby mu skopać tyłek. A ten był brutalny.

Wygląda więc na to, że byłego Kapitana czeka dość intensywna "przejażdżka" emocjonalna. To, co powiedział Evans, może niejako być kamyczkiem potwierdzającym teorię, że Doom w swojej wściekłości skupi się przede wszystkim na Rogersie. Według jednej z wersji, w ramach odwetu, złoczyńca miałby nawet zabić syna Steve'a (jeden ze zwiastunów ujawnił nam, że po cofnięciu się w czasie Steve i Peggy doczekali się dziecka). Taki ruch podniósłby stawkę do wręcz niemożliwie wysokich rozmiarów i niewątpliwie zapisałby się w historii jako jeden z mocniejszych momentów MCU. Czas pokaże, czy tak się stanie, ale nie ma co się łudzić - Steve Rogers zamiast bycia kryształowym herosem tym razem może być traktowany jako ktoś, kto nieopatrznie sprowadził na świat zagładę.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

Chris Hemsworth - Thor

Chris Evans - Steve Rogers

Vanessa Kirby - Sue Storm

Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera

Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man

Kathryn Newton - Cassie Lang

Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing

Simu Liu - Shang Chi

Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa

Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia

Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry

Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch

David Harbour - Red Guardian

Hannah John-Kamen - Ghost

Winston Duke - M’Baku

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Nightcrawler

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Premiera "Avengers: Doomsday" 18 grudnia w kinach.

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