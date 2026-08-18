Już jutro finał fenomenalnego serialu akcji. Fani drżą z entuzjazmu

"Lucky" opowiada historię tytułowej granej przez Anyę Taylor-Joy bohaterki, która wraz z mężem skradła 10 mln dol. Ukochany gdzieś się jednak z pieniędzmi ulotnił, pozostawiając ją na pastwę agentów FBI i swojej matki - bezwzględnej mafiozki. Od tej pory kobieta kombinuje, jak uniknąć więzienia albo kuli. Na szczęście siedzący aktualnie w więzieniu ojciec dobrze ją nauczył wyprowadzania wszystkich w pole. Dzięki temu dostajemy emocjonującą opowieść o zdradzonej złodziejce.



Fabuła pozwala przy okazji twórcom serwować wysmakowane sceny akcji. Dzięki temu "Lucky" ogląda się bardzo dobrze. Krytycy pokochali to podejście, w większości pozytywnie oceniając serial Apple TV (79 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). W ślad za nimi poszli widzowie, którzy od produkcji nie potrafią się oderwać.

Lucky - opinie o serialu akcji Apple TV

Jeszcze 15 lipca, zaraz po dwuodcinkowej premierze na Apple TV w mediach społecznościowych zaroiło się od zachwytów nad "Lucky". Od tamtej pory fani regularnie piszą, że nie mogą doczekać się, co zdarzy się w dalszej części produkcji. Bo przecież fabuła opiera się na niespodziewanych twistach. Dostajemy bardzo dynamiczną opowieść, która wciąga i zaskakuje. Dlatego widzowie tak bardzo są złaknieni kolejnych epizodów.

"LUCKY" OBEJRZYSZ NA: LUCKY Apple TV

"Lucky" na Apple TV jest naprawdę dobre, nie mogę się doczekać, co zdarzy się dalej



"Lucky" to mój nowy ulubiony serial na Apple TV. Co za akcja



Potrzebuję serialu tak dobrego jak "Lucky", żeby móc go oglądać w oczekiwaniu na kolejne odcinki "Lucky" - czytamy na X (dawny Twitter).

To napięcie, to oczekiwanie fanów właśnie dobiega końca. "Lucky" została bowiem pomyślana jako miniserial. Co oznacza, że opowiada zamkniętą opowieść, w tym wypadku przedstawioną na przestrzeni siedmiu odcinków. Ostatni z nich dosłownie za chwilę zadebiutuje na Apple TV. Pojawi się na platformie już jutro, 19 sierpnia. Zapowiada się wybuchowy finał.

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