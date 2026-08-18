Twórca Yellowstone szykuje nowe seriale. To jest to

Widzowie za granicą przyzwyczaili się już, że produkcje stworzone przez Taylora Sheridana trafiają do Paramount+ (w Polsce można je oglądać w SkyShowtime). To właśnie tam trafiło najpierw "Yellowstone", a następnie spin-offy serialu, czyli "1883", "1923", "Marshals" i "Ranczo Duttonów". Nie można również zapomnieć o tytułach niezwiązanych z westernowym uniwersum, takich jak "Special Ops: Lioness", "Tulsa King" czy "Landman: Negocjator". Seriali jest zatem sporo, a w przypadku Sheridana za ilością idzie też jakość.

Nie jest tajemnicą, że Sheridan odejdzie z Paramount do NBCUniversal. Oznacza to, że jego nadchodzące produkcje, które do tej pory można było oglądać na Paramount+, trafią do nowego domu. Zanim jednak dojdzie do tej zmiany, a wydarzy się to 1 stycznia 2029 roku, Sheridan nadal jest zobowiązany do tworzenia produkcji pod szyldem obecnej stacji do końca 2028 roku. Paramount+ potwierdził już, że twórca pracuje nad nowymi serialami.

Taylor Sheridan pracuje nad nowymi serialami. Nadchodzą nowości od twórcy Yellowstone

O strategii bogatej oferty programowej Sheridana opowiedziała w wywiadzie dla Deadline Jane Wiseman, dyrektorka programowa Paramount+. Wspomniała, że w planach jest kilka projektów oraz dodatkowe niezapowiedziane seriale, które są w fazie rozwoju. Z jej wypowiedzi wynika, że współpraca twórcy "Yellowstone" z Paramount ma być bardzo produktywna aż do końca ich umowy.

Wkrótce pojawi się Frisco King. Jest kilka rzeczy, o których nie mogę mówić, ale ściśle współpracujemy z Taylorem i Davidem Glasserem. Mamy naprawdę świetną relację i pomysł, żeby pojawiło się więcej Madisona, więcej Landmana, więcej Duttona i jest kilka rzeczy, o których rozmawialiśmy i które chcielibyśmy wprowadzić do serwisu przed 29. rocznicą. Wiemy jednak, że jego dziedzictwo pozostanie z nami przez wiele, wiele lat, dzięki wszystkim serialom, o których właśnie wspomniałam.

Paramount z pewnością chce, aby to właśnie ta platforma posiadała bibliotekę największych hitów Sheridana, zanim ten przejdzie do NBCUniversal. W międzyczasie serwis zamierza przygotować grunt przed odejściem twórcy, aby przyciągnąć do siebie kobiecą publiczność. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Paramount nie chce być znany tylko z westernów i akcyjniaków Sheridana, w związku z czym zamierza rozszerzyć bibliotekę i eksperymentować z innymi gatunkami.

Tymczasem Sheridan w NBCUniversal będzie mógł rozwinąć skrzydła. W myśl nowej umowy twórca ma skupić się na tworzeniu filmów fabularnych i odejść od rygorystycznego pisania scenariuszy pod seriale telewizyjne. Podpisał już nawet kontrakt na dwie produkcje pełnometrażowe, jakimi będą dramat polityczny "Visalia" oraz thriller science fiction "Capture the Flag". To z pewnością będzie dla niego emocjonująca przygoda. Zanim jednak się rozpocznie, widzowie dostaną jeszcze kilka seriali, którymi będą mogli się zachwycać w nadchodzących latach.

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