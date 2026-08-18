Serial HBO wprowadza zupełnie nową moc pierścienia Zielonych Latarni. Może namieszać

„Latarnie” to piąta produkcja należąca do nowego DCU. Choć „Supergirl” zostawiła po sobie niesmak i poczucie, że nowe uniwersum również nie wypali, w gruncie rzeczy - poza tą jedną wpadką - póki co dostarcza widzom naprawdę udane produkcje. „Superman”, „Koszmarne Komando”, 2. sezon „Peacemakera” czy serial o Zielonych to naprawdę fajne rzeczy. Biją na głowę wszystko, co dała nam poprzednia odsłona uniwersum.



„Latarnie” koncentrują się na granym przez Kyle’a Chandlera Halu Jordanie, doświadczonym Zielonej Latarni (aktywny w DCU od 1986 r.), oraz na Johnie Stewarcie granym przez Aarona Pierre’a - wschodzącej gwieździe szkolonej przez Jordana.



Przez większość czasu premierowy odcinek 1. sezonu pokazuje typowe moce Latarni. I tak na przykład Hal Jordan potrafi latać z prędkością przewyższającą dźwięk, poza tym on i John Stewart wykorzystują popularne konstrukty - jak zielone „bańki” - by ratować się z niebezpiecznych sytuacji, Hal potrafi za pomocą swojego pierścienia wygenerować pieniądze i tak dalej. Choć serial pod wieloma względami przypomina produkcje pokroju „Detektywa”, zdecydowanie nie rezygnuje z typowo superbohaterskich akcji.



Wszystkie te moce mają swoje źródło na kartach komiksów DC. Ale, choć naprawdę fajnie się je ogląda - szczególnie ze względu na niewielką liczbę występów Zielonych Latarni w aktorskich produkcjach - sprawiają wrażenie mocno ogranych. Tym bardziej doceniam fakt, że już w 1. epizodzie swój debiut zalicza zupełnie nowa moc Latarni - i wygląda na to, że może ona odegrać istotną rolę w tej odsłonie.

Latarnie: nowa moc pierścienia może nieźle namieszać

John odkrywa ważną funkcję pierścienia po tym, gdy Hal w ramach wyjątkowo bezwzględnego treningu zrzuca samochód z klifu. Okazuje się, że w DCU członkowie Korpusu Zielonych Latarni co tydzień przesyłają kopię swojej świadomości do swoich pierścieni. Dzięki temu, jeśli któryś z nich zginie, jego wspomnienia oraz wiedza pozostaną „zapisane”.



Ta wersja Hala, która objawia się Johnowi, jest kopią postaci sprzed 10 lat (wg chronologii serialu) - czyli z 2006 roku (tajemnica Rushville, wokół której koncentruje się serial HBO, ma miejsce w 2016).

Cotygodniowe tworzenie kopii świadomości Zielonej Latarni w pierścieniu nie jest standardową zdolnością tego artefaktu w komiksach DC. Choć owszem, istnieje tam pewien podobny koncept - tak zwane energetyczne bliźnięta z ery Silver Age.



W tamtym okresie Zielone Latarnie tworzyły jednak przede wszystkim przypominające duchy kopie samych siebie, które można było wykorzystywać przez krótki czas, głównie do pokonywania ogromnych odległości i przekazywania wiadomości. Nie jest to dokładnie to samo rozwiązanie, które zastosowano w serialu HBO. Tutaj mamy bowiem do czynienia z pełnoprawną, młodszą wersją Hala Jordana przechowywaną wewnątrz jego pierścienia.

Zakończenie 1. odcinka ujawniło, że Hal Jordan nie żyje, ale John i szeryf Kerry nie mają pojęcia, kto go zabił. Natomiast jeden szczegół szczególnie zwraca uwagę Johna: pierścień Hala w tajemniczy sposób zniknął z jego palca. Jeśli więc Johnowi udałoby się odnaleźć pierścień Hala, mógłby uruchomić przechowywaną w nim kopię jego świadomości, a ta być może ujawniłaby, co wydarzyło się w ostatnich chwilach życia bohatera. Możliwości wykorzystania tej mocy jest zresztą znacznie, znacznie więcej.



Czekamy na kolejne odcinki.

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