Na Netfliksa wleciał najlepszy serial wojskowy, jaki widzieliście
Na Netfliksie zadebiutował właśnie nowy serial. A właściwie nie taki nowy, bo przecież "Seal Team" swoje lata ma. A jednak, według fanów nie ma sobie równych. W mediach społecznościowych twierdzą, że to najlepsza produkcją wojskowa, jaką świat widział.
Jak sam tytuł sugeruje, "Seal Team" opowiada o żołnierzach z elitarnej jednostki komandosów Navy SEALs, którzy realizują niebezpieczne misje w różnych zakątkach naszego globu. Jednocześnie jednak - dla większych emocji - mierzą się oczywiście z własnymi problemami. Tak właśnie prezentuje się opis fabuły serialu, który dokładnie dzisiaj, 18 sierpnia zawitał na Netfliksie.
Niech was to jednak nie zmyli. "Seal Team" wcale nie jest serialem nowym. On rozpoczął się jeszcze w 2017 roku. Widzowie tak jednak pokochali przygody komandosów, że produkcja była ciągle przedłużana. Trwała łącznie przez siedem sezonów i skończyła się dopiero w 2024 roku. Nic dziwnego, skoro wciąż pisze się o niej w mediach społecznościowych w samych superlatywach.
Seal Team - opinie o najlepszym serialu wojskowym na Netfliksie
W mediach społecznościowych fani "Seal Team" piszą, że to najlepszy serial wojskowy, jaki kiedykolwiek powstał. Serio tak uważają! Uwielbiają przedstawianą w produkcji opowieść i nazywają ją numerem jeden. Z licznych wpisów wynika, że dla miłośników gatunku jest to pozycja obowiązkowa.
"Seal Team" to najlepszy serial wojskowy, jaki świat widział
Mój ulubiony serial wojskowy. Jeśli jesteś fanem wojskowych seriali i nie widziałeś "Seal Team", jest to pozycja absolutnie obowiązkowa
"Seal Team" to najlepszy serial wojskowy. Zrób sobie przysługę i go obejrzyj
- czytamy na X (dawny Twitter).
To nie jest tak, że właśnie mamy do czynienia z polską premierą "Seal Team". Wojskowy serial był emitowany (a nawet ciągle jest emitowany) w naszej telewizji i jest dostępny na innej platformie streamingowej (SkyShowtime). Jeśli jednak jeszcze go nie widzieliście, to teraz właśnie z subskrybcją Netfliksa macie idealną okazję, żeby nadrobić tę zaległość. Czeka was wiele godzin wspaniałej rozrywki. Naprawdę wiele.
Na Netfliksa wleciało wszystkie siedem sezonów "Seal Team", czyli łącznie 114 odcinków. Brzmi trochę odstręczająco? Jeśli się wciągnięcie, poleci na pewno szybko. Do boju!
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.