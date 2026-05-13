Vision oficjalnie powróci w serialu Marvela. Kiedy? Jest data

Ładowanie...

Saga Multiwersum powoli dobiega końca. Zanim kropkę nad i postawią filmy z serii Avengers, czeka nas jeszcze spotkanie z superbohaterem, którego znamy z Marvela praktycznie od 18 lat. Zanim Vision zadebiutował w 2015 roku w "Avengers: Czas Ultrona", Paul Bettany użyczał swojego głosu w trylogii o Iron Manie jako J.A.R.V.I.S. Można powiedzieć, że 11 lat temu zyskał ciało i od tego momentu stał się jedną z kluczowych postaci MCU.

REKLAMA

Premiera Visionquest zapowiedziana. Kiedy premiera serialu?

Vision został zabity przez Thanosa w "Avengers: Wojnie bez granic". Każdy kto pamięta i zna prawa rządzone tym światem, wie, że w nim nie każda śmierć jest permanentna. Tak właśnie było w przypadku Visiona, którego pokazano w nowej formie w serialu z 2021 roku, zatytułowanym "WandaVision". Prace nad "VisionQuest", produkcją stanowiącą kolejny i ostatni zarazem rozdział historii zaczętej 4 lata temu, trwały od jakiegoś czasu, jednak widzowie wreszcie doczekali się konkretów.

Marvel ogłosił bowiem oficjalną datę premiery serialu - "VisionQuest" trafi na platformę Disney+ już 14 października. Póki co nie jest potwierdzone, czy w całości, czy w formie pierwszego, premierowego odcinka, ale jedno jest pewne: fani Marvela mogą zapisać sobie tę datę i być pewni, że wówczas dojdzie do ponownego spotkania z Visionem. Można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to swego rodzaju przedsmak przed tym, co dwa miesiące później zobaczymy w "Avengers: Doomsday".

Szczegóły fabuły na ten moment nie są ujawniane, jednak mówi się o tropach, którymi ma podążyć fabuła serialu. Według nich, Vision będzie próbował odzyskać swoje emocje oraz wspomnienia. Potwierdzone jest, że na małym ekranie pojawi się Ultron, a James Spader powróci w tej roli. Mamy również zobaczyć postać Tommy'ego Maximoffa, syna Ultrona (najpewniej w przebłyskach). Showrunnerem "VisionQuest" jest Terry Matalas ("MacGyver", "Star Trek: Picard"). Według dostępnych informacji, serial ma liczyć 8 odcinków.

VisionQuest - obsada serialu

Paul Bettany jako Vision

James Spader jako Ultron

Todd Stashwick jako Paladyn

Ruaridh Mollica jako Tommy Maximoff/Speed

T'Nia Miller jako Jocasta

Emily Hampshire jako E.D.I.T.H.

Orla Brady jako F.R.I.D.A.Y

James D'Arcy jako J.A.R.V.I.S.

Faran Tahir jako Reza

Lauren Morais jako Lisa Molinari

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 13.05.2026 09:38

Ładowanie...