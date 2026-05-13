Vision oficjalnie powróci w serialu Marvela. Kiedy? Jest data
Spośród wielu bohaterów mających długi staż w MCU, Vision, grany przez Paula Bettany'ego, zdecydowanie należy do tych najbardziej doświadczonych kinowo. Tym razem jednak heros, po przerwie, powróci na mały ekran. Wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi.
Saga Multiwersum powoli dobiega końca. Zanim kropkę nad i postawią filmy z serii Avengers, czeka nas jeszcze spotkanie z superbohaterem, którego znamy z Marvela praktycznie od 18 lat. Zanim Vision zadebiutował w 2015 roku w "Avengers: Czas Ultrona", Paul Bettany użyczał swojego głosu w trylogii o Iron Manie jako J.A.R.V.I.S. Można powiedzieć, że 11 lat temu zyskał ciało i od tego momentu stał się jedną z kluczowych postaci MCU.
Premiera Visionquest zapowiedziana. Kiedy premiera serialu?
Vision został zabity przez Thanosa w "Avengers: Wojnie bez granic". Każdy kto pamięta i zna prawa rządzone tym światem, wie, że w nim nie każda śmierć jest permanentna. Tak właśnie było w przypadku Visiona, którego pokazano w nowej formie w serialu z 2021 roku, zatytułowanym "WandaVision". Prace nad "VisionQuest", produkcją stanowiącą kolejny i ostatni zarazem rozdział historii zaczętej 4 lata temu, trwały od jakiegoś czasu, jednak widzowie wreszcie doczekali się konkretów.
Marvel ogłosił bowiem oficjalną datę premiery serialu - "VisionQuest" trafi na platformę Disney+ już 14 października. Póki co nie jest potwierdzone, czy w całości, czy w formie pierwszego, premierowego odcinka, ale jedno jest pewne: fani Marvela mogą zapisać sobie tę datę i być pewni, że wówczas dojdzie do ponownego spotkania z Visionem. Można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to swego rodzaju przedsmak przed tym, co dwa miesiące później zobaczymy w "Avengers: Doomsday".
Szczegóły fabuły na ten moment nie są ujawniane, jednak mówi się o tropach, którymi ma podążyć fabuła serialu. Według nich, Vision będzie próbował odzyskać swoje emocje oraz wspomnienia. Potwierdzone jest, że na małym ekranie pojawi się Ultron, a James Spader powróci w tej roli. Mamy również zobaczyć postać Tommy'ego Maximoffa, syna Ultrona (najpewniej w przebłyskach). Showrunnerem "VisionQuest" jest Terry Matalas ("MacGyver", "Star Trek: Picard"). Według dostępnych informacji, serial ma liczyć 8 odcinków.
VisionQuest - obsada serialu
- Paul Bettany jako Vision
- James Spader jako Ultron
- Todd Stashwick jako Paladyn
- Ruaridh Mollica jako Tommy Maximoff/Speed
- T'Nia Miller jako Jocasta
- Emily Hampshire jako E.D.I.T.H.
- Orla Brady jako F.R.I.D.A.Y
- James D'Arcy jako J.A.R.V.I.S.
- Faran Tahir jako Reza
- Lauren Morais jako Lisa Molinari
