Tych postaci w Avengers Doomsday miało nie być. Wielkie zaskoczenie
Niedawna zapowiedź "Avengers: Doomsday" rozpaliła oczekiwania fanów Marvela. Machina promocyjna ruszyła na dobre, a wraz z nią - karuzela kolejnych nazwisk, które miałyby wystąpić w filmie, mimo tego, że dotychczas nie były brane pod uwagę.
W świeżo opublikowanym zwiastunie filmu, Thor (Chris Hemsworth) ostrzega pozostałych superbohaterów przed nadchodzącym, wyjątkowym zagrożeniem. Zapowiedź sygnalizuje, że Bóg Gromu zmierzy się z Doktorem Doomem (Robert Downey Jr.), którego potęga będzie tak wielka, że zdolna powstrzymać Stormbreakera bez większego wysiłku. W dalszej części widzimy również takie postaci jak Yelena Belova (Florence Pugh), Fantastyczna Czwórka (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach), Shuri (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta), profesor Xavier (Patrick Stewart) oraz mutanci z X-Men, którzy również staną się częścią wielkiej, superbohaterskiej ekipy. Na samym końcu widzimy, jak Steve Rogers (Chris Evans) wita się z Thorem, co ostatecznie zdaje się potwierdzać, że na byłym Kapitanie spocznie spora, fabularna odpowiedzialność.
Kto zawalczy z Doktorem Doomem? Świat MCU zdawał się o nim zapomnieć
Wiele miesięcy temu na YouTube mogliśmy oglądać słynną "transmisję krzesełkową", w trakcie której Marvel oficjalnie ogłosił sporo nazwisk aktorów znajdujących się w obsadzie "Doomsday". Wielu odbiorcom jednak zdaje się, że to nie koniec, a realnie liczba superbohaterów biorących udział w starciu z Doktorem Doomem będzie większa. Nie ma na tej liście chociażby Tobeya Maguire'a (Spider-Man), czy Hugh Jackmana (Wolverine), co do których panuje coraz większy konsensus (podparty wyciekami), że mają się pojawić w "Doomsday".
W przestrzeni medialnej pojawiła się jednak nowa informacja o kolejnych postaciach, które miałyby zasilić "skład dobra" w walce z Doomem. Jak donosi ComicBookMovie, według tej teorii w ostatecznej bitwie mieliby wziąć udział wspomniani Spider-Man i Wolverine, Star-Lord (Chris Pratt), Ms. Marvel (Iman Vellani), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Cassie Lang (Kathryn Newton), Storm (Halle Berry), X-23 (Dafne Keen), Spider-Man (Tom Holland) i Moon Knight (Oscar Isaac).
Jest to skład całkiem egzotyczny w tym sensie, że o niektórych planowanych powrotach wiadomo od dawna, a część z nich jest przedmiotem niepewnych plotek. Udział Newton jest pewny (widzieliśmy ją w zwiastunie), zaangażowanie Vellani i Steinfeld z pewnością wytyczyłoby pewien szlak do stworzenia przyszłej grupy młodych herosów. Powrót Star-Lorda (ani kogokolwiek z aktualnego składu Strażników Galaktyki) nie jest ostatnimi czasy opcją szczególnie dyskutowaną, o Hollandzie mówi się, że dopiero w "Secret Wars" ma stać się ważną postacią, w "Doomsday" zaś możemy go nawet nie zobaczyć (ponoć zakończenie "Całkiem nowego dnia" ma wysłać sygnał, co dalej z Pajączkiem). Nie mówiąc już o Moon Knightcie - to kolejna postać, która miała być przyszłością Marvela, a de facto po 1. sezonie serialu jej poświęconego, temat zupełnie ucichł.
Dopóki nie dowiemy się na własne oczy, co planują bracia Russo, wiele informacji niepotwierdzonych wprost przez decydentów Marvela pozostanie pogłoskami. Powyższa wygląda jak mieszanina czegoś, co wiemy, że ma się zdarzyć, i czegoś co jest wyjątkowo nieprawdopodobne. Mieszanka wybuchowa, ale bracia Russo już tak mieszają w tym kotle, że naprawdę ktokolwiek byłby zdziwiony takim obrotem spraw?
Avengers: Doomsday - obsada filmu
- Chris Hemsworth - Thor
- Chris Evans - Steve Rogers
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;
- Sebastian Stan - Bucky Barnes
- Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera
- Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man
- Kathryn Newton - Cassie Lang
- Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent
- Tenoch Huerta Mejia - Namor
- Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing
- Simu Liu - Shang Chi
- Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa
- Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia
- Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry
- Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon
- Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch
- David Harbour - Red Guardian
- Hannah John-Kamen - Ghost
- Winston Duke - M’Baku
- Tom Hiddleston - Loki
- Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier
- Ian McKellen - Magneto
- Alan Cumming - Nightcrawler
- Rebecca Romijn - Mystique
- James Marsden - Cyclops
- Channing Tatum - Gambit
- Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic
- Robert Downey Jr. - Doktor Doom
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