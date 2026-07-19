Gdzie obejrzeć wszystkie filmy o Spider-Manie? Pełna rozpiska

Spider-Man to jedna z najważniejszych postaci w historii Marvela. Miał on wiele wcieleń na przestrzeni lat, ale nie zmieniało się jedno - był również Peterem Parkerem, młodym, mającym zajawkę w postaci nauki chłopakiem, który wskutek ugryzienia przez radioaktywnego pająka zyskał moce i wykorzystywał je do pomocy innym. To geneza znana, wielokrotnie obrabiana przez popkulturę. By przypomnieć sobie historię Pajączka i to, jak zmieniało się kino pokazujące go, warto nadrobić sobie przynajmniej część filmów poświęconych temu herosowi.

Spider-Man: solowe filmy aktorskie o superbohaterze. Pełna lista

Spider-Man

Solową przygodę Pajączka w kinie rozpoczął w 2002 roku nie kto inny, jak Sam Raimi. Wówczas poznaliśmy Petera Parkera (Tobey Maguire) - młodego chłopaka, który w trakcie szkolnej wycieczki po laboratorium genetycznym zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfikowanego pająka. Z czasem zaczyna odkrywać u siebie nadludzkie zdolności. Po śmierci wujka Bena zaczyna wykorzystywać umiejętności do walki z przestępczością, a w tym samym czasie Norman Osborn (Willem Dafoe) stopniowo popada w obłęd i zamienia się w Zielonego Goblina.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

Spider-Man 2

Akcja rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego filmu. Peter odsunął się od Harry'ego (James Franco) i MJ (Kirsten Dunst). Gdy jego dawna ukochana decyduje się na poślubienie innego, główny bohater decyduje się na porzucenie stroju superbohatera. Sytuacja zmienia się jednak, gdy doktor Otto Octavius (Alfred Molina) dąży do reaktywacji swojego eksperymentu, przez co staje się zagrożeniem dla miasta i przeistacza się w Doktora Octopusa.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

SPIDER-MAN 2 HBO Max HBO Max

Spider-Man 3

Peter i Mary Jane są razem. Bohater planuje oświadczyć się ukochanej, której aktorska kariera również się rozwija. W tym samym czasie w Central Parku ląduje meteoryt, którego częścią jest tajemnicza substancja - jak się z czasem okazuje, pochodzący z kosmosu symbiont. Łączy się on z Peterem, przez co Parker zyskuje nowe moce, ale równocześnie coraz silniej uwalnia swoją mroczną stronę i agresję wobec przeciwników. Jednym z nich jest Flint Marko (Thomas Haden Church), który wskutek wypadku staje się Sandmanem.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

SPIDER-MAN 3 HBO Max HBO Max

Niesamowity Spider-Man

Pierwsza część w ramach rebootu serii. Na miejsce Raimiego wszedł Marc Webb, a w roli Spider-Mana Maguire został zastąpiony przez Andrew Garfielda. W tej interpretacji główny bohater jest uczniem Midtown Science High School, który podkochuje się w Gwen Stacy (Emma Stone). Peter dowiaduje się, że jego przed laty zmarły ojciec pracował kiedyś z Curtem Connorsem (Rhys Ifans). Postanawia wkraść się do Oscorp, gdzie wchodzi do laboratorium, w którym znajdują się genetycznie zmodyfikowane pająki. Tam zostaje ugryziony przez jednego z nich, po czym zyskuje niezwykłe zdolności. Konstruuje nową tożsamość i ubrany w kostium Spider-Mana staje naprzeciw przerażającemu Jaszczurowi.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max i Disney+.

Niesamowity Spider-Man 2

Peter Parker działa jako Spider-Man i walczy z przestępczością. Na Manhattan, w celu spotkania z umierającym ojcem, wraca jego dawny przyjaciel z dzieciństwa, Harry Osborn (Dane DeHaan). Po śmierci rodzica, zostaje on mianowany nowym dyrektorem Oscorp. Odkrywa u siebie symptomy choroby, która dotknęła też jego ojca, a następnie odkrywa, że krew Spider-Mana może być lekarstwem. W tym samym czasie inżynier elektryk Max Dillon (Jamie Foxx) przez przypadek zostaje porażony prądem, wpada do zbiornika i po ataku genetycznie zmodyfikowanych węgorzy zyskuje kontrolę nad elektrycznością.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max i Disney+.

Spider-Man: Homecoming

Pierwszy solowy film z Tomem Hollandem w tytułowej roli, pokazujący Spider-Mana w najbardziej "chłopackiej" wersji (aktor miał zaledwie 21 lat w momencie premiery). Po wydarzeniach z "Wojny bohaterów" Tony Stark (Robert Downey Jr.) jest mentorem Petera. Jako, że Parker nie jest jeszcze gotowy na bycie Avengersem, powraca do nauki w Midtown i zwalcza przestępczość w "sąsiedztwie". Jego pierwszym poważnym wrogiem zostaje niebezpieczny handlarz bronią, Adrian Toomes (Michael Keaton).

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie, HBO Max i Disney+.

Spider-Man: Daleko od domu

Z amerykańskiego podwórka, akcja, zgodnie z tytułem, przenosi się do Europy, gdzie Peter Parker odbywa dwutygodniową podróż zorganizowaną przez szkołę. Nie oznacza to jednak, że ma wolne od pajęczej roboty, co to, to nie. W Wenecji dochodzi do ataku Żywiołaka, którego nagle powstrzymuje Mysterio (Jake Gyllenhaal). Z czasem okazuje się, że nowy heros nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Parker musi go powstrzymać i ochronić najbliższych, nim będzie za późno.

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie, HBO Max i Disney+.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Pierwszy raz w filmowej historii, kiedy cały świat zna tożsamość Spider-Mana. Peter Parker, zewsząd otoczony uwagą mediów i w zasadzie wszystkich ludzi wokół, coraz trudniej radzi sobie z tą sytuacją. Gdy on, MJ i Ned nie dostają się na studia z uwagi na kontrowersje w związku z tą sytuacją, Parker decyduje się poprosić o pomoc Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch). Zaklęcie ulega jednak destabilizacji, przez co do świata Petera przenikają złoczyńcy z innych rzeczywistości. Spider-Man stara się ich schwytać, jednak z czasem poznaje straszliwą cenę swojego błędu i konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść.

Film jest dostępny do obejrzenia na Disney+.

SPIDER-MAN: BEZ DROGI DO DOMU Disney+ Disney+

Spider-Man: Całkiem nowy dzień

W związku ze skutkami zaklęcia Strange'a, Peter Parker (Tom Holland) próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Na co dzień zmaga się z samotnością i poświęca się jako Spider-Man, by czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku. Z czasem jego drogi przecinają się z Frankiem Castle (Jon Bernthal), mścicielem rozprawiającym się ze złem własnymi metodami. W pewnym momencie Peter zaczyna coraz silniej odczuwać przerażające zmiany, które zachodzą w jego organizmie. Wówczas decyduje się poprosić o pomoc profesora Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

Film w kinach od 31 lipca.

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