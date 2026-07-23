Wielki zwrot akcji w Spider-Manie 4. Pojawienie się TEJ postaci miałoby sens

Tom Holland za sprawą nadchodzącego "Całkiem nowego dnia" bije rekord solowych filmów w roli Spider-Mana - będzie to już jego czwarty udział jako głównego bohatera. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że Pajączek zejdzie na ziemię, a zagrożenie, któremu stawi czoło, będzie bardzo odmienne od tego, z którym dotychczas miał do czynienia. Twórcy zapowiadają najbardziej przyziemną historię i póki co, zdaje się, że nie lecą z widzami w kulki.

Obecność Jean Grey w filmie o Spider-Manie może mieć sens. Ten zwrot byłby szokiem

Peter Parker (Tom Holland), wskutek zaklęcia Strange'a z poprzedniego filmu, został sam. Wszyscy o nim zapomnieli, także jego najbliżsi. Główny bohater wypełnia na co dzień obowiązki Spider-Mana i zupełnie się w tym zatraca, pogłębiając tym samym swoje poczucie samotności. Wkrótce Peter zaczyna doświadczać niepokojących objawów i odkrywa, że jego organizm ulega przemianie w postaci mutacji. Aby poznać przyczyny tego stanu, zwraca się do profesora Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo). Z czasem jednak Pajączkowi będzie dane spotkać się z jego bardziej przerażającą, zieloną stroną.

Myślę, że w ciągu ostatnich miesięcy było nie mniej, niż 10 koncepcji, w kogo wcieli się w filmie Sadie Sink. Młoda, uzdolniona aktorka, znana z takich tytułów jak "Stranger Things" czy "Wieloryb", jakiś czas temu dołączyła do obsady nowej produkcji poświęconej Pajączkowi. Nigdy jednak oficjalnie nie ujawniono, w kogo się wcieli. Zdaniem komentatorów, ekspertów i internautów, najwięcej znaków na niebie i ziemi sugeruje, że Sink sportretuje młodą Jean Grey - mutantkę o zdolnościach telepatycznych i telekinetycznych, potrafiącą zaglądać do cudzych umysłów. W zwiastunach niejednokrotnie pojawiały się krótkie sceny, sugerujące, że Spider-Man zmierzy się właśnie z zagrożeniem tej natury.

Podstawowe pytanie jednak brzmi - co robiłaby młoda Jean Grey w filmie o Spider-Manie? Po pierwsze, byłby to zapewne przedsmak tego, co zobaczylibyśmy w nadchodzącym reboocie o X-Menach. Jak donosi ComicBookMovie, Departament Kontroli Zniszczeń (obecny w fabule m.in. za sprawą Billa Metzgera, granego przez Tramella Tillmana) ma stanowić poważne zagrożenie dla mutantów - może nawet w przyszłości stworzyć Strażników, roboty odpowiedzialne za polowanie na nich. Niewykluczone, że Jean byłaby pokazana w "Całkiem nowym dniu" jako ktoś, kto się ukrywa przed zasięgami organizacji i próbuje z nią walczyć. Mówi się również, że to za jej sprawą Bruce Banner miałby przemienić się w Hulka.

Wielu zastanawia się również, jak miałyby wyglądać bezpośrednie związki Spider-Mana z Jean Grey. W sieci pojawiła się niepozbawiona sensu teoria, jakoby Pajączek miał zostać uznany za mutanta. Ukąszenie pająka, które doprowadziło do zyskania przez niego zdolności, miałoby zarazem aktywować zmutowany gen, który w konsekwencji uczynił Petera Spider-Manem. Przemiana, z którą ma się zmagać główny bohater w "Całkiem nowym dniu", miałaby być częścią całego procesu.

Choć póki co teza ta jest jedną z wielu orbitujących wokół fabuły filmu i całkiem radykalnych, moim zdaniem równocześnie miałaby ona rację bytu. Technicznie rzecz biorąc, Spider-Mana rzeczywiście można uznać za mutanta - to człowiek, który w sposób niecelowy zyskał nadzwyczajne zdolności. Jego potencjalne spotkanie z młodą Jean Grey miałoby sens - zwłaszcza przed rebootem X-Menów autorstwa Jake'a Schreiera. Pajączek - hipotetycznie - mógłby w kolejnych filmach sprzymierzyć się z odmłodzoną drużyną mutantów, a nawet w pewien sposób być ich "zewnętrznym mentorem". Wciąż nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie "Całkiem nowy dzień", ale im bliżej do premiery, tym większa jest ekscytacja.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

Zendaya jako MJ

Jacob Batalon jako Ned Leeds

Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

Tramell Tillman jako Bill Metzger

Zabryna Guevara jako Sheila Rivera

Eman Esfandi jako chłopak MJ

Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

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