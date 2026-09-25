Nie zgadniesz, na której postaci skupi się Avengers Doomsday. Marvel potwierdza

Jako pierwsza część wielkiego finału wydarzeń przedstawionych w Sadze Nieskończoności i Sadze Multiwersum, „Avengers: Doomsday” budzi ogromne oczekiwania i ma być jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń roku. Superbohaterskie crossovery Marvela słyną z imponujących obsad, ale tym razem skala ma przebić wszystko, co widzieliśmy wcześniej.



Lista aktorów wciąż się powiększa; co kilka tygodni dowiadujemy się o nowych nazwiskach i postaciach. Drugi oficjalny zwiastun potwierdził m.in. powrót Kathryn Newton jako Cassie Lang, a pierwszy zaszokował widzów powrotem Chrisa Evansa w roli Steve’a Rogersa. Teraz pojawiły się informacje sugerujące, kto ma być główną siłą napędzającą fabułę. I są to informacje oficjalne.

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Avengers: Doomsday - to ona będzie kluczowa dla fabuły filmu

Jak donosi „Vanity Fair”, sam prezes Marvel Studios - Kevin Feige - zasugerował, że główną bohaterką „Avengers: Doomsday” ma być Yelena Belova grana przez Florence Pugh. Według magazynu Feige dał do zrozumienia, iż obraz będzie - cytuję - „zakotwiczony wokół postaci” Pugh. Oznaczałoby to, że Yelena Belova może otrzymać jedną z największych ról w historii swoich występów w MCU. Jest to również następstwo jej pierwszoplanowej roli w „Thunderbolts”.

Feige już wcześniej zapowiadał, że Pugh czeka wyjątkowo intensywny rok. Wcześniej sugerował przecież jej udział w hicie „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, gdzie faktycznie się pojawiła - i można było się domyślić, że na tym nie koniec. Informacja o jej znaczącej roli w „Doomsday” nie powinna więc być wielkim zaskoczeniem.



Yelena od czasu debiutu w „Czarnej Wdowie” 2021 r. stała się jedną z najpopularniejszych postaci MCU. Poza rolami głosowymi w animowanych produkcjach Disneya+ i we wspomnianych już hitach, Pugh wzięła też udział w serialu „Hawkeye”.



Choć szczegóły jej roli w „Doomsday” nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo już o kilku dużych scenach z jej udziałem. Jedną z nich jest emocjonująca walka z Mystique graną przez Rebeccę Romijn, podczas której Yelena musi zmierzyć się z samą sobą - scenę pokazano w drugim zwiastunie opublikowanym w lipcu. Wciąż nie mamy pewności co do przebiegu fabuły filmu (choć w sieci można znaleźć sporo wycieków, które mogą się sprawdzić), ale oczekiwania nieustannie rosną.



Premiera już w grudniu.

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