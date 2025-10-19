REKLAMA
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU

Chcecie być na bieżąco z 6. fazą MCU? No to macie nową pracę domową! W Disney+ znajdziecie serial, który na bank stanie się (ponownie) częścią Marvel Cinematic Universe. Zresztą i bez tego warto go obejrzeć.

Marvel Cinematic Universe istnieje już od blisko dwóch dekad, a z początku składały się na tę serię wyłącznie kinowe filmy. To się jednak zmieniło wraz z premierą nieco zapomnianego już serialu „Agenci T.A.R.C.Z.Y.” stacji ABC, co miało miejsce na długo przed debiutem Disney+. Ten oczywiście rozpoczął nową erę produkcji w odcinkach na podstawie komiksów Marvela za sprawą „WandaVision” oraz „Falcona i Zimowego Żołnierza”, ale szlaki zostały przetarte wcześniej.

Debiutancki odcinek „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”, gdyż tak w oryginale nazywał się ten pierwszy serial z cyklu Marvel Cinematic Universe, wyemitowano 24 września 2013 r. na antenie należącej do Disneya stacji ABC. Produkcja doczekała się siedmiu sezonów, na które składa się aż 136 epizodów, a ostatni pojawił się 12 sierpnia 2020 r. W centrum był tu znany z filmu „Avengers” agent Phil Coulson, który dowodził barwnym zespołem pełnym charyzmatycznych postaci.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. to jedną z najlepszych ekranizacji komiksów w historii.

Serial z początku ukazywał nam codzienną pracę agentów, by wyjaśnić, w jaki sposób zareagowali na przejęcie władzy nad organizacją przez H.Y.D.R.Ę. W kolejnych sezonach scenarzyści skupili się też na zagrożeniach, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja, wprowadzili przedstawicieli Inhumans i zabrali nas w kosmos, a na koniec dostaliśmy podróże w czasie. Przez lata widzowie z bohaterami się naprawdę mocno zżyli, a aktorzy wykonali kawał dobrej roboty.

Problem w tym, że wraz z nadejściem ery Disney+ starsze seriale, które uprzednio uważano za część Marvel Cinematic Universe przestały być nagle uznawane za kanoniczne (co dotyczyło również tych z cyklu „The Defenders” kręconych przez Netfliksa). Było to dużym ciosem dla fanów „Agentów T.A.R.C.Z.Y.” oraz sporym zaskoczeniem. W końcu cameo zaliczały tu postaci z filmów, a do tego fabuła zazębiała się z kinowymi blockbusterami (do czasu „Avengers: Infinity War”).

A teraz wszystko wskazuje na to, że „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.” stanie się (znowu) kanoniczne w ramach MCU.

Po latach ignorowania seriali sprzed ery Disney+ włodarze Marvel Studios zaczęli na te produkcje patrzeć przychylniejszym okiem. Prawdziwym przełomem było ponowne dołączenie do kanonu MCU produkcji kręconych przez Netfliksa z „Daredevilem” na czele, które przez lata uznawano za istniejące innym uniwersum. Sporo wskazuje na to, że podobny los spotka „Agentów T.A.R.C.Z.Y.”, a nadzieję na to podsyca sam Brad Winderbaum, szef przeorganizowanego Marvel Television.

W udzielanych ostatnio wywiadach Brad Winderbaum przyznał, że obejrzał ponownie wszystkie 7 sezonów „Marvel’s Agents of SHIELD” i z perspektywy czasu uznaje, iż ten się broni. Dodaje, że są momenty, w których łapie on wiatr w żagle, a niektóre historie opowiadane na przestrzeni kilku odcinków są „niesamowite”. Ameryki przy tym oczywiście nie odkrywa, ale po latach ignorowania istnienia tego serialu przez szefostwo Disneya to bardzo dobry znak dla wszystkich fanów.

Wypowiedzi szefa Marvel Television nie pozostawiają wątpliwości.

Jakby tego wszystkiego było mało, Brad Winderbaum zaczął się głośno zastanawiać na temat tego, w jaki sposób można byłoby dzisiaj połączyć starsze seriale ABC z pozostałymi kanonicznymi produkcjami. Jego rozmówca z kolei odpowiedział, iż dysponuje całym opracowaniem tego, w jaki sposób „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.” i pozostałe produkcje można by dopasować do Świętej Chronologii, na co szef Marvel Television odparł, że tej listy „naprawdę potrzebuje”.

Fanom serii Marvel Cinematic Universe nie pozostaje tym samym nic innego, jak zabrać się za oglądanie „Agentów T.A.R.C.Z.Y.”, bo naprawdę się zdziwię, jeśli te wszystkie podchody Disneya nie doprowadzą do tego, iż serial stanie się ponownie częścią kanonu. Nadrobienie całości lub ponowne obejrzenie siedmiu sezonów w końcu trochę potrwa, ale na szczęście, chociaż to serial sprzed ery streamingu w wydaniu Myszki Miki, tak dziś w Disney+ jest w całości dostępny…

Tym bardziej że na tym poszlaki dotyczące powrotu „Agentów T.A.R.C.Z.Y.” się nie kończą.

Podczas ostatniego Comic-Conu w Nowym Jorku, który obfitował w ogłoszenia związane z 6. fazą MCU, zorganizowany został panel poświęcony „Agentom T.A.R.C.Z.Y.”, w którym wzięli udział członkowie obsady. Fani z kolei niezwykle głośno domagają się kontynuacji ich przygód i ochoczo podają tweety z informacją, że Daisy Johnson a.k.a. Quake, czyli protegowana Phila Coulsona, za młodu przebywała w tym samym sierocińcu, co Matt Murdock, czyli Daredevil…

A co w sytuacji, gdy okaże się to wszystko tylko burzą w szklance wody? I tak warto „Agentów TARCZY” obejrzeć, nawet jeśli śledziliście ich przygody na bieżąco dekadę temu. To naprawdę świetna produkcja, która do dzisiaj może zachwycać nie tylko efektami specjalnymi, które jak na dzieło telewizyjne stoją na wysokim poziomie, ale też grą aktorską i kolejnymi warstwami intrygi, w jaką wplątują się tutaj główni i niezwykle charyzmatyczni bohaterowie.

Warto też na koniec zaznaczyć, że „Agenci T.A.R.C.Z.Y.” to nie jedyny serial powiązany z Marvel Cinematic Universe, który mógłby na powrót stać się kanoniczny. W kolejce mamy jeszcze „Agentkę Carter”, „Cloak & Dagger”, dwa sezony „Runaways” oraz „Hellstroma”. A skoro z Charliem Coksem i jego Daredevilem się udało, to aktorów grających w wymienionych wyżej serialach możemy powoli wypatrywać w obsadzie nadchodzących produkcji Marvel Studios.

