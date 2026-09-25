Kiedy gra Polska w Lidze Narodów? Harmonogram fazy ligowej

Reprezentacja Polski w piłce nożnej wraca do gry. Po barażach do Mistrzostw Świata 2026 oraz meczach towarzyskich z Ukrainą i Nigerią przyszedł czas na Ligę Narodów 2026. To piąta edycja rozgrywek piłkarskich UEFA, która wystartowała w czwartek, 24 września, i potrwa do czerwca 2027 roku. Kibiców czekają 3 etapy: faza ligowa, ćwierćfinały Dywizji A i baraże o awans oraz turniej finałowy Ligi Narodów. Polskę będzie można oglądać w fazie ligowej. Kiedy?

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Liga Narodów 2026 - faza ligowa. Kiedy gra Polska?

Polska zagra w Dywizji B w fazie ligowej, która rozpoczęła się 24 września i potrwa do 17 listopada. Widzowie będą mogli obejrzeć 6 kolejek, w których Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją.

Harmonogram rozgrywek prezentuje się następująco:

25 września: Polska - Bośnia i Hercegowina (1. kolejka)

28 września: Szwecja - Polska (2. kolejka)

2 października: Polska - Rumunia (3. kolejka)

5 października: Bośnia i Hercegowina - Polska (4. kolejka)

14 listopada: Rumunia - Polska (5. kolejka)

17 listopada: Polska - Szwecja (6. kolejka)

Wszystkie mecze zostaną rozegrane o godzinie 20:45. Transmisje będzie można obejrzeć w telewizji - na kanałach TVP1, TVP1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Ci, którzy nie mają dostępu do telewizji, nie przegapią meczów. Rozgrywki będą również pokazywane w serwisie VOD TVP Sport.

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