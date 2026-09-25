Kiedy gra Polska w Lidze Narodów? Harmonogram fazy ligowej
Liga Narodów UEFA wystartowała. Pierwszym etapem rozgrywek jest faza ligowa, w ramach której Polska zmierzy się w Dywizji B z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Kiedy i gdzie oglądać mecze? Harmonogram.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej wraca do gry. Po barażach do Mistrzostw Świata 2026 oraz meczach towarzyskich z Ukrainą i Nigerią przyszedł czas na Ligę Narodów 2026. To piąta edycja rozgrywek piłkarskich UEFA, która wystartowała w czwartek, 24 września, i potrwa do czerwca 2027 roku. Kibiców czekają 3 etapy: faza ligowa, ćwierćfinały Dywizji A i baraże o awans oraz turniej finałowy Ligi Narodów. Polskę będzie można oglądać w fazie ligowej. Kiedy?
Liga Narodów 2026 - faza ligowa. Kiedy gra Polska?
Polska zagra w Dywizji B w fazie ligowej, która rozpoczęła się 24 września i potrwa do 17 listopada. Widzowie będą mogli obejrzeć 6 kolejek, w których Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją.
Harmonogram rozgrywek prezentuje się następująco:
- 25 września: Polska - Bośnia i Hercegowina (1. kolejka)
- 28 września: Szwecja - Polska (2. kolejka)
- 2 października: Polska - Rumunia (3. kolejka)
- 5 października: Bośnia i Hercegowina - Polska (4. kolejka)
- 14 listopada: Rumunia - Polska (5. kolejka)
- 17 listopada: Polska - Szwecja (6. kolejka)
Wszystkie mecze zostaną rozegrane o godzinie 20:45. Transmisje będzie można obejrzeć w telewizji - na kanałach TVP1, TVP1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Ci, którzy nie mają dostępu do telewizji, nie przegapią meczów. Rozgrywki będą również pokazywane w serwisie VOD TVP Sport.
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