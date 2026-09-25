Ubierz się jak Łęcka, rozdzieraj szaty jak Wokulski. Ubrania z Lalki już w sklepach

"Lalka" przeżywa swoje drugie życie za sprawą serialu Netfliksa oraz pełnometrażowego filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego, który już niebawem pojawi się w kinach. Widzowie wracają do kultowych adaptacji z lat 60. i 70., a czytelnicy sięgają po powieść Bolesława Prusa. Teraz miłośnicy mody, którzy zachwycają się stylizacjami Izabeli Łęckiej, również mogą mieć w tej gorącej dyskusji coś dla siebie. Wszystko za sprawą najnowszej kolekcji ubrań od H&M, która narodziła się właśnie z inspiracji XIX-wieczną modą.

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H&M przedstawia kolekcję ubrań inspirowanych Lalką. Historical Romance już w sklepach

Historical Romance to nazwa najnowszej kolekcji ubrań od H&M, która inspirowana jest modą z czasów, w których Prus osadził swoją romantyczną historię. Z opisu dowiadujemy się, że kolekcja "czerpie inspiracje z estetyki XIX wieku, wielkich historii miłosnych oraz słynnych bohaterek literatury". Ubrania, które pokazał H&M, idealnie ten klimat oddają.

Części garderoby, które pojawiły się w sklepach, z pewnością spotkałyby się z zachwytem Łęckiej. W kolekcji znalazły się eleganckie bluzki zdobione żabotami, satynowe spódnice z koronkowymi elementami, gorsety o współczesnym fasonie, a nawet luźne spodnie. Tak właśnie wyobrażałabym sobie Izabelę, gdyby żyła w naszych czasach. Zadałaby szyku.

Dedykowane strefy z kolekcji Historical Romance nie są niestety dostępne w całej Polsce. Ubrania można zobaczyć na żywo w warszawskich sklepach H&M w Galerii Mokotów i Arkadii, gdzie dodatkowo stanęła specjalna filmowa witryna "Lalki". W ramach współpracy klienci będą mogli wziąć również udział w konkursach, specjalnych pokazach filmu oraz zdobyć wyjątkowe upominki "Lalka x H&M".

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W konkursie można wygrać bilety na specjalny przedpremierowy pokaz w Cinema City w Arkadii 29 września, vouchery na pokaz "Lalki" w Blue City i Galerii Mokotów, a także upominki "Lalka x H&M" w Arkadii w dniach 2-3 października. Więcej na ten temat można poczytać w aplikacji H&M.

Stroje XIX-wiecznej Izabeli będzie można zobaczyć w filmie "Lalka" już 30 września. Kostiumy zaprojektowała kostiumografka Katarzyna Lewińska we współpracy z projektantem i krawcem Tomaszem Ossolińskim. Kreacje, które pojawiły się w "Lalce" można również obejrzeć w ramach wystawy w warszawskich Łazienkach Królewskich.

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