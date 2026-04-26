Kiedy premiera i ile potrwa Avengers: Doomsday? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeszcze jakiś czas temu o "Avengers: Doomsday" się nie mówiło. Dopiero, gdy upadł plan osadzenia kolejnych filmów z serii na barkach Kanga, w MCU musiał dokonać się pewien zwrot myślowy, kierunkowy i fabularny. Ostatecznie uznano, że najodpowiedniejszą postacią do utrzymania stawki i rangi kolejnej odsłony "Avengers" będzie jeden z największych złoczyńców w historii uniwersum, czyli Doktor Doom. Kandydatów do tej roli widziano wielu, ale ostatecznie, zaskakująco, powierzono ją Robertowi Downeyowi Jr., którego fani Marvela przez długie lata oglądali w zbroi Iron Mana.

Avengers: Doomsday - kiedy w Polsce?

W ramach "Avengers: Doomsday" do MCU powrócił nie tylko RDJ, ale również reżyserski duet braci Russo, który odpowiadał za największe dotychczasowe sukcesy filmów spod szyldu Avengersów. Pierwotny termin zakładał, że film trafi do kin w maju tego roku, ale jak wiemy, problemy produkcyjne i zmiany, które się dokonały na etapie wczesnych prac sprawiły, że nie udało się utrzymać tej daty.

Obecnie obowiązująca, oficjalna data światowej (a zatem również polskiej) premiery "Avengers: Doomsday" to 18 grudnia 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że żadne opóźnienie już się nie wydarzą i to właśnie tego dnia zobaczymy, czy powrót wielkich gwiazd Marvela do MCU się udał.

Avengers: Doomsday - zwiastuny filmu

Twórcy "Avengers: Doomsday" zastosowali niecodzienną, ale finalnie całkiem ciekawą i skuteczną taktykę. Postanowili wypuścić aż cztery krótkie zwiastuny filmu - każdy odnoszący się do innych bohaterów, których zobaczymy w nadchodzącym superwidowisku.

Na samym początku zapowiedziano, że do roli Steve'a Rogersa powróci Chris Evans:

Kolejnym, spodziewanym występem w "Avengers: Doomsday" będzie ten autorstwa Chrisa Hemswortha. Aktor ponownie sportretuje Thora, który wydaje się być postacią znacznie bardziej refleksyjną, odczuwającą na swoich barkach odpowiedzialność:

Dla fanów X-Menów też się coś znalazło: Marvel ostatecznie przeciął dywagacje i zapowiedział, że w "Doomsday" dojdzie do spotkania z Xavierem, Magneto, Cyclopsem i innymi kultowymi mutantami, którzy również staną do walki z Doomem.

Ostatnia z zapowiedzi ujawniła kolejną grupę bohaterów, których będzie nam dane zobaczyć w "Doomsday". Znajdzie się tam reprezentacja Wakandy w postaci M'Baku (Winston Duke) i oczywiście Czarnej Pantery (Letitia Wright), król podwodnego świata Namor (Tenoch Huerta) i rzecz jasna Fantastyczna Czwórka - w tym przypadku reprezentowana przez Thinga (Ebon Moss-Bachrach):

Avengers: Doomsday - czas trwania

Nie od dziś wiadomo, że "Avengers: Doomsday" ma być widowiskiem na niespotykaną dotąd w Marvelu skalę. Nawet "Endgame" nie miało takiego line-upu: naprzeciwko Dooma staną Avengersi, Nowi Avengersi, Wakanda, Fantastyczna Czwórka oraz X-Meni. Wiele mówi się również o powrotach na ekran bohaterów z innych filmów: czy to Wolverine'a (Hugh Jackman), Deadpoola (Ryan Reynolds), czy nawet Spider-Mana granego przez Tobeya Maguire'a.

Koncept szalony i wymagający gigantycznego metrażu, by móc w miarę uczciwie pomieścić chociaż część bohaterów i dać im wybrzmieć. Póki co dokładna długość "Avengers: Doomsday" jest owiana tajemnicą, jednak spekulacji nie brakuje. Jedną z najczęściej podawanych wersji jest ta, zgodnie z którą film miałby trwać około 3 godzin. Tutaj możliwe są "wachnięcia" w różne strony - jedna z informacji głosiła, że całość potrwa 3 godziny i 45 minut, w pewnym momencie bracia Russo mieli też zasugerować, że może to być 2,5 godziny. Nic nie jest pewne ani potwierdzone, natomiast opcja trzygodzinnego (lub dłuższego seansu) mogłaby pozwolić na "pomieszczenie" tylu postaci.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

Chris Hemsworth - Thor

Vanessa Kirby - Sue Storm

Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera

Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man

Kathryn Newton - Cassie Lang

Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing

Simu Liu - Shang Chi

Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa

Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia

Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry

Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch

David Harbour - Red Guardian

Hannah John-Kamen - Ghost

Winston Duke - M’Baku

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Nightcrawler

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Więcej o Marvelu przeczytacie w Spider's Web:

zdjęcie główne: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Adam Kudyba 26.04.2026 07:13

