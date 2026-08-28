Przed Avengers: Doomsday trzeba obejrzeć tylko jeden film. Reżyser wyjaśnił
Premiera "Avengers: Doomsday" dopiero za parę miesięcy. Fani mają więc jeszcze czas, żeby się do niej przygotować. I jeśli mieliby w tym celu obejrzeć tylko jeden wcześniejszy film Marvela, to reżyserzy podpowiadają który. "Seans obowiązkowy" - mówi Joe Russo, a jego brat Anthony potwierdza.
Opowieści, że do obejrzenia kolejnych filmów Marvela nie będziemy potrzebować znać poprzednich, możemy już włożyć między bajki. Nie tak dawno pojawiła się lista 15 tytułów, które warto zobaczyć/przypomnieć sobie przed seansem "Avengers: Doomsday". Są na niej "X-Meni" jeszcze sprzed ery MCU, serial Disney+ i mieszanka starszych i nowszych produkcji należących do superbohaterskiego uniwersum.
Jak się okazuje, ze wszystkich tych tytułów najważniejszy jest jeden. Tak przynajmniej twierdzą Joe i Anthony Russo - reżyserzy "Avengers: Doomsday". W nowym wywiadzie mówią oni, że przed nadchodzącym widowiskiem obowiązkowo trzeba obejrzeć poprzednią część "Avengersów", czyli "Koniec gry". Najlepiej w nowej wersji.
Avengers: Doomsday - co obejrzeć przed filmem?
"Avengers: Koniec gry" we wrześniu wracają do kin. Po siedmiu latach od swojej premiery mają jednak zamiar podbić wielkie ekrany wraz z dodatkowymi materiałami. I właśnie ta rozszerzona wersja ma być seansem obowiązkowym przed "Avenegers: Doomsday". Tak właśnie stwierdzili Joe i Anthony Russo w wywiadzie udzielonym Fandango.
Według Joe Russo "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" połączy "historie z obu filmów". "Jest tam naturalne przejście z "Końca gry" w "Doomsday", które też łączy w sobie opowieści z wielu innych tytułów". Właściwie to reżyserowi wydaje się, że "Koniec gry" w nowej odsłonie warto zobaczyć z dwóch powodów. "Po pierwsze będziecie się świetnie bawić... a po drugie to seans obowiązkowy, żeby zrozumieć fabułę "Doomsday"".
Anthony Russo dodaje, że "jeśli widziałeś "Koniec gry" w czasie pierwszej premiery, to tego się na pewno nie spodziewałeś".
Warto dodać, że "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" nie jest znacznie dłuższe od oryginalnego filmu. Ma tylko cztery minuty więcej. Na ile rzeczywiście będą one zaskakujące i kluczowe do zrozumienia "Avengers: Doomsday" to się dopiero okaże.
"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" trafi do kin 25 września. Bilety już można kupować w przesprzedaży.
Premiera "Avengers: Doomsday" 18 grudnia w kinach.
Więcej o "Avengersach" poczytasz na Spider's Web:
- Czy właśnie poznaliśmy sceny po napisach Avengers Doomsday? Intrygujące
- Zwiastun rozszerzonej wersji Avengers Koniec gry. Gdzie nowe sceny?
- Najlepsi Avengersi wracają do kin. Gdzie kupić bilety?
- Czas trwania nowej wersji Avengers Endgame wkurzył fanów. Nie tak miało być
- Marvel wybrał filmy, które trzeba znać przed Avengers: Doomsday. Grubo
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.