Przed Avengers: Doomsday trzeba obejrzeć tylko jeden film. Reżyser wyjaśnił

Opowieści, że do obejrzenia kolejnych filmów Marvela nie będziemy potrzebować znać poprzednich, możemy już włożyć między bajki. Nie tak dawno pojawiła się lista 15 tytułów, które warto zobaczyć/przypomnieć sobie przed seansem "Avengers: Doomsday". Są na niej "X-Meni" jeszcze sprzed ery MCU, serial Disney+ i mieszanka starszych i nowszych produkcji należących do superbohaterskiego uniwersum.



Jak się okazuje, ze wszystkich tych tytułów najważniejszy jest jeden. Tak przynajmniej twierdzą Joe i Anthony Russo - reżyserzy "Avengers: Doomsday". W nowym wywiadzie mówią oni, że przed nadchodzącym widowiskiem obowiązkowo trzeba obejrzeć poprzednią część "Avengersów", czyli "Koniec gry". Najlepiej w nowej wersji.

Avengers: Doomsday - co obejrzeć przed filmem?

"Avengers: Koniec gry" we wrześniu wracają do kin. Po siedmiu latach od swojej premiery mają jednak zamiar podbić wielkie ekrany wraz z dodatkowymi materiałami. I właśnie ta rozszerzona wersja ma być seansem obowiązkowym przed "Avenegers: Doomsday". Tak właśnie stwierdzili Joe i Anthony Russo w wywiadzie udzielonym Fandango.

Według Joe Russo "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" połączy "historie z obu filmów". "Jest tam naturalne przejście z "Końca gry" w "Doomsday", które też łączy w sobie opowieści z wielu innych tytułów". Właściwie to reżyserowi wydaje się, że "Koniec gry" w nowej odsłonie warto zobaczyć z dwóch powodów. "Po pierwsze będziecie się świetnie bawić... a po drugie to seans obowiązkowy, żeby zrozumieć fabułę "Doomsday"".

Anthony Russo dodaje, że "jeśli widziałeś "Koniec gry" w czasie pierwszej premiery, to tego się na pewno nie spodziewałeś".

Warto dodać, że "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" nie jest znacznie dłuższe od oryginalnego filmu. Ma tylko cztery minuty więcej. Na ile rzeczywiście będą one zaskakujące i kluczowe do zrozumienia "Avengers: Doomsday" to się dopiero okaże.



"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" trafi do kin 25 września. Bilety już można kupować w przesprzedaży.



Premiera "Avengers: Doomsday" 18 grudnia w kinach.

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