Najlepsi Avengersi wracają do kin. Gdzie kupić bilety?
Wasi ulubieni "Avengersi" ponownie w kinach. "Koniec gry" jest drugim najbardziej kasowym filmem wszech czasów, co oznacza, że wśród tytułów superbohaterskich nie ma sobie równych. Już niedługo będziecie mogli go kolejny raz zobaczyć na wielkim ekranie. Sprzedaż biletów na seanse wersji rozszerzonej właśnie ruszyła.
Z tymi "Avengers: Koniec gry" jest śmieszna sprawa. Przez jakiś czas byli najbardziej kasowym filmem wszech czasów. Ale potem "Avatar" wrócił do kin i udało mu się odzyskać pierwsze miejsce w topce największych hitów w historii. Teraz możemy mieć kolejny zwrot akcji w zestawieniu. Najpopularniejsza produkcja Marvela dosłownie zaraz ponownie pojawi się na wielkim ekranie.
Film wraca na ekrany kin po siedmiu latach od swojej premiery. Tym razem będziemy mogli obejrzeć "Avengers: Koniec gry" z dodatkowym materiałem pod tytułem "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona". Stanie się to pod koniec przyszłego miesiąca. Czas na seans warto jednak zarezerwować sobie już teraz. Bo sprzedaż biletów właśnie ruszyła.
Avengers: Koniec gry - gdzie kupić bilety na wersję rozszerzoną?
"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" nie będzie powszechnie dostępna. Pojawi się tylko w formacie IMAX i Infinity Vision (certyfikowanych salach z większymi ekranami, nowoczesnym systemem dźwiękowym i projekcjami laserowymi). Wszystko po to, aby zapewnić fanom jak najlepsze doświadczenia kinowe. Dlatego też można spodziewać się sporego obłożenia.
"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" pojawi się w IMAX i Infinity Vision na parę miesięcy przed premierą najnowszej odsłony przygód marvelowskich superbohaterów. W końcu w grudniu na wielkich ekranach zadebiutuje "Avengers: Doomsday". Już teraz można ich uznać za najbardziej wyczekiwane widowisko roku, dlatego i na powtórkę poprzednich "Avengersów" z dodatkowym materiałem może pisać się sporo osób. Nie zwlekajcie więc z zakupem biletów.
Bilety na pokazy "Avengers: Koniec gry - wersję rozszerzoną" w IMAX-ie kupicie oczywiście w kasach i na stronach kin Cinema City. Tam też możecie załapać wejściówki na pokazy w salach z certyfikatem Infinity Vision.
"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" zadebiutują w polskich kinach 25 września.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.