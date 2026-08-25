Najlepsi Avengersi wracają do kin. Gdzie kupić bilety?

Z tymi "Avengers: Koniec gry" jest śmieszna sprawa. Przez jakiś czas byli najbardziej kasowym filmem wszech czasów. Ale potem "Avatar" wrócił do kin i udało mu się odzyskać pierwsze miejsce w topce największych hitów w historii. Teraz możemy mieć kolejny zwrot akcji w zestawieniu. Najpopularniejsza produkcja Marvela dosłownie zaraz ponownie pojawi się na wielkim ekranie.



Film wraca na ekrany kin po siedmiu latach od swojej premiery. Tym razem będziemy mogli obejrzeć "Avengers: Koniec gry" z dodatkowym materiałem pod tytułem "Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona". Stanie się to pod koniec przyszłego miesiąca. Czas na seans warto jednak zarezerwować sobie już teraz. Bo sprzedaż biletów właśnie ruszyła.

Avengers: Koniec gry - gdzie kupić bilety na wersję rozszerzoną?

"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" nie będzie powszechnie dostępna. Pojawi się tylko w formacie IMAX i Infinity Vision (certyfikowanych salach z większymi ekranami, nowoczesnym systemem dźwiękowym i projekcjami laserowymi). Wszystko po to, aby zapewnić fanom jak najlepsze doświadczenia kinowe. Dlatego też można spodziewać się sporego obłożenia.

"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" pojawi się w IMAX i Infinity Vision na parę miesięcy przed premierą najnowszej odsłony przygód marvelowskich superbohaterów. W końcu w grudniu na wielkich ekranach zadebiutuje "Avengers: Doomsday". Już teraz można ich uznać za najbardziej wyczekiwane widowisko roku, dlatego i na powtórkę poprzednich "Avengersów" z dodatkowym materiałem może pisać się sporo osób. Nie zwlekajcie więc z zakupem biletów.

Bilety na pokazy "Avengers: Koniec gry - wersję rozszerzoną" w IMAX-ie kupicie oczywiście w kasach i na stronach kin Cinema City. Tam też możecie załapać wejściówki na pokazy w salach z certyfikatem Infinity Vision.



"Avengers: Koniec gry - wersja rozszerzona" zadebiutują w polskich kinach 25 września.

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