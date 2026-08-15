Marvel właśnie ogłosił, kogo zobaczymy w nowych X-Menach. Ale zaskoczenie

Najbardziej wyczekiwanym filmem Marvela są oczywiście nadchodzący "Avengersi". "Doomsday" zawitają na ekranach kin pod koniec tego roku, a żeby podgrzać atmosferę przed zbliżającą się premierą, Disney udostępnił dzisiaj nowy zwiastun superbohaterskiego widowiska. Trwa właśnie D23, czyli event dla fanów wytwórni, więc nie był to jedyny news, jaki pojawił się w ostatnich godzinach. Studio co chwilę atakuje nas kolejnymi informacjami na temat swoich produkcji, należących do największych popkulturowych franczyz na świecie.



Jeśli chodzi o Marvela, prócz nadchodzących "Avengersów" możemy się jeszcze spodziewać nowych X-Menów. Wiedzieliśmy o tym od dawna, bo Disney zapowiadał, że zamierza rebootować serię. Podczas trwającego D23, studio ujawniło, kogo zobaczymy w zbliżającym się filmie.

X-Men - kogo zagra Adam Driver?

W nadchodzących X-Menach na pewno nie zabraknie Sadie Sink. Znana ze "Stranger Things" aktorka zdążyła już wcielić się w Jean Grey w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu", który błyskawicznie stał się najbardziej kasowym filmem 2026 roku. Podczas D23 gwiazda stwierdziła, że to wspaniale móc "wreszcie mówić o swojej bohaterce, po miesiącach spekulacji".

Do aktorki w połączeniu wideo dołączył podczas D23 Adam Driver. Gwiazdor, który fanom Disneya jest już dobrze znany, bo w "Gwiezdnych wojnach" wcielał się w Kylo Rena, również pojawi się w nadchodzących X-Menach. Wcieli się w czarny charakter, Nathaniela Milbury'ego, znanego również jako Mister Sinister.

Prócz Sadie Sink i Adama Drivera w X-Menach zobaczymy jeszcze Kita Connora (netfliksowy "Heartstopper") w roli Cyklopa, Christopher Abbot wcieli się w profesora Charlesa Xaviera, Samara Weaving w Emmę Frost, Inde Navarette w Rogue, a Maya Boyd w Storm.

Jak więc widać, Marvel zamierza zrobić twardy restart X-Menów, których po raz ostatni mogliśmy oglądać na wielkim ekranie w 2019 roku w "X-Menach: Mrocznej Phoenix". Jak im to wyjdzie, przekonamy się w maju 2028 roku, kiedy to nowy film wejdzie do kin.

Zanim to nastąpi choćby profesora Charlesa Xaviera, w którego wcieli się jeszcze sir Patrick Stewart, zobaczymy w "Avengers: Doomsday", którzy zadebiutują na wielkich ekranach 18 grudnia 2026 roku.

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