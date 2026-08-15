Wszystko, co Disney ogłosił podczas swojego największego eventu. Będzie się działo

D23 trwa sobie w najlepsze. Fani Disneya doskonale się bawią na największym evencie właśnie im poświęconym. Studio jak zwykle wykorzystuje to wydarzenie, aby przybliżyć swoje nadchodzące produkcje, nieraz należące do największych popkulturowych franczyz na świecie. Dzięki temu poznaliśmy właśnie szczegóły dotyczące nadchodzących Marveli i Star Warsów, a także dowiedzieliśmy się co nieco o "Pamiętnikach księżniczki 3" i "Krainie lodu 3"



Spis treści:

Pamiętniki księżniczki 3

Anne Hathaway przejęła scenę D23 i zapowiedziała nowe "Pamiętniki księżniczki". Nie podała żadnych informacji na temat nadchodzącego sequela, ale zapewniła, że cała ekipa ciężko pracuje.

Simpsonowie

Podczas D23 Disney zapowiedział też nowy pełny metraż "Simpsonów". Pokazano materiał z nadchodzącego filmu, który niestety nie pojawił się jeszcze w sieci. Produkca ma się pojawić 3 września 2027 roku.

Iniemamocni 3

Jak się okazuje, kolejna odsłona hitowych animacji będzie skupiać się na dobrze nam znanych dzieciakach - Violet, Dash i Jack-Jack. Mają się oni wymykać, aby walczyć ze zbrodnią, co doprowadzi do tego, że całej rodzince Iniemamocnych przyjdzie zmierzyć się z najtrudniejszym dotychczas wrogiem.

Coco 2

Disney ujawnił grafikę z nadchodzącego i bardzo wyczekiwanego sequela uwielbianej animacji Pixara.

Kingdom Hearts (serial)

I to jest news. Disney robi serialową adaptację serii gier "Kingdom Hearts". Jej szczegółów nieujawniono.

Ghost Market

Disney zapowiedział pierwszą animację Pixara skupiającą się na zjawiskach paranormalnych. Ujawnił, że film zobaczymy wiosną 2028 roku.

Gatto

Disney pokazał dwa materiały z nadchodzącej ręcznie malowanej animacji Pixara, która opowie o losach kota imieniem Nero.

Lilo i Stitch 2

Disney pokazał materiał z nadchodzącego sequela aktorskiej wersji "Lilo i Stitch", w którym pojawia się Angel - znane z oryginalnych informacji różowe stworzenie.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Zaprezentowany podczas D23 trailer 3. sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" możemy obejrzeć w sieci.

The Bluey

Zaprezentowany podczas D23 trailer pierwszego pełnometrażowego filmu "The Bluey" również wylądował w sieci.

Zaplątani (aktorska wersja)

Uczestnicy D23 mogli zobaczyć, jak prezentuje się Matka Gertruda i Roszpunka w aktorskiej wersji "Zaplątanych". Disney potwierdził też, że film trafi do kin 31 marca 2028 roku.

Oswald

Jon Favreu wyszedł na scenę, aby zaprezentować swój - jak sam powiedział - wymarzony projekt. To trzyczęściowy serial Disney+, w którym tytułowy Oswald przemierza archiwa The Walt Disney Company, odwiedza biuro firmy i gra piosenki z filmów Disneya na pianinie.

Dokument o lwach

Jon Favreu spędził mnóstwo czasu z wirtualnymi lwami przy okazji prac nad "Królem lwem". Potem postanowił zrobić dokument o prawdziwych lwach. "W królestwie lwa" przedstawiają losy jednej lwiej rodziny na przestrzeni czterech lat. Muzykę do filmu zrobił Hans Zimmer. Produkcja ma zadebiutować 20 sierpnia na Disney+.

VisionQuest

Panel poświęcony produkcją Marvela na D23 rozpoczął się od trailera do nadchodzącego serialu "VisionQuest". Zwiastun pojawił się również w sieci.

Avengers: Doomsday

A skoro o Marvelu mowa, to nie mogło przecież zabraknąć zapowiedzi najbardziej wyczekiwanego filmu superbohaterskiego najbliższych miesięcy. O trailerze "Avengers: Doomsday" pisaliśmy tutaj.

X-Men

Ogłoszono obsadę nadchodzącego rebootu "X-Menów". Pisaliśmy o niej tutaj.

Ahsoka 2

Podczas D23 ogłoszono, że 2. sezon "Ahsoki" zadebiutuje na Disney+ 20 stycznia 2027 roku. Pokazano też trailer, który pojawił się potem w sieci.

Star Wars: Starfighter

Disney potwierdził, że w nadchodzącym filmie z uniwersum "Gwiezdnych wojen" Ryan Gosling zagra Kade'a Auberona - gościa, który znalazł się po złej stronie galaktyki, a jego losy krzyżują się z najszybszym statkiem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Pokazano też materiał ze "Starfightera", ale nie wylądował on w sieci.

Zwierzogród 3

To musiało się zdarzyć. Ale teraz jest już oficjalne. Po sukcesie "Zwierzogrodu 2" Disney pracuje nad kolejną odsłoną serii hitowych animacji.

Clay

W filmie animowanym "Clay" głównemu bohaterami głos podłoży Kieran Culkin. Film zobaczymy w listopadzie 2028 roku.

Hokus: Królestwo magii

W nowej animacji "Hokus: Królestwo magii" głównej bohaterce głos podłoży Hailee Steinfeld. Aktorka wyszła na scenę, aby przedstawić nowego członka obsady - Waltona Gogginsa, który wciela się w trójokiego kota. W produkcji usłyszymy też Jodie Foster.

Kraina lodu 3

Pierwszy dzień D23 zakończył się "Krainą lodu 3". Zdradzono pewne szczegóły fabuły, wedle których ma się ona skupiać na Annie i Kristoffie biorących ze sobą ślub. Prawdopodobnie Olaf też znajdzie swoją drugą połówkę.

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