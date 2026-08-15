Wszystko, co Disney ogłosił podczas swojego największego eventu. Będzie się działo
D23 rozpoczął się z pompą. Podczas pierwszego dnia największego wydarzenia dla fanów Disneya, studio ogłosiło mnóstwo informacji, dotyczących nadchodzących produkcji. Zebraliśmy je wszystkie - od zapowiedzi "Pamiętników księżniczki 3" po szczegóły fabuły "Krainy lodu 3".
D23 trwa sobie w najlepsze. Fani Disneya doskonale się bawią na największym evencie właśnie im poświęconym. Studio jak zwykle wykorzystuje to wydarzenie, aby przybliżyć swoje nadchodzące produkcje, nieraz należące do największych popkulturowych franczyz na świecie. Dzięki temu poznaliśmy właśnie szczegóły dotyczące nadchodzących Marveli i Star Warsów, a także dowiedzieliśmy się co nieco o "Pamiętnikach księżniczki 3" i "Krainie lodu 3"
Spis treści:
- Pamiętniki księżniczki 3
- Simpsonowie
- Iniemamocni 3
- Coco 2
- Kingdom Hearts (serial)
- Ghost Market
- Gatto
- Lilo i Stitch 2
- Percy Jackson i bogowie olimpijscy
- The Bluey
- Zaplątani (aktorska wersja)
- Oswald
- Dokument o lwach
- VisionQuest
- Avengers: Doomsday
- X-Men
- Ahsoka 2
- Gwiezdne wojny: Starfighter
- Zwierzogród 3
- Clay
- Hokus: Królestwo magii
- Kraina lodu 3
Pamiętniki księżniczki 3
Anne Hathaway przejęła scenę D23 i zapowiedziała nowe "Pamiętniki księżniczki". Nie podała żadnych informacji na temat nadchodzącego sequela, ale zapewniła, że cała ekipa ciężko pracuje.
Simpsonowie
Podczas D23 Disney zapowiedział też nowy pełny metraż "Simpsonów". Pokazano materiał z nadchodzącego filmu, który niestety nie pojawił się jeszcze w sieci. Produkca ma się pojawić 3 września 2027 roku.
Iniemamocni 3
Jak się okazuje, kolejna odsłona hitowych animacji będzie skupiać się na dobrze nam znanych dzieciakach - Violet, Dash i Jack-Jack. Mają się oni wymykać, aby walczyć ze zbrodnią, co doprowadzi do tego, że całej rodzince Iniemamocnych przyjdzie zmierzyć się z najtrudniejszym dotychczas wrogiem.
Coco 2
Disney ujawnił grafikę z nadchodzącego i bardzo wyczekiwanego sequela uwielbianej animacji Pixara.
Kingdom Hearts (serial)
I to jest news. Disney robi serialową adaptację serii gier "Kingdom Hearts". Jej szczegółów nieujawniono.
Ghost Market
Disney zapowiedział pierwszą animację Pixara skupiającą się na zjawiskach paranormalnych. Ujawnił, że film zobaczymy wiosną 2028 roku.
Gatto
Disney pokazał dwa materiały z nadchodzącej ręcznie malowanej animacji Pixara, która opowie o losach kota imieniem Nero.
Lilo i Stitch 2
Disney pokazał materiał z nadchodzącego sequela aktorskiej wersji "Lilo i Stitch", w którym pojawia się Angel - znane z oryginalnych informacji różowe stworzenie.
Percy Jackson i bogowie olimpijscy
Zaprezentowany podczas D23 trailer 3. sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" możemy obejrzeć w sieci.
The Bluey
Zaprezentowany podczas D23 trailer pierwszego pełnometrażowego filmu "The Bluey" również wylądował w sieci.
Zaplątani (aktorska wersja)
Uczestnicy D23 mogli zobaczyć, jak prezentuje się Matka Gertruda i Roszpunka w aktorskiej wersji "Zaplątanych". Disney potwierdził też, że film trafi do kin 31 marca 2028 roku.
Oswald
Jon Favreu wyszedł na scenę, aby zaprezentować swój - jak sam powiedział - wymarzony projekt. To trzyczęściowy serial Disney+, w którym tytułowy Oswald przemierza archiwa The Walt Disney Company, odwiedza biuro firmy i gra piosenki z filmów Disneya na pianinie.
Dokument o lwach
Jon Favreu spędził mnóstwo czasu z wirtualnymi lwami przy okazji prac nad "Królem lwem". Potem postanowił zrobić dokument o prawdziwych lwach. "W królestwie lwa" przedstawiają losy jednej lwiej rodziny na przestrzeni czterech lat. Muzykę do filmu zrobił Hans Zimmer. Produkcja ma zadebiutować 20 sierpnia na Disney+.
VisionQuest
Panel poświęcony produkcją Marvela na D23 rozpoczął się od trailera do nadchodzącego serialu "VisionQuest". Zwiastun pojawił się również w sieci.
Avengers: Doomsday
A skoro o Marvelu mowa, to nie mogło przecież zabraknąć zapowiedzi najbardziej wyczekiwanego filmu superbohaterskiego najbliższych miesięcy. O trailerze "Avengers: Doomsday" pisaliśmy tutaj.
X-Men
Ogłoszono obsadę nadchodzącego rebootu "X-Menów". Pisaliśmy o niej tutaj.
Ahsoka 2
Podczas D23 ogłoszono, że 2. sezon "Ahsoki" zadebiutuje na Disney+ 20 stycznia 2027 roku. Pokazano też trailer, który pojawił się potem w sieci.
Star Wars: Starfighter
Disney potwierdził, że w nadchodzącym filmie z uniwersum "Gwiezdnych wojen" Ryan Gosling zagra Kade'a Auberona - gościa, który znalazł się po złej stronie galaktyki, a jego losy krzyżują się z najszybszym statkiem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Pokazano też materiał ze "Starfightera", ale nie wylądował on w sieci.
Zwierzogród 3
To musiało się zdarzyć. Ale teraz jest już oficjalne. Po sukcesie "Zwierzogrodu 2" Disney pracuje nad kolejną odsłoną serii hitowych animacji.
Clay
W filmie animowanym "Clay" głównemu bohaterami głos podłoży Kieran Culkin. Film zobaczymy w listopadzie 2028 roku.
Hokus: Królestwo magii
W nowej animacji "Hokus: Królestwo magii" głównej bohaterce głos podłoży Hailee Steinfeld. Aktorka wyszła na scenę, aby przedstawić nowego członka obsady - Waltona Gogginsa, który wciela się w trójokiego kota. W produkcji usłyszymy też Jodie Foster.
Kraina lodu 3
Pierwszy dzień D23 zakończył się "Krainą lodu 3". Zdradzono pewne szczegóły fabuły, wedle których ma się ona skupiać na Annie i Kristoffie biorących ze sobą ślub. Prawdopodobnie Olaf też znajdzie swoją drugą połówkę.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.