Ruszyła sprzedaż biletów na Avengers: Doomsday. Nie wszędzie są dostępne

"Avengers: Doomsday" jest filmem, który budzi bardzo skrajne emocje. Dla jednych jest dowodem megalomanii Marvela, który ich zdaniem myśli, że wrzucenie kilkudziesięciu postaci do jednego filmu zasłoni potencjalne problemy ze scenariuszem. Inni są przekonani, że bracia Russo dowiozą epickie kino, będące spełnieniem marzeń wieloletnich fanów Marvela, spragnionych ekscytujących crossoverów. Prawda zapewne będzie leżała gdzieś pośrodku, a w grudniu się ostatecznie przekonamy, kto miał więcej racji.

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Można już kupić bilety na Avengers: Doomsday. Warto się pospieszyć

W "Avengers: Doomsday" dojdzie do niezwykłych sojuszy, a także starcia z gigantycznym zagrożeniem. Stanowi je Doktor Doom (Robert Downey Jr.), mający ambicje, by podbić multiwersum i dokonać zemsty za wyrządzone mu i jego rodzinie krzywdy. Naprzeciw złoczyńcy staną Avengersi, Nowi Avengersi (wcześniej znani jako Thunderbolts), X-Meni, Fantastyczna Czwórka, a także Czarna Pantera i przywódca Talokanu, Namor. Cały świat zjednoczy się w walce o to, by ocalić rzeczywistość przed zagładą.

Można kłócić się o osobiste odczucia, ale nie ma co podważać tego, że "Doomsday" będzie jednym z największych widowisk ostatnich lat, jednym z najbardziej ambitnych projektów filmowych. Wiąże się z tym również ogromna odpowiedzialność, a pytanie, czy bracia Russo ją udźwigną, jest zasadne.

Już za niecałe trzy miesiące widzowie będą mogli sprawdzić to osobiście - teraz zaś mogą nabyć pierwsze wejściówki na ten kinowy spektakl. Na stronie Cinema City, a także sieci kin Helios, w ramach przedsprzedaży, zostało już umożliwione kupno biletu na "Avengers: Doomsday". Choć premiera filmu jest zapowiedziana na 18 grudnia, uruchomiono dostęp do biletów na seanse pokazywane już od środy 16 grudnia, do niedzieli 20 grudnia. To oznacza, że nie tylko mamy do czynienia z przedsprzedażą, ale również pokazami przedpremierowymi. W momencie pisania tego tekstu czekamy na informacje co do wcześniejszych pokazów w sieci Multikino.

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Choć oczywiście każde kino rozporządza repertuarem według własnych zasobów i możliwości, w przypadkach obu sieci możemy dostrzec coś absolutnie wyjątkowego - niektóre seanse są już bowiem puszczane w godzinach nocnych. Dla przykładu - w kinach Cinema City w moim rodzinnym Wrocławiu, pierwsze projekcje "Avengers: Doomsday" są zaplanowane na środę 16 grudnia o godzinach...0:10 i 0:15. Kierując się w stronę stolicy - Helios Blue City w Warszawie zaplanował debiutanckie pokazy tej nocy jeszcze wcześniej, bo o 0:05. Mieszkańcy polskich miast, w których są obecne wspomniane sieci kina, mogą już sprawdzić na ich stronach godziny pierwszych pokazów. Biorąc pod uwagę szum wokół widowiska Marvela, rozsądne będzie wykonanie tej czynności jak najszybciej.

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia.

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